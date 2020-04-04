Der Market Imbalance Detector ist ein Indikator für die technische Analyse, der auf Preisungleichgewichte hinweist, die allgemein als Fair Value Gaps (FVGs) bekannt sind.

Der Indikator erkennt Ungleichgewichtszonen anhand einer präzisen Drei-Kerzen-Struktur und zeigt sie direkt auf dem Chart als visuelle Zonen an. Diese Bereiche stellen Preisineffizienzen dar, die als potenzielle Reaktions- oder Interessenzonen für zukünftige Preisbewegungen dienen können.

🔹 Merkmale

Erkennt bullische und bearische Marktungleichgewichte

Verwendet eine echte Drei-Kerzen-Struktur

Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

Nicht wiederholende Darstellung

Leicht und schnell

Anpassbare bullische und bearische Farben

Saubere Chartdarstellung

🔹 Wie es funktioniert

Ein zinsbullisches Ungleichgewicht wird erkannt, wenn der Kurs eine Ineffizienz nach oben verlässt.

Ein bärisches Ungleichgewicht wird identifiziert, wenn der Preis eine Ineffizienz nach unten verlässt

Die Zonen bleiben auf dem Chart als Referenz und zur Analyse erhalten.

🔹 Am besten verwendet mit

Marktstruktur

Liquiditätshochs und -tiefs

Sitzungsbasierte Analyse

Preis-Aktions-Handel

⚠️ Wichtige Hinweise