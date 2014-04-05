MovingAverageDeviationBandsMT5Pro

Manual de parámetros MADBandPro

MADBandPro es una herramienta de bandas altamente funcional que va más allá de los conceptos de las tradicionales Bandas de Bollinger y Canales de Keltner y le permite seleccionar la mediana o estadísticas robustas (MAD: Median Absolute Deviation).
Además de la tradicional MADBand, la versión Pro también incluye análisis multi-timeframe (MTF) y una completa función de alerta.

A continuación explicaremos en detalle todos los parámetros y opciones.

1. Principal (configuración básica)

Marco temporal

  • Por defecto: current ( marco temporal actual)
  • Comentarios: Seleccione el timeframe a utilizar para el cálculo.
    • Función MTF (Multi-Timeframe ) : Si selecciona aquí un marco temporal "superior" al del gráfico actual (por ejemplo, seleccione H1 en un gráfico M5), las bandas del marco temporal superior se superpondrán al gráfico actual.
    • Corrección de sincronización: En el modo MTF, se activa una función de sincronización automática para evitar la desalineación de la pantalla debida a retrasos en la carga de datos.

Periodo

  • Predeterminado: 20
  • Explicación: La longitud del periodo (número de velas) sobre el que se calcula la media móvil o la desviación.

Desplazamiento

  • Por defecto: 0
  • Explicación: Desplaza toda la banda a la izquierda o a la derecha (más = futuro, menos = pasado). 0 es .

Center Method (Método de cálculo de la línea central) [Enum]

Seleccione la fórmula para dibujar el centro de la banda (Mid line).

  • SMA (Media móvil simple): Media móvil simple. Estándar.
  • EMA (Media móvil exponencial): Media móvil suavizada exponencialmente. Sensible a los movimientos recientes.
  • WMA (Media móvil ponderada): Media móvil ponderada. Ponderación lineal.
  • SMMA (Media móvil suavizada): Media móvil suavizada que muestra fluctuaciones lentas y tendencias a largo plazo.
  • ZLMA (Zero Lag MA): Una EMA especial que minimiza el desfase. Ideal para scalping, etc.
  • TMA (Media móvil triangular): Media móvil triangular que dibuja una línea suave mediante un doble suavizado.
  • MEDIAN (Estadística robusta): Utiliza la "mediana" dentro del periodo. Tiene propiedades robustas porque puede ignorar completamente la influencia de valores atípicos (picos).

Precio aplicado [Enum]

Los datos del precio de la vela a utilizar en el cálculo.

  • Cierre: Precio de cierre
  • Apertura: Precio de apertura
  • Alto: Precio máximo
  • Mínimo: Precio mínimo
  • Mediana: ( Alto + Bajo) / 2
  • Típico: ( Alto + Bajo + Cierre) / 3
  • Ponderado: ( Alto + Bajo + Cierre x 2) / 4

Método de desviación [Enum]

La lógica de cálculo que determina el ancho de banda.

  • Bollinger (Desviación estándar): Utiliza la desviación estándar. Las bandas se ensanchan considerablemente con las fluctuaciones bruscas de los precios (tipo seguimiento de la volatilidad).
  • ATR (Average True Range): Método del canal de Keltner, que utiliza el ATR (rango medio de precios) y mantiene un ancho de banda estable.
  • MAD (Median Absolute Deviation): Desviación absoluta mediana. Mide la volatilidad pura y se ve menos afectada por los valores atípicos que la desviación típica. Evita el ensanchamiento excesivo de la banda debido a falsos positivos.
  • Cuantil Sigma: Calcula el rango equivalente sigma a partir de la diferencia entre los cuantiles estadísticos (84,13% y 15,87% puntos). Adecuado para datos de mercado del mundo real que no siguen una distribución normal.
  • Mezcla (Mezcla lineal): Mezcla "Desviación estándar" y "ATR" en la proporción especificada (ajuste con Blend Weight).
  • Max (Max of StdDev & ATR): Utiliza siemprela mayor de las "Desviación estándar" y "ATR". Como siempre utiliza la banda más ancha, actúa como filtro para evitar falsas rupturas.

Periodo ATR

  • Por defecto: 14
  • Explicación: Método de desviación ATR , Blend, Max El periodo de cálculo ATR utilizado cuando se selecciona.

2. Ajustes de desviación (ajuste del ancho de banda)

Multiplicador de desviación (Multiplicador global)

  • Predeterminado: 1 .0
  • Explicación: El coeficiente que ajusta todas las desviaciones a la vez. 1.0 Entonces lo dejamos como está, 1.1 Entonces lo ampliamos un 10%.

Peso de la mezcla

  • Por defecto: 0 .5
  • Explicación: Método de desviaciónBlend Esto sólo es válido si selecciona
    • 0.0: Desviación estándar perfecta (Bollinger)
    • 0.5: Mezcla 50:50 de desviación estándar y ATR
    • 1.0: ATR completo (Keltner)

3. TailRisk (Función de protección contra el riesgo de cola)

Función que detecta fluctuaciones anormales en el mercado y amplía temporalmente la banda de forma forzada para proteger su posición.

Utiliza la guardia de riesgo de cola unilateral

  • Por defecto: false
  • Descripción: true Normalmente es la banda normal, pero se ampliará sólo cuando se detecte un riesgo.

Ventana de cola (N)

  • Predeterminado: 100
  • Descripción: Periodo histórico supervisado para el cálculo del riesgo.

Tail alpha (peor %)

  • Predeterminado: 0 .10
  • Descripción: Umbral de probabilidad de una anomalía.

Peso de cola (beta)

  • Predeterminado: 1 .0
  • Explicación: La fuerza de la expansión de la banda cuando se activa la protección.

Componentes de cola (fuente de medición de riesgo) [Enum]

Especifique en qué desea medir el riesgo al alza y a la baja.

  • HO (Alto - Abierto): Sombra superior o el cuerpo de una vela alcista + sombra superior. Presión alcista.
  • OL (Abierto - Bajo): Sombra inferior o cuerpo de una vela bajista + sombra inferior. Presión bajista.
  • HC (High - Close): Anchura del retroceso incluyendo la sombra superior (en el caso de una vela alcista) y el cuerpo.
  • CL (Cierre - Mínimo): La anchura de la inversión incluyendo la sombra inferior (en el caso de una vela bajista) y el cuerpo.

4. Niveles (Configuración de la línea de visualización)

Visible ±1~5 sigma

  • Explicación: Activa/desactiva la visualización de cada banda.

Multiplicador ±1~5 sigma

  • Explicación: Ajusta la ampliación de cada banda.
    • InpDev1: 1.0σ
    • InpDev2: 2.0σ (*Criterio de alerta )
    • InpDev3: 3.0σ
    • InpDev4: 4.0σ
    • InpDev5: 5.0σ

5. Alertas

InpDev2 (típicamente ±2σ ) Le notificará cuando el precio toque la línea o la rompa en una barra confirmada.

Activar Alerta

  • Por defecto: false
  • Explicación: El interruptor principal para la función de alerta.

Medios de notificación

  • AlertSound: Reproducir sonido (el archivo de forma de onda se puede especificar con InpAlertFile)
  • AlertPopup: Popup en la pantalla de MT5
  • AlertPush: Notificaciones push para aplicaciones móviles
  • AlertEmail: Enviar correo electrónico

Barra de alertas Cerrar

  • Por defecto: true
  • Descripción :
    • verdadero: Se determina en función del valor al que se confirma la barra (se garantiza la ruptura del precio de cierre).
    • falso: Se juzga en el momento en que se produce el toque durante la formación de la barra (tiempo real).

Ejemplo de configuración

Este es un ejemplo de una combinación específica de parámetros que hace uso de las diversas funciones de MADBandPro.

A. Configuración Estándar (Básica)

1. Configuración clásica de las bandas de Bollinger

Esta configuración hace que el comportamiento sea el mismo que el de las Bandas de Bollinger comúnmente utilizadas.

  • Método Central: SMA
  • Precio Aplicado: Cierre
  • Método de desviación: BB ( Bollinger)
  • Periodo: 20

2. Configuración del Canal Keltner

Este es un canal clásico y fiable que mide la fuerza de una tendencia utilizando el ATR.

  • Método Central: EMA
  • Precio Aplicado: Típico ( o Cierre )
  • Método de desviación: ATR
  • Periodo: 20
  • Periodo ATR: 20

B. Ajustes de Scalping (Impaciente/Reacción Rápida)

3. Configuración Scalping Altamente Reactiva (Zero-Lag + MAD)

A la vez que mejora el seguimiento del precio, el uso de MAD (Desviación Angular Media) reduce la sobrerreacción de la banda debido a sombras repentinas.

  • Método Central: ZLMA ( o EMA )
  • Método de desviación: MAD
  • Periodo: 10 ~ 14

4. Configuración de Scalping Sniper (Zero-Lag + Quantile)

"Quantile Sigma" filtra el ruido a corto plazo que no sigue una distribución normal, capturando las desviaciones en los movimientos puros de los precios.

  • Método Central: ZLMA
  • Método de Desviación: Quantile Sigma
  • Alerta Cierre de Barra: false ( Para entrada instantánea por toque)

C. Ajustes Robustos y de Protección (Centrados en evitar el engaño y la defensa)

5. Configuraciones Robustas de Guardián (Mediana Robusta + Guardián)

Elimina los "fakeouts" que las Bandas de Bollinger normales no pueden evitar y captura la esencia de la tendencia.

  • Método del Centro: MEDIAN ( mediana)
  • Método de desviación: MAD
  • Utilizar protección CVaR unilateral: true
  • Cola alfa: 0 .05
  • Peso de la cola: 2 .0

6. Ajustes del filtro de tendencia robusto (desviación máxima)

Se trata de un ajuste conservador que minimiza los falsos positivos y pretende romper la banda sólo cuando se produce una tendencia importante.

  • Método Central: Mediana
  • Método deDesviación: Max ( Usa el más amplio de Bollinger y ATR)
  • Usar protección CVaR unilateral: true

7. Configuración de la protección estadística estricta y de choque (Quantile + TailGuard)

Normalmente, utilizamos el Quantile Sigma estadísticamente riguroso para capturar las fluctuaciones, pero sólo utilizamos la función Tail Risk para protegernos contra las fluctuaciones a nivel de cisne negro que se producen una vez cada 100.

  • Método del centro: Mediana
  • Método dedesviación: Sigma equivalente de los cuantiles
  • Utilizar protección CVaR unilateral: true
  • Tail alpha: 0 .01 ~ 0 .05 ( Detecta anormalidades sólo a una tasa de 1 en 100 a 1 en 20)
  • Peso de la cola: 2 ,0 ~ 3 ,0 ( En caso de anomalía, la fuerza de la banda aumenta de 2 a 3 veces como protección)

D. Operaciones especiales/funciones útiles

8. Ajustes Keltner robustos

Este ajuste proporciona una línea central más estable que el ajuste Keltner estándar y es adecuado para el seguimiento de tendencias a largo plazo.

  • Método central: SMMA o EMA
  • Método de desviación: ATR
  • Periodo: 50
  • Multiplicador: 2 .0 ~ 2 .5

9. Ajustes de mezcla híbrida (mezcla equilibrada)

Esta configuración toma lo mejor de ambos mundos: la capacidad de respuesta de las Bandas de Bollinger y la estabilidad de los Canales de Keltner.

  • Método de desviación: Mezcla
  • Peso de la mezcla: 0 ,5 ( mezcla 50:50)

10. Monitor de tendencia MTF

Este ajuste le permite captar el panorama general del marco de tiempo superior (H1) mientras hace scalping en el marco de tiempo inferior (M5).

  • Marco temporal: 1 Hora ( H1)
  • Niveles: Ajuste para mostrar sólo el Nivel 2 (2σ)
  • Método Central: SMA
  • Siempre puede estar atento a la banda de resistencia ±2σ en el marco de tiempo superior.

