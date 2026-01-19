AlphaOne Aureus Prime X



AlphaOne Aureus Prime X es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para el par XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. Este Asesor Experto (EA) combina el análisis de tendencias técnicas con un sistema de gestión de cuadrícula dinámica.

Estrategia de negociación

El sistema utiliza un enfoque de múltiples capas para identificar entradas potenciales en el mercado:

Análisis de tendencias: El EA monitoriza la tendencia del marco temporal H1 utilizando indicadores de Media Móvil y ADX.

Lógica de entrada: Las posiciones se inician en función de las desviaciones de precios identificadas por las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI).

Gestión de la parrilla: El sistema emplea una rejilla asimétrica. La distancia entre los niveles de la rejilla no es fija; se calcula dinámicamente utilizando el Average True Range (ATR) y los valores del RSI para adaptarse a la volatilidad cambiante del mercado.

Funciones de gestión de riesgos

Verificación del margen: Una función integrada comprueba el margen disponible antes de la ejecución de cualquier orden para evitar solicitudes fallidas.

Control de Drawdown: El EA incluye un stop loss de grupo (Basket Stop Loss) y un límite de drawdown diario para gestionar la exposición a la renta variable.

Salida adaptable: El sistema utiliza la lógica de trailing profit y cierre parcial para gestionar las posiciones abiertas.

Filtro de noticias: Un filtro de noticias integrado está diseñado para pausar las actividades de negociación durante eventos económicos significativos.

Compatibilidad de cuentas: La estructura interna está diseñada para funcionar tanto en cuentas de compensación como de cobertura.

Resultados de la simulación (Backtest)

Basado en simulaciones de datos históricos (2025):

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M15

Factor de ganancia calculado: 1,16 - 1,21

Ratio de Sharpe calculado: 4.0 - 4.2

Patrón consistente (Z-Score): Por encima de 9,0 Nota: Estos resultados se basan en simulaciones históricas y no representan un rendimiento futuro garantizado. Las operaciones implican un riesgo significativo de pérdidas.

Requisitos operativos

Saldo mínimo: Sugerido $500 para cuentas estándar.

Marco temporal: M15.

Apalancamiento: Se recomienda 1:500 o superior para que la lógica de la red funcione según lo previsto.

Preconfiguraciones: Los archivos de configuración estándar (.set) están disponibles en el sitio web del desarrollador.

Preajustes oficiales : Descargue los preajustes verificados "Performance Turbo" aquí: Descargar preajustes oficiales o https://alphaoneea.pro/preset-mql5/OfficialPresetAureusPrimeX.zip

WebRequest: Para activar el filtro de noticias, debe añadirse la siguiente URL a la configuración del terminal: https://alphaoneea.pro.

Instrucciones de uso

Instale el EA en un gráfico M15 XAUUSD. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada en su terminal. Añada la URL requerida en los ajustes de WebRequest. Aplique el archivo de preajuste apropiado para su preferencia de riesgo específica.



Acceso Rápido: Descargue los archivos .SET oficiales: Haga clic aquí para descargarlos

Soporte y Comunidad: Envíe un Mensaje Privado para asistencia en la configuración.

Licencia : Este producto está protegido por MQL5 DRM. No requiere activación externa. Soporte: Nuestro equipo de I + D está disponible a través de mensajes privados para asistencia en la configuración y consejos de optimización. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Opere siempre con un capital que pueda permitirse perder.

Operar en los mercados financieros conlleva un alto nivel de riesgo. El rendimiento histórico no es un indicador fiable de los resultados futuros.