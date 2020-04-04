Market Imbalance Detector es un indicador de análisis técnico diseñado para resaltar los desequilibrios de precios, comúnmente conocidos como Fair Value Gaps (FVGs).

El indicador detecta las zonas de desequilibrio utilizando una estructura precisa de tres velas y las muestra directamente en el gráfico como zonas visuales. Estas zonas representan ineficiencias de precios que pueden actuar como potenciales zonas de reacción o de interés en futuros movimientos de precios.

Características

Detecta desequilibrios alcistas y bajistas del mercado

Utiliza una verdadera estructura de tres velas

Funciona en todos los símbolos y marcos temporales

No repinta

Ligero y rápido

Colores alcistas y bajistas personalizables

Gráficos limpios

Cómo funciona

Un desequilibrio alcista se identifica cuando el precio sale de una ineficiencia alcista

Un desequilibrio bajista se identifica cuando el precio sale de una ineficiencia bajista

Las zonas permanecen en el gráfico para referencia y análisis

Se utiliza mejor con

Estructura del mercado

Máximos y mínimos de liquidez

Análisis basado en la sesión

Negociación de la acción del precio

⚠️ Notas importantes