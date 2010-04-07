EA Close All MT4
- Utilidades
- Teerathad Booranawisedkul
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
EA Cerrar Todos MT4
CARACTERÍSTICAS
- Cierra TODAS las órdenes al instante
- Cierre por tipo: Sólo COMPRA o VENTA
- Cierra por P/L: sólo BENEFICIO o PÉRDIDA
- Cerrar COMPRA BENEFICIO / COMPRA PÉRDIDA
- Cerrar VENTA BENEFICIO / VENTA PÉRDIDA
- Borrar todas las órdenes PENDIENTES
- Visualización de P/L en tiempo real
- Sin necesidad de configuración
TABLERO DE INSTRUMENTOS EN VIVO
- Contador de posiciones totales
- Desglose de COMPRA/VENTA
- Seguimiento individual de P/L
- Recuento de órdenes pendientes
- P/L total codificado por colores
CÓMO CONFIGURAR
1. Adjuntar EA a cualquier gráfico
2. Activar AutoTrading
3. Haga clic en los botones para cerrar las órdenes
4. 4. ¡Listo!