Market Session and Custom Session

Sesión de Mercado y Sesión Personalizada dibuja zonas de sesión de mercado (Asia, Londres, Nueva York) además de una sesión definida por el usuario directamente en su gráfico - incluyendo máximos/mínimos de sesión, áreas rellenas opcionales, etiquetas y hover tooltips. Diseñado para operadores intradía, especuladores y analistas que necesitan detectar rápidamente la estructura de la sesión y los niveles recurrentes.

Aspectos destacados

Referencia visual inmediata de las principales sesiones bursátiles.

Marcadores automáticos de máximos y mínimos de sesión, ideales para configuraciones de ruptura y análisis de volatilidad.

Sesión personalizada definible por el usuario para ventanas de tiempo personales.

Vista histórica: muestra los últimos N días para identificar zonas recurrentes.

Ligero, limpio y altamente configurable.

Características

Sesiones preconfiguradas: Asia , Londres , Nueva York .

Soporte de sesiones personalizadas con entrada de hora de inicio/fin.

Modo histórico para mostrar N días anteriores de rangos de sesión.

Líneas altas/bajas y rellenos de color opcionales.

Colores y anchura de línea personalizables.

Etiquetas y tooltips para información rápida del gráfico.

Entradas sencillas para una configuración rápida.

Parámetros de entrada

PARÁMETROS GLOBALES InpDaysHistory - número de días en la historia InpLineWidth - ancho de línea InpShowLabels - mostrar etiquetas de sesión (true/false)

ASIA / LONDRES / NUEVA YORK / PERSONALIZADO InpShow... - habilitar sesión Inp...Start / Inp...End - hora de inicio/fin (HH:MM) Inp...Color - color de la sesión Inp...Fill - zona de relleno (verdadero/falso) Personalizar: InpCustStart , InpCustEnd , InpCustColor , InpCustFill



¿Por qué sesión de mercado y sesión personalizada?

Lecturas más rápidas: Vea instantáneamente aperturas, cierres y rangos de sesión.

Reduzca los errores: Sin conversiones manuales de tiempo ni gráficos de referencia de sesiones independientes.

Flexibilidad: Funciona para múltiples estilos de negociación, desde la conservadora intradía hasta la agresiva scalping.

Imágenes profesionales: Etiquetas limpias, información hover y presentación ordenada.

Instalación

Coloque el archivo del indicador en MQL5/Indicators . Reinicie MT5 o actualice el Navegador. Arrastre el indicador a su gráfico y ajuste las entradas.

Soporte y Actualizaciones

Soporte vía mensajes MQL5

Corrección regular de errores; peticiones de características consideradas.

Descargo de responsabilidad

Este producto es sólo una herramienta de visualización. No es un sistema de trading automatizado y no proporciona consejos de trading. Operar implica riesgos - utilice siempre una gestión de riesgos adecuada.