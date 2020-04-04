Market Imbalance Detector

Der Market Imbalance Detector ist ein Indikator für die technische Analyse, der auf Preisungleichgewichte hinweist, die allgemein als Fair Value Gaps (FVGs) bekannt sind.

Der Indikator erkennt Ungleichgewichtszonen anhand einer präzisen Drei-Kerzen-Struktur und zeigt sie direkt auf dem Chart als visuelle Zonen an. Diese Bereiche stellen Preisineffizienzen dar, die als potenzielle Reaktions- oder Interessenzonen für zukünftige Preisbewegungen dienen können.

🔹 Merkmale

  • Erkennt bullische und bearische Marktungleichgewichte

  • Verwendet eine echte Drei-Kerzen-Struktur

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

  • Nicht wiederholende Darstellung

  • Leicht und schnell

  • Anpassbare bullische und bearische Farben

  • Saubere Chartdarstellung

🔹 Wie es funktioniert

  • Ein zinsbullisches Ungleichgewicht wird erkannt, wenn der Kurs eine Ineffizienz nach oben verlässt.

  • Ein bärisches Ungleichgewicht wird identifiziert, wenn der Preis eine Ineffizienz nach unten verlässt

  • Die Zonen bleiben auf dem Chart als Referenz und zur Analyse erhalten.

🔹 Am besten verwendet mit

  • Marktstruktur

  • Liquiditätshochs und -tiefs

  • Sitzungsbasierte Analyse

  • Preis-Aktions-Handel

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator ist nur ein Werkzeug für die technische Analyse

  • Er liefert keine Handelssignale

  • Der Handel birgt Risiken


