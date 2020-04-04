Market Imbalance Detector
- Indicadores
- Baskaran S
- Versión: 1.9
Market Imbalance Detector es un indicador de análisis técnico diseñado para resaltar los desequilibrios de precios, comúnmente conocidos como Fair Value Gaps (FVGs).
El indicador detecta las zonas de desequilibrio utilizando una estructura precisa de tres velas y las muestra directamente en el gráfico como zonas visuales. Estas zonas representan ineficiencias de precios que pueden actuar como potenciales zonas de reacción o de interés en futuros movimientos de precios.
Características
-
Detecta desequilibrios alcistas y bajistas del mercado
-
Utiliza una verdadera estructura de tres velas
-
Funciona en todos los símbolos y marcos temporales
-
No repinta
-
Ligero y rápido
-
Colores alcistas y bajistas personalizables
-
Gráficos limpios
Cómo funciona
-
Un desequilibrio alcista se identifica cuando el precio sale de una ineficiencia alcista
-
Un desequilibrio bajista se identifica cuando el precio sale de una ineficiencia bajista
-
Las zonas permanecen en el gráfico para referencia y análisis
Se utiliza mejor con
-
Estructura del mercado
-
Máximos y mínimos de liquidez
-
Análisis basado en la sesión
-
Negociación de la acción del precio
⚠️ Notas importantes
-
Este indicador es sólo una herramienta de análisis técnico
-
No proporciona señales de negociación
-
Operar implica riesgos