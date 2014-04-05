MovingAverageDeviationBandsMT5Pro

MADBandProパラメータマニュアル

MADBandPro は、従来のボリンジャーバンドやケルトナーチャネルの概念を超え、中央値（Median）やロバスト統計（MAD: Median Absolute Deviation）を選択可能な高機能バンドツールです。
Pro版では、従来のMADBandに加え、マルチタイムフレーム（MTF）分析や充実したアラート機能を搭載しています。

以下に、全パラメータおよび選択肢の詳細を解説します。

1. Main (基本設定)

Timeframe (時間足)

  • 初期値:  current  (現在の時間足)
  • 解説: 計算に使用する時間足を選択します。
    • MTF（マルチタイムフレーム）機能: ここで現在のチャートより「上位」の時間足（例：M5チャートでH1を選択）を指定すると、上位足のバンドを現在のチャートに重ねて表示します。
    • 同期補正: MTFモード時、データ読み込みの遅延による表示ズレを防ぐ自動同期機能が働きます。

Period (期間)

  • 初期値:  20
  • 解説: 移動平均や偏差を計算する期間の長さです（ローソク足の本数）。

Shift (シフト)

  • 初期値:  0
  • 解説: バンド全体を左右にずらします（プラス＝未来、マイナス＝過去）。通常は  0  です。

Center Method (中心線の計算方法) [Enum]

バンドの中心（Midライン）を描く計算式を選択。

  • SMA (Simple Moving Average): 単純移動平均。標準的。
  • EMA (Exponential Moving Average): 指数平滑移動平均。直近の動きに敏感。
  • WMA (Weighted Moving Average): 加重移動平均。線形加重。
  • SMMA (Smoothed Moving Average): 平滑移動平均。変動が緩やかで長期トレンドなど。
  • ZLMA (Zero Lag MA): ラグ（遅延）を極限まで排除した特殊なEMA。スキャルピングなど。
  • TMA (Triangular Moving Average): 三角移動平均。二重平滑化により滑らかなラインを描く。
  • MEDIAN (Robust Statistic): 期間内の「中央値」を使用。異常値（スパイク）の影響を完全に無視できるため、ロバスト（堅牢）な特性を持ちます。

Applied Price (適用価格) [Enum]

計算に使用するローソク足の価格データ。

  • Close: 終値
  • Open: 始値
  • High: 高値
  • Low: 安値
  • Median:  (高値 + 安値) / 2
  • Typical:  (高値 + 安値 + 終値) / 3
  • Weighted:  (高値 + 安値 + 終値×2) / 4

Deviation Method (偏差の計算方法) [Enum]

バンドの広がりを決定する計算ロジック。

  • Bollinger (Standard Deviation): 標準偏差を使用。価格の急変動でバンドが大きく広がります（ボラティリティ追従型）。
  • ATR (Average True Range): ケルトナーチャネル方式。ATR（平均的な値幅）を使用し、安定したバンド幅を保ちます。
  • MAD (Median Absolute Deviation): 中央値絶対偏差。標準偏差よりも異常値の影響を受けにくく、純粋なボラティリティを計測します。ダマシによる過剰なバンド拡大を防ぎます。
  • Quantile Sigma: 統計的な分位点（84.13%点と15.87%点）の差からシグマ相当幅を逆算します。正規分布に従わない現実の相場データに適しています。
  • Blend (Linear Blend): 「標準偏差」と「ATR」を指定比率で混ぜ合わせます（ Blend Weight で調整）。
  • Max (Max of StdDev & ATR): 「標準偏差」と「ATR」のうち、値が大きい方を常に採用します。常に広い方のバンドを採用するため、ダマシブレイクを回避するフィルタとして機能します。

ATR Period

  • 初期値:  14
  • 解説: Deviation Methodで  ATR 、 Blend 、 Max  を選んだ場合に使用されるATRの計算期間。

2. Deviation Settings (バンド幅の調整)

Deviation Multiplier (全体倍率)

  • 初期値:  1.0
  • 解説: すべての偏差を一括で調整する係数です。 1.0  ならそのまま、 1.1  なら10%広げます。

Blend Weight (ブレンド比率)

  • 初期値:  0.5
  • 解説: Deviation Methodで Blend を選んだ場合のみ有効です。
    • 0.0 : 完全な標準偏差（Bollinger）
    • 0.5 : 標準偏差とATRを50:50でブレンド
    • 1.0 : 完全なATR（Keltner）

3. TailRisk (テールリスク・ガード機能)

相場の異常変動を検知し、バンドを一時的に強制拡大してポジションを守る機能。

Use one-sided CVaR guard

  • 初期値:  false
  • 解説:  true  で有効化。普段は通常のバンドですが、リスク検知時のみ拡張されます。

Tail window (N)

  • 初期値:  100
  • 解説: リスク計算のために監視する過去の期間。

Tail alpha (worst %)

  • 初期値:  0.10
  • 解説: 異常とみなす確率閾値。

Tail weight (beta)

  • 初期値:  1.0
  • 解説: ガード発動時のバンド拡大強度。

Tail Components (リスク計測元) [Enum]

上昇/下落リスクをそれぞれ何に基づいて測定するかを指定します。

  • HO (High - Open): 上ヒゲまたは陽線の実体＋上ヒゲ。上昇圧力。
  • OL (Open - Low): 下ヒゲまたは陰線の実体＋下ヒゲ。下落圧力。
  • HC (High - Close): 上ヒゲ（陽線の場合）や実体含む逆行幅。
  • CL (Close - Low): 下ヒゲ（陰線の場合）や実体含む逆行幅。

4. Levels (表示ライン設定)

Visible ±1~5 sigma

  • 解説: 各バンドの表示ON/OFF。

±1~5 sigma Multiplier

  • 解説: 各バンドの倍率設定。
    • InpDev1: 1.0σ
    • InpDev2: 2.0σ (※アラート判定基準)
    • InpDev3: 3.0σ
    • InpDev4: 4.0σ
    • InpDev5: 5.0σ

5. Alerts (アラート機能)

InpDev2 (標準では±2σ) のラインに価格がタッチ、または確定足でブレイクした際に通知します。

Alert Enable

  • 初期値:  false
  • 解説: アラート機能のメインスイッチ。

通知手段

  • AlertSound: 音声再生 ( InpAlertFile で波形ファイル指定可)
  • AlertPopup: MT5画面上のポップアップ
  • AlertPush: モバイルアプリへのプッシュ通知
  • AlertEmail: メール送信

Alert Bar Close

  • 初期値:  true
  • 解説:
    • true : 足が確定した値で判定（終値ブレイク確実）。
    • false : 足の形成中（リアルタイム）にタッチした瞬間に判定。

設定例

MADBandProの多様な機能を活かす、具体的なパラメータの組み合わせ例です。

A. スタンダード設定 (基本)

1. クラシック・ボリンジャーバンド設定

一般的に普及しているボリンジャーバンドと同じ挙動にする設定です。

  • Center Method:  SMA
  • Applied Price:  Close
  • Deviation Method:  BB  (Bollinger)
  • Period:  20

2. ケルトナー・チャネル設定

トレンドの強弱をATRで測る、古典的かつ信頼性の高いチャネルです。

  • Center Method:  EMA
  • Applied Price:  Typical  (または  Close )
  • Deviation Method:  ATR
  • Period:  20
  • ATR Period:  20

B. スキャルピング設定 (短気・高速反応)

3. 高反応スキャルピング設定 (Zero-Lag + MAD)

価格追従性を高めつつ、MAD（中央値偏差）を用いることで突発的なヒゲによるバンドの過剰反応を抑えます。

  • Center Method:  ZLMA  (または  EMA )
  • Deviation Method:  MAD
  • Period:  10  ~  14

4. スキャルピング・スナイパー設定 (Zero-Lag + Quantile)

正規分布に従わない短期ノイズを「Quantile Sigma」でフィルタリングし、純粋な値動きの偏差を捉えます。

  • Center Method:  ZLMA
  • Deviation Method:  Quantile Sigma
  • Alert Bar Close:  false  (タッチ即エントリー用)

C. ロバスト・保護設定 (ダマシ回避・防御重視)

5. ロバスト・ガーディアン設定 (Robust Median + Guard)

通常のボリンジャーバンドでは防げない「ダマシ」を排除し、トレンドの本質を捉えます。

  • Center Method:  MEDIAN  (中央値)
  • Deviation Method:  MAD
  • Use one-sided CVaR guard:  true
  • Tail alpha:  0.05
  • Tail weight:  2.0

6. ロバスト・トレンドフィルター設定 (Max Deviation)

ダマシを極力減らし、大きなトレンド発生時のみバンドブレイクを狙うための保守的な設定です。

  • Center Method:  Median
  • Deviation Method:  Max  (ボリンジャーとATRの広い方を採用)
  • Use one-sided CVaR guard:  true

7. 統計的厳密＆ショックガード設定 (Quantile + TailGuard)

普段は統計的に厳密な Quantile Sigma で捉えつつ、100本に1回レベルのブラックスワン級の変動が起きた時だけ、Tail Risk 機能で防御します。

  • Center Method:  Median
  • Deviation Method:  Equivalent Sigma from Quantiles
  • Use one-sided CVaR guard:  true
  • Tail alpha:  0.01  ~  0.05  (100本に1回〜20本に1回レベルの異常のみ検知)
  • Tail weight:  2.0  ~  3.0  (異常時はバンド強度を2~3倍にして防御)

D. 特殊運用・便利機能

8. ロバスト・ケルトナー設定 (Robust Keltner)

標準のケルトナー設定よりも中心線を安定させ、長期的なトレンドフォローに適した設定です。

  • Center Method:  SMMA  or  EMA
  • Deviation Method:  ATR
  • Period:  50
  • Multiplier:  2.0  ~  2.5

9. ハイブリッド・ブレンド設定 (Balanced Blend)

ボリンジャーバンドの反応の良さと、ケルトナーチャネルの安定感を「いいとこ取り」する設定です。

  • Deviation Method:  Blend
  • Blend Weight:  0.5  (50:50でブレンド)

10. MTFトレンドモニター (Trend Monitor)

下位足（M5）でスキャルピングをしながら、上位足（H1）の大局観を把握するための設定です。

  • Timeframe:  1 Hour  (H1)
  • Levels: Level 2 (2σ) のみを表示設定
  • Center Method:  SMA
  • 上位足の±2σ抵抗帯を常に意識できます。

おすすめのプロダクト
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
インディケータ
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
インディケータ
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
インディケータ
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
インディケータ
Auto Optimized RSI   は、正確な売買シグナルを提供するために設計された、使いやすいスマートな矢印インジケーターです。過去のデータを使ったトレードシミュレーションに基づき、各通貨ペアや時間足に最適なRSIの買い/売りレベルを自動で見つけ出します。 このインジケーターは、独立したトレードシステムとしても、既存の戦略の一部としても使用できます。特に短期トレーダーにとって便利なツールです。 従来のRSI（70/30など）の固定レベルとは異なり、 Auto Optimized RSI   はリアルな価格の動きとバックテスト結果に基づき、ダイナミックにレベルを調整します。勝率、ドローダウン、平均利益/損失といった重要な統計をモニターし、現在の市場に適応して、本当に機能するシグナルを提供します。 RSIが最適化されたレベルをクロスすると、チャート上に買い・売りの矢印が表示され、成功率の高いエントリーポイントを見つけるのに役立ちます。 ご購入後にご連絡いただければ、追加のツールや特別なトレードのヒントを無料でお渡しいたします！ 皆様のトレードが成功しますように！
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
インディケータ
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
インディケータ
このインジケータは、AB = CDリトレースメントパターンを検出します。 AB = CDリトレースメントパターンは、初期価格セグメントが部分的にリトレースされ、プルバックの完了から等距離の動きが続く4ポイントの価格構造であり、すべての調和パターンの基本的な基盤です。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] カスタマイズ可能なパターンサイズ カスタマイズ可能なACおよびBD比率 カスタマイズ可能なブレイクアウト期間 カスタマイズ可能な線、色、サイズ CD fiboレベルに基づいてSLおよびTPレベルを表示します パターンとブレイクアウトの視覚/音声/プッシュ/メールアラート AB = CDリトレースメントは、かなり拡大して再描画できます。物事を簡単にするために、このインディケーターはひねりを実装します。トレードをシグナルする前に、正しい方向へのドンチャンブレイクアウトを待ちます。最終結果は、非常に信頼性の高い取引シグナルを備えた再描画インジケーターです。ドンチャンのブレイクアウト期間が入力として入力されます。 強
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
インディケータ
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Priority Argument
Andriy Sydoruk
インディケータ
The Priority Argument indicator algorithm is based on standard indicators as well as its own mathematical calculations. The indicator will help users determine the direction of the trend. It will also become an irreplaceable advisor for entering the market or for closing a position. This indicator is recommended for everyone, both beginners and professionals. How to work: The implementation of the trend indicator is simple - in the form of lines of two colors. We buy when the indicator line c
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
インディケータ
RSI ボリンジャーバンド矢印戦略 (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) RSI ボリンジャーバンド矢印戦略は、RSI とボリンジャーバンドの組み合わせを利用して、高確率な反転ポイントを特定するために設計された、クリーンで効果的なテクニカルインジケーターです。 この戦略は、RSI インジケーターとボリンジャーバンドを一緒に使用し、以下の判断を行います。 価格が ボリンジャーバンドの上限 を上回っているときに 売る 。 価格が ボリンジャーバンドの下限 を下回っているときに 買う 。 シグナルは、両方のインジケーターが同じ市場状況を 同時に 確認した場合にのみ生成され、より高い精度を確保し、誤ったエントリーを減らします。 仕組み 買いシグナル: 価格がボリンジャーバンドの 下限を下から上へ クロスする。 RSI が定義された 売られすぎ レベルを 上へ クロスする。 チャート上に 緑色 の買い矢印が表示される。 売りシグナル: 価格がボリンジャーバンドの 上限を上から下へ クロスする。 RSI が定義された 買われすぎ レベルを 下へ ク
Waves Multi Timeframe
Krisztian Fazekas
インディケータ
This indicator helps you to identify trends and patterns. It shows the short-term, medium-term and long-term trend at the same time on the screen. It supports every timeframe except monthly. This indicator NOT implement the ZigZag indicator, but it uses its own, fast react algorithm. Supported markets: -         Forex -         Metal -         Energies Spot -         in Energies Futures only o    US Crude Oils -         in Indices Spot only o    US Tech 100 Index o    UK 100 Index o    US Wall
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
インディケータ
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
Strutural Trend Lines MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
インディケータ
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
インディケータ
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
インディケータ
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
インディケータ
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
Support Resistance Breakout Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Support Resistance Breakout Indicator MT5でブレイクアウト取引を向上させましょう。このZigZagを基盤とした強力なツールは、サポートとレジスタンスゾーンを動的に特定し、外国為替、株式、暗号通貨、商品市場で高確率のエントリーポイントを提供する確認済みのブレイクアウトシグナルを配信します。InvestopediaやBabyPipsなどのサイトで説明されている確立されたプライスアクションの原則に基づき、サポート/レジスタンスのブレイクアウトは、買い手と売り手のダイナミクスの変化によりトレンドの反転または継続を示すと評価されており、このインジケーターはRedditのr/Daytradingやr/Forex、Forex Factoryのフォーラムなどの取引コミュニティで高い評価を得ています。ユーザーは有効なブレイクアウトを特定する精度が最大75%に達し、クローズベースのトリガーにより偽のシグナルが減少し、基本的な確認を組み合わせることで勝率が15-30%向上し、しばしば不安定なセッションを収益機会に変えると報告しています。主な利点には、モメンタムを活用す
Gobbo MT5
Alessandro Grossi
インディケータ
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
インディケータ
MetaTraderでは、複数の   水平線   を描画し、それぞれの価格レベルを追跡するのは面倒な作業になることがあります。このインジケーターは、価格アラートの設定、サポートとレジスタンスの表示、その他の手動用途のために、等間隔で複数の水平線を自動で描画します。 このインジケーターは、短期間で売買による利益を狙いたい初心者のFXトレーダーに最適です。水平線は、相場がトレンド中またはレンジ相場である場合に、エントリーの可能性があるゾーンを見つける手助けをしてくれます。 機能 入力設定に基づいて、瞬時に複数の水平線を描画可能。 各水平線を区別しやすいように、カラフルなカラーテーマを採用。 複数の取引セッションのレンジを追跡するのに必須のツール。 価格が水平線にタッチした際にアラートを送信。 アラート間に間隔を設定でき、過度な通知を防止。 完全にカスタマイズ可能。 解説 このインジケーターは、入力設定で指定されたデータと指示に従って水平線を描画します。価格がこれらの水平線でどのように反応するかを観察することで、重要なサポート・レジスタンス付近でのトレード機会を見極めることができます。
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
インディケータ
ATrend: その仕組みと使い方 仕組み MT5プラットフォーム向けの「ATREND」インジケーターは、テクニカル分析手法の組み合わせを利用して、トレーダーに堅牢な買いと売りのシグナルを提供するように設計されています。このインジケーターは主に、ボラティリティ測定のために平均真の範囲（ATR）を活用し、潜在的な市場動向を特定するためのトレンド検出アルゴリズムを併用しています。 購入後にメッセージを残すと、特別なボーナスギフトが贈呈されます。 主な特徴: - ダイナミックなトレンド検出: インジケーターは市場トレンドを評価し、シグナルを適宜調整することで、トレーダーが優位な市場環境に合わせて戦略を立てるのを支援します。     - ボラティリティ測定: ATRを使用することで、インジケーターは最適なストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）レベルを決定するために不可欠な市場ボラティリティを測定します。 - シグナルの視覚化: インジケーターは、チャート上に買いと売りのシグナルを視覚的に表示することで、トレーダーの意思決定を強化します。 操作手順 入力とセッティング - TimeF
Ichimoku Signals Pro
Shahabeddin Baset
インディケータ
Features All Ichimoku Signals (Selectable) : Display all reliable signals generated by the Ichimoku indicator. You can choose which signals to view based on your preferences. Filter by Signal Strength : Sort signals by their strength—whether they are weak, neutral, or strong. Live Notifications : Receive real-time notifications for Ichimoku signals. Transparent Cloud : Visualize the Ichimoku cloud in a transparent manner. Available Signals Tenkensen-Kijunsen Cross Price-Kijunsen Cross Price-C
Double divergence scanner MT5
Jan Flodin
4.71 (7)
インディケータ
This multi indicator/oscillator (hereafter indicator), multi time frame and multi symbol indicator identifies when a divergence occurs between price and one, two or three indicators. It identifies both regular/classical (trend reversal) and hidden (trend continuation) divergences. It has RSI and MA trend filter options which makes it possible to filter out only the strongest setups. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerfu
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
インディケータ
This is Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), a customized version of the famous RSI indicator. Use the regular RSI and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the RSI calculation; How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- Produces Exit Signals for Swings based on RSI entering and leaving Upper and Lower Levels Zones; 2- Produces Entry/Exit Signals for
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
インディケータ
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Trade Filter
Milen Cholakov
インディケータ
Trade Filter is a tool designed primarily for traders using many Expert Advisors on the same currency pair and/or grid systems creating many simultaneous trading operations. By adding the filter (as an indicator) to a given chart, must select a magic number of the EA and only its trades remain visible. Numerous settings for colors, line styles, font sizes and others have been added, through which you can adjust the display according to your preferences. Set files also can be created and loaded.
Bullhouse WavePrice
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
インディケータ
Wave Price Indicator The Wave Price indicator is an advanced technical analysis tool that visualizes price movements in wave formations using a ZigZag approach. It helps traders identify significant price patterns, trends, and potential reversals by breaking down price action into meaningful waves. Price Wave Analysis : Visualizes price movements in clear wave patterns ZigZag-based Calculation : Filters out market noise and focuses on significant price moves Color-Coded Waves : Aqua: Bullish wa
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
インディケータ
SuperScalp Pro — 高度なマルチフィルター対応スキャルピングインジケーターシステム SuperScalp Pro は、クラシックな Supertrend と複数のインテリジェントな確認フィルターを組み合わせた高度なスキャルピング用インジケーターシステムです。M1〜H4 のすべての時間足で効率的に機能し、特に XAUUSD、BTCUSD、および主要なFX通貨ペアに適しています。単体のシステムとして、また既存の取引戦略へ柔軟に統合して使用できます。 本インジケーターは 11 以上のフィルターを統合しており、短期・長期の EMA、トレンド判定に用いる 3 本の EMA、EMA スロープ（EMA slope）、RSI、ADX、出来高、VWAP、ボリンジャーバンドのブレイクアウト、MACD ダイバージェンスフィルターなどを含みます。スマートキャンドルフィルターはローソク足の終値を確認して弱いシグナルを排除し、3 本の EMA と MACD ダイバージェンスを組み合わせたトレンド認識メカニズムにより勝率の高いシグナルの選別を支援します。 SuperScalp Pro は ATR に基
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着100名様限定で 299ドル でご提供します。最終価格は 499ドル となります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの銘柄と
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
インディケータ
Super Signal – Skyblade Edition プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応 1分足、5分足、15分足などの低い時間足で最も効果を発揮します。 主な特徴： Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。 このシステムは 天井や底を予測するものではありません 。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます： 明確なトレンド方向 モメンタムの増加 健全なボラティリティ構造 市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。 シグナルの特性： すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし 一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
インディケータ
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
Divergence In Chaos Environment
Arief
インディケータ
無料の AUX インジケーターと EA サポ   直接ダウンロード — ここをクリック [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。 主な特徴 エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。 カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。 マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。 ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。 利点 ダイ
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
インディケータ
MetaForecastは、価格データのハーモニクスに基づいて、どんな市場の未来を予測し視覚化します。市場が常に予測可能ではありませんが、価格にパターンがある場合、MetaForecastは可能な限り正確な未来を予測できます。他の類似製品と比較して、MetaForecastは市場のトレンドを分析することでより正確な結果を生成することができます。 入力パラメータ Past size (過去のサイズ) MetaForecastが将来の予測を生成するために使用するバーの数を指定します。モデルは選択したバー上に描かれた黄色の線で表されます。 Future size (将来のサイズ) 予測すべき将来のバーの数を指定します。予測された将来は、ピンクの線で表示され、その上に青い回帰線が描かれます。 Degree (程度) この入力は、MetaForecastが市場で行う分析のレベルを決定します。 Degree 説明  0 Degree 0の場合、価格の全てのピークや谷、そして詳細をカバーするために、「Past size」の入力に大きな値を使用することが推奨されています。  1 (推奨) Degre
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
インディケータ
もちろんです。以下は、提供いただいたテキストの日本語への翻訳です： MT4用の天文学指標をご紹介します：究極の天体トレーディングコンパニオン トレーディング体験を天空の高みに高める準備はできていますか？私たちの革命的なMT4用の天文学指標をご紹介します。この革新的なツールは、複雑なアルゴリズムの力を借りて、類まれなる天文学的洞察と精密な計算を提供します。 あなたの指先で宇宙の情報を：   宝のような天文学的データが明らかになる包括的なパネルをご覧ください。惑星の地理的/太陽中心座標、太陽と地球の距離、星の大きさ、伸び、星座、黄道座標および赤道座標、さらには水平座標まで、それぞれが綿密に計算され美しく表示されています。指標によって生成される垂直線は時間値に対応し、トレーディングの旅に宇宙の視点を提供します。 惑星のラインと関係：   グラフを飾る惑星のラインの魔法を体験し、スケールと角度をカスタマイズできます。直感的なコントロールパネルを介して各惑星のラインの表示を簡単に切り替えることができます。指定された時刻範囲内での合会、六分会、四分会、三分会、対会、逆行の指標で天体の関係の芸術を発
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Proは、MetaTrader 5向けのプロフェッショナルなindicatorで、トレーダーがエントリーポイントを特定し、リスクを効果的に管理するために設計されています。 このindicatorは、シグナル検出システム、Entry/SL/TPの自動管理、ボリューム分析、リアルタイムパフォーマンス統計を含む包括的な分析ツールセットを提供します。 システムを理解するためのユーザーガイド   |   他の言語のユーザーガイド 主な機能 シグナル検出システム このindicatorは、price actionと市場構造の分析に基づいて潜在的なエントリーポイントを自動検出します。トレード機会を検出すると: - BUY（青）またはSELL（赤）の矢印がchart上に表示されます - ローソク足が色付けされ、シグナルゾーンが識別されます - Entry/SL/TPレベルが自動計算されます シグナルは価格がEntryレベルに触れた時のみ発動し、市場に確認されていないシグナルをフィルタリングします。 インテリジェントなEntry/SL/TP管理 - Ent
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
インディケータ
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
作者のその他のプロダクト
RSIDivergenceMT4
Chishi Suginio
インディケータ
Trading Viewで見かけたTMA - RSI DivergenceをMT4でも使えるように作成しました。 TMA RSI Divergence（TMA-RSIダイバージェンス）とは、 TMA（ Triple Moving Average ：三重加重移動平均） と RSI（Relative Strength Index：相対力指数） を組み合わせたテクニカル指標で、 価格とRSIの動きが逆行する「ダイバージェンス（逆行現象）」を検出する際に使われる手法です 。 通常RSI単体で見るのではなく、 RSIをTMAで平滑化（スムージング） し、 TMAライン自体をRSIの代わりに使う ことで、相場の転換点やトレンドの弱まりを、より明確に、そして長期的な視点で捉えることを目指します。   仕組みと特徴 RSIの平滑化 : 通常のRSIのノイズ（小さな値動き）を、TMAで平均化することで、トレンドの方向性や強い転換シグナルを際立たせます。 TMAをRSIの代わりに : TMA自体をオシレーター（買われすぎ・売られすぎを示す指標）として使い、価格とのダイバージェンスを見ることもあります。 5
FREE
RSIDivergenceMT5
Chishi Suginio
インディケータ
Trading Viewで見かけたTMA - RSI DivergenceをMT5でも使えるように作成しました。 TMA RSI Divergence（TMA-RSIダイバージェンス）とは、 TMA（ Triple Moving Average ：三重加重移動平均） と RSI（Relative Strength Index：相対力指数） を組み合わせたテクニカル指標で、 価格とRSIの動きが逆行する「ダイバージェンス（逆行現象）」を検出する際に使われる手法です 。 通常RSI単体で見るのではなく、 RSIをTMAで平滑化（スムージング） し、 TMAライン自体をRSIの代わりに使う ことで、相場の転換点やトレンドの弱まりを、より明確に、そして長期的な視点で捉えることを目指します。   仕組みと特徴 RSIの平滑化 : 通常のRSIのノイズ（小さな値動き）を、TMAで平均化することで、トレンドの方向性や強い転換シグナルを際立たせます。 TMAをRSIの代わりに : TMA自体をオシレーター（買われすぎ・売られすぎを示す指標）として使い、価格とのダイバージェンスを見ることもあります。 5
FREE
MovingAverageDeviationBandsMT5
Chishi Suginio
インディケータ
MAD Bands（Moving Average Deviation Bands） MAD Bands は、価格に対するボラティリティの挙動を移動平均との関係から視覚的に確認したい場合に利用することを想定しています。 MAD_Bands (MQL5版) パラメータ解説 このドキュメントでは、各設定項目（Inputパラメータ）について、MT5のパラメータ入力画面を解説します。 Group: Main (基本設定) Period 初期値 :     20 解説 : 移動平均線(Mid)やバンド幅の計算に使用するローソク足の本数です。数値を大きくすると線が滑らかになりますが、反応は遅くなります。 Shift 初期値 :     0 解説 : インジケータの描画位置を左右にずらします。通常は     0     です。 Center Method 初期値 :     EMA 解説 : 中心線（Midライン）の計算ロジックを選択します。 SMA : 単純移動平均 EMA : 指数平滑移動平均（直近重視） WMA : 加重移動平均 SMMA : 平滑移動平均（長期目線） ZLMA : ゼロラグ
FREE
MovingAverageDeviationBandsMT4
Chishi Suginio
インディケータ
MAD Bands（Moving Average Deviation Bands） MAD Bands は、価格に対するボラティリティの挙動を移動平均との関係から視覚的に確認したい場合に利用することを想定しています。 MAD_Bands (MQL4版) パラメータ解説 このドキュメントでは、各設定項目（Inputパラメータ）について、MT4のパラメータ入力画面を解説します。 Group: Main (基本設定) Period 初期値 :   20 解説 : 移動平均線(Mid)やバンド幅の計算に使用するローソク足の本数です。数値を大きくすると線が滑らかになりますが、反応は遅くなります。 Shift 初期値 :   0 解説 : インジケータの描画位置を左右にずらします。通常は   0   です。 Center Method 初期値 :   EMA 解説 : 中心線（Midライン）の計算ロジックを選択します。 SMA : 単純移動平均 EMA : 指数平滑移動平均（直近重視） WMA : 加重移動平均 SMMA : 平滑移動平均（長期目線） ZLMA : ゼロラグMA（反応が早い） T
FREE
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信