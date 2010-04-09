Phoenix Structure Trader MT5

Phoenix Structure Trader MT5

Visión general

Phoenix Structure Trader MT 5 es un Asesor Experto basado en reglas de precio-acción diseñado para operar Break of Structure (BOS) en el marco temporal M1 con una gestión disciplinada del riesgo.

El EA combina análisis de la estructura del mercado, stop loss y take profit basados en ATR, filtrado de extremos en un marco temporal superior y control del drawdown intradía para proporcionar un enfoque de trading transparente y controlado.

No hay martingala, ni rejilla, ni cobertura, ni lógica de recuperación oculta.

Estrategia de negociación

La estrategia sigue un flujo de trabajo claro y determinista:

  • Detecciónde ruptura de estructura (BOS ) en M1

  • Stop Loss y Take Profit basados en ATR

  • Salidas basadas en la relación recompensa-riesgo

  • Filtro de extremos en plazos superiores (H1 y H4 ) para evitar operaciones contra fuertes presiones.

  • Protección contra caídas intradía para limitar la exposición diaria al riesgo.

  • Límite diario de operaciones para controlar la frecuencia

Todas las decisiones se basan en reglas y son totalmente transparentes.

Plazos

  • Ejecución: M1

  • Filtros: H1 y H4

  • Reajuste diario: Basado en la vela diaria del broker (D1)

Símbolos

  • Funciona con cualquier símbolo

  • Recomendado para instrumentos de alta liquidez como:

    • XAUUSD

    • EURUSD

    • GBPUSD

    • NAS100 (entornos de spread bajo)

Adjunte el EA a un solo gráfico.

Gestión monetaria y de riesgos

Phoenix Structure Trader MT5 ofrece un control flexible del riesgo:

  • Tamaño de lote fijo

  • Tamaño de lote escalonado basado en el saldo

  • Porcentaje de riesgo por operación

  • Stop Loss basado en ATR

  • Límite de reducción intradía

  • Operaciones máximas por día

Todos los parámetros de riesgo son totalmente configurables por el usuario.

Recomendación de capital de la cuenta

  • Mínimo: 200 $ (sólo para pruebas)

  • Recomendado: 500 - 1.000 $ (rendimiento equilibrado)

  • Uso profesional: más de 2.000 $ (menor depreciación, rendimiento más equilibrado)

Riesgo sugerido por operación:

  • Cuentas pequeñas: ≤ 0,5%.

  • Cuentas medianas y grandes 0.5% - 1.0%

Un capital más bajo y unos ajustes de riesgo más elevados pueden dar lugar a mayores detracciones.

Datos clave (resumen)

  • Relación recompensa/riesgo

  • Modo de cálculo del lote (Fijo / Balance Tier / Riesgo %)

  • Periodo ATR y multiplicador

  • Límite de reducción intradía

  • Operaciones máximas por día

  • Filtro de plazos superiores

Lo que este EA NO hace

  • ❌ No martingala

  • ❌ No grid trading

  • ❌ No hay cobertura

  • ❌ No hay beneficios garantizados

  • ❌ Sin sistemas de recuperación ocultos

Uso recomendado

  • Utilizar en brokers de bajo spread

  • Comenzar con pruebas de demostración

  • Mantener un riesgo conservador (≤ 1%)

  • No sobreoptimizar los parámetros

Renuncia al riesgo

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Pruebe siempre el Asesor Experto en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Phoenix Structure Trader MT5

Un disciplinado Asesor Experto en estructura de mercado creado para operadores que valoran la claridad, el control y la transparencia.

