Market Session and Custom Session

Sesión de Mercado y Sesión Personalizada dibuja zonas de sesión de mercado (Asia, Londres, Nueva York) además de una sesión definida por el usuario directamente en su gráfico - incluyendo máximos/mínimos de sesión, áreas rellenas opcionales, etiquetas y hover tooltips. Diseñado para operadores intradía, especuladores y analistas que necesitan detectar rápidamente la estructura de la sesión y los niveles recurrentes.

Aspectos destacados

  • Referencia visual inmediata de las principales sesiones bursátiles.

  • Marcadores automáticos de máximos y mínimos de sesión, ideales para configuraciones de ruptura y análisis de volatilidad.

  • Sesión personalizada definible por el usuario para ventanas de tiempo personales.

  • Vista histórica: muestra los últimos N días para identificar zonas recurrentes.

  • Ligero, limpio y altamente configurable.

Características

  • Sesiones preconfiguradas: Asia, Londres, Nueva York.

  • Soporte desesiones personalizadas con entrada de hora de inicio/fin.

  • Modo histórico para mostrar N días anteriores de rangos de sesión.

  • Líneas altas/bajas y rellenos de color opcionales.

  • Colores y anchura de línea personalizables.

  • Etiquetas y tooltips para información rápida del gráfico.

  • Entradas sencillas para una configuración rápida.

Parámetros de entrada

  • PARÁMETROS GLOBALES

    • InpDaysHistory - número de días en la historia

    • InpLineWidth - ancho de línea

    • InpShowLabels - mostrar etiquetas de sesión (true/false)

  • ASIA / LONDRES / NUEVA YORK / PERSONALIZADO

    • InpShow... - habilitar sesión

    • Inp...Start / Inp...End - hora de inicio/fin (HH:MM)

    • Inp...Color - color de la sesión

    • Inp...Fill - zona de relleno (verdadero/falso)

    • Personalizar: InpCustStart , InpCustEnd , InpCustColor , InpCustFill

¿Por qué sesión de mercado y sesión personalizada?

  • Lecturas más rápidas: Vea instantáneamente aperturas, cierres y rangos de sesión.

  • Reduzca los errores: Sin conversiones manuales de tiempo ni gráficos de referencia de sesiones independientes.

  • Flexibilidad: Funciona para múltiples estilos de negociación, desde la conservadora intradía hasta la agresiva scalping.

  • Imágenes profesionales: Etiquetas limpias, información hover y presentación ordenada.

Instalación

  1. Coloque el archivo del indicador en MQL5/Indicators .

  2. Reinicie MT5 o actualice el Navegador.

  3. Arrastre el indicador a su gráfico y ajuste las entradas.

Soporte y Actualizaciones

  • Soporte vía mensajes MQL5

  • Corrección regular de errores; peticiones de características consideradas.

Descargo de responsabilidad

Este producto es sólo una herramienta de visualización. No es un sistema de trading automatizado y no proporciona consejos de trading. Operar implica riesgos - utilice siempre una gestión de riesgos adecuada.


