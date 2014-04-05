Market Session and Custom Session
- Indicadores
- Till Meyer
- Versión: 1.40
Sesión de Mercado y Sesión Personalizada dibuja zonas de sesión de mercado (Asia, Londres, Nueva York) además de una sesión definida por el usuario directamente en su gráfico - incluyendo máximos/mínimos de sesión, áreas rellenas opcionales, etiquetas y hover tooltips. Diseñado para operadores intradía, especuladores y analistas que necesitan detectar rápidamente la estructura de la sesión y los niveles recurrentes.
Aspectos destacados
-
Referencia visual inmediata de las principales sesiones bursátiles.
-
Marcadores automáticos de máximos y mínimos de sesión, ideales para configuraciones de ruptura y análisis de volatilidad.
-
Sesión personalizada definible por el usuario para ventanas de tiempo personales.
-
Vista histórica: muestra los últimos N días para identificar zonas recurrentes.
-
Ligero, limpio y altamente configurable.
Características
-
Sesiones preconfiguradas: Asia, Londres, Nueva York.
-
Soporte desesiones personalizadas con entrada de hora de inicio/fin.
-
Modo histórico para mostrar N días anteriores de rangos de sesión.
-
Líneas altas/bajas y rellenos de color opcionales.
-
Colores y anchura de línea personalizables.
-
Etiquetas y tooltips para información rápida del gráfico.
-
Entradas sencillas para una configuración rápida.
Parámetros de entrada
-
PARÁMETROS GLOBALES
-
InpDaysHistory - número de días en la historia
-
InpLineWidth - ancho de línea
-
InpShowLabels - mostrar etiquetas de sesión (true/false)
-
-
ASIA / LONDRES / NUEVA YORK / PERSONALIZADO
-
InpShow... - habilitar sesión
-
Inp...Start / Inp...End - hora de inicio/fin (HH:MM)
-
Inp...Color - color de la sesión
-
Inp...Fill - zona de relleno (verdadero/falso)
-
Personalizar: InpCustStart , InpCustEnd , InpCustColor , InpCustFill
-
¿Por qué sesión de mercado y sesión personalizada?
-
Lecturas más rápidas: Vea instantáneamente aperturas, cierres y rangos de sesión.
-
Reduzca los errores: Sin conversiones manuales de tiempo ni gráficos de referencia de sesiones independientes.
-
Flexibilidad: Funciona para múltiples estilos de negociación, desde la conservadora intradía hasta la agresiva scalping.
-
Imágenes profesionales: Etiquetas limpias, información hover y presentación ordenada.
Instalación
-
Coloque el archivo del indicador en MQL5/Indicators .
-
Reinicie MT5 o actualice el Navegador.
-
Arrastre el indicador a su gráfico y ajuste las entradas.
Soporte y Actualizaciones
-
Soporte vía mensajes MQL5
-
Corrección regular de errores; peticiones de características consideradas.
Descargo de responsabilidad
Este producto es sólo una herramienta de visualización. No es un sistema de trading automatizado y no proporciona consejos de trading. Operar implica riesgos - utilice siempre una gestión de riesgos adecuada.