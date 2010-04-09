Visión general

Phoenix Structure Trader MT 5 es un Asesor Experto basado en reglas de precio-acción diseñado para operar Break of Structure (BOS) en el marco temporal M1 con una gestión disciplinada del riesgo.

El EA combina análisis de la estructura del mercado, stop loss y take profit basados en ATR, filtrado de extremos en un marco temporal superior y control del drawdown intradía para proporcionar un enfoque de trading transparente y controlado.

No hay martingala, ni rejilla, ni cobertura, ni lógica de recuperación oculta.

Estrategia de negociación

La estrategia sigue un flujo de trabajo claro y determinista:

Detección de ruptura de estructura (BOS ) en M1

Stop Loss y Take Profit basados en ATR

Salidas basadas en la relación recompensa-riesgo

Filtro de extremos en plazos superiores (H1 y H4 ) para evitar operaciones contra fuertes presiones.

Protección contra caídas intradía para limitar la exposición diaria al riesgo.

Límite diario de operaciones para controlar la frecuencia

Todas las decisiones se basan en reglas y son totalmente transparentes.

Plazos

Ejecución: M1

Filtros: H1 y H4

Reajuste diario: Basado en la vela diaria del broker (D1)

Símbolos

Funciona con cualquier símbolo

Recomendado para instrumentos de alta liquidez como: XAUUSD EURUSD GBPUSD NAS100 (entornos de spread bajo)



Adjunte el EA a un solo gráfico.

Gestión monetaria y de riesgos

Phoenix Structure Trader MT5 ofrece un control flexible del riesgo:

Tamaño de lote fijo

Tamaño de lote escalonado basado en el saldo

Porcentaje de riesgo por operación

Stop Loss basado en ATR

Límite de reducción intradía

Operaciones máximas por día

Todos los parámetros de riesgo son totalmente configurables por el usuario.

Recomendación de capital de la cuenta

Mínimo: 200 $ (sólo para pruebas)

Recomendado : 500 - 1.000 $ (rendimiento equilibrado)

Uso profesional: más de 2.000 $ (menor depreciación, rendimiento más equilibrado)

Riesgo sugerido por operación:

Cuentas pequeñas: ≤ 0,5%.

Cuentas medianas y grandes 0.5% - 1.0%

Un capital más bajo y unos ajustes de riesgo más elevados pueden dar lugar a mayores detracciones.

Datos clave (resumen)

Relación recompensa/riesgo

Modo de cálculo del lote (Fijo / Balance Tier / Riesgo %)

Periodo ATR y multiplicador

Límite de reducción intradía

Operaciones máximas por día

Filtro de plazos superiores

Lo que este EA NO hace

❌ No martingala

❌ No grid trading

❌ No hay cobertura

❌ No hay beneficios garantizados

❌ Sin sistemas de recuperación ocultos

Uso recomendado

Utilizar en brokers de bajo spread

Comenzar con pruebas de demostración

Mantener un riesgo conservador (≤ 1%)

No sobreoptimizar los parámetros

Renuncia al riesgo

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Pruebe siempre el Asesor Experto en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Phoenix Structure Trader MT5

Un disciplinado Asesor Experto en estructura de mercado creado para operadores que valoran la claridad, el control y la transparencia.