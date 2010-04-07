EA Close All MT4

EA Cerrar Todos MT4


CARACTERÍSTICAS
- Cierra TODAS las órdenes al instante
- Cierre por tipo: Sólo COMPRA o VENTA
- Cierra por P/L: sólo BENEFICIO o PÉRDIDA
- Cerrar COMPRA BENEFICIO / COMPRA PÉRDIDA
- Cerrar VENTA BENEFICIO / VENTA PÉRDIDA
- Borrar todas las órdenes PENDIENTES
- Visualización de P/L en tiempo real
- Sin necesidad de configuración

TABLERO DE INSTRUMENTOS EN VIVO
- Contador de posiciones totales
- Desglose de COMPRA/VENTA
- Seguimiento individual de P/L
- Recuento de órdenes pendientes
- P/L total codificado por colores


CÓMO CONFIGURAR
1. Adjuntar EA a cualquier gráfico
2. Activar AutoTrading
3. Haga clic en los botones para cerrar las órdenes
4. 4. ¡Listo!

Productos recomendados
OneClickCloseUtility
Guo Sheng Zhao
Utilidades
================================ MANUAL ESPAÑOL ================================ Nombre del producto: Utilidad de cierre con un clic v9.4 Desarrollador: Gemini Partner Versión: 9.40 Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4 Tipo: Expert Advisor Asesor Experto I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO --------------- One-Click Close es una utilidad profesional de gestión de órdenes diseñada para plataforma MetaTrader 4. Proporciona operaciones rápidas de cierre por lotes a través de intuitiva interfaz de botone
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Utilidades
DepoControl - Control total sobre el depósito Closers Expert Advisor controla el estado general de la cuenta y cierra TODAS las órdenes de mercado en la cuenta cuando se dan ciertas condiciones. El robot comercial cierra TODAS las órdenes en la cuenta en los siguientes casos (por beneficio): Cierra TODAS las órdenes por un beneficio total en la cuenta en términos monetarios . Por ejemplo, supongamos que los ajustes especifican que las posiciones de deben cerrarse cuando se alcanza un beneficio
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilidades
Programa para la colocación automática de órdenes stop loss y take profit. Los valores se calculan como puntos de distancia del precio de apertura. Todas las opciones pueden aplicarse a la COMPRA y VENTA por separado o conjuntamente. Introduzca los valores en puntos en los campos de la derecha del menú y pulse el botón correspondiente para aplicar la configuración. En caso de duda, las instrucciones se muestran en el tooltip.
FREE
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilidades
One Click Trader es una herramienta diseñada para la plataforma MetaTrader 4, que le permite llevar sus operaciones al siguiente nivel. Le permite abrir, gestionar y cerrar sus operaciones de forma sencilla y eficaz con un solo clic del ratón. La flecha hacia arriba minimiza el panel PTU La flecha hacia abajo maximiza el panel PTU La flecha hacia la derecha muestra el siguiente panel con funciones adicionales La flecha izquierda oculta el panel con funciones adicionales El botón rojo VENDER perm
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilidades
Copia señales de cualquier canal del que seas miembro (   sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador  directamente a tu MT4. Ha sido diseñado teniendo en cuenta al usuario mientras ofrece muchas características que necesitas Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Telegram Si quieres probar una demo, v
MultiStopOrder
Agus Wahyu Pratomo
Utilidades
Orden MultiStop Este script nos ayudara a poner multiples ordenes stop con un solo click. Este es un script no un EA Pondra BUYSTOP y SELLSTOP con un solo click Característica principal 1. Poner orden de parada múltiple 2. Especifique el importe de las órdenes stop 3. Establezca la distancia desde el precio actual 4. Establecer distancia para cada orden stop 5. Establecer Take Profit dan Stop Loss 6. Usar en MT4 7. Establecer tamaño de lote con minmum 0.01 lotes 8. Usar con un solo click
Trade Manager MIXpro
Ahlali Kdil
Utilidades
Todos los botones e información que necesita como operador en una sola interfaz No hay necesidad de navegar entre múltiples interfaces y perder tiempo y dinero Esta herramienta de trading de última generación está diseñada por un trader para un trader para satisfacer todas sus necesidades de trading y más, ofreciendo una serie de características y funcionalidades para mejorar su éxito en el trading. 45 funciones: Comprar :Abrir posiciones largas Vender :Abrir posiciones cortas HG : HEDGE :Comp
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Position Close Button MT4
Osazee Asikhemhen
5 (1)
Utilidades
Este EA ayuda a Cerrar todas las Posiciones abiertas. Le ahorra el tiempo de cerrar múltiples posiciones manualmente. Parámetros: Comprar: Cerrar sólo posiciones de compra Vender: Cerrar sólo posiciones de venta Compra y Venta: Cerrar posiciones de compra y venta Pendiente: Cerrar órdenes pendientes Versión MT4 más avanzada disponible en: https: //www.mql5.com/en/market/product/93468?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fen%2Fmarket%2Fmy Versión más avanzada de MT5 disponible en: https
Open by Clik
Dariusz Grywaczewski
Utilidades
Open by Clik es una herramienta que permite abrir posiciones con dos clics del ratón. El lugar del clic y la dirección del clic deciden qué posición se abrirá. La apertura de posiciones es rápida e intuitiva. Si el segundo clic está por encima del primer clic, se abren las posiciones Long. Si el segundo clic está por debajo del primero, se abren posiciones Cortas. Haciendo clic en el área del gráfico, se abren órdenes de mercado (COMPRA y VENTA). Al hacer clic en el área delante del gráfico, se
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
Utilidades
Esta utilidad ofrece la posibilidad de utilizar teclas de acceso rápido en la negociación manual respondiendo instantáneamente a la situación actual del mercado. Puede asignar teclas de acceso rápido para abrir/cerrar posiciones según su tipo, cerrar todas las posiciones en el gráfico actual y eliminar todas las órdenes en el gráfico actual. También puede asignar teclas de acceso rápido para cinco volúmenes de negociación predefinidos y cambiar entre ellos si es necesario sin necesidad de cambia
RiskManager
Roman Zhitnik
5 (4)
Utilidades
El Asesor Experto es un gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus operaciones. En los ajustes, es posible especificar los parámetros en los que el gestor de riesgos fuerza el cierre de las operaciones abiertas y cierra también el terminal, si es necesario para evitar la apertura de operaciones por emociones, que no corresponden a la estrategia de negociación. Ajustes del Gestor de Riesgos Límite para cerrar - comprueba el límite de capital Límite para cerrar (divisa de la cuent
HungrySpiderMulti
Aleksandr Hudilainen
Utilidades
HungrySpiderMulti - es un panel de operaciones multidivisa fácil de usar que le permite operar con 28 pares de divisas en una sola ventana . El panel también le permite utilizar la rejilla, y trailing stop. Usando este panel el trader recibirá una notificación push sobre nuevos eventos. Abrir una orden: La apertura de una orden se realiza con un solo clic. Cerca del par de divisas deseado, en la sección Abrir, haga clic en el botón Vender o Comprar . Cuadrícula: Cerca del par requerido, hay un
Trade History Exporter Pro
Florian Riedrich
Utilidades
Cada trader vigila su cuenta una y otra vez.... tratando de anlayar cada sistema que tiene. Con esta herramienta usted es capaz de exportar su historial completo de cada cuenta exportar retiros / depósitos / reembolsos a un archivo separado exportar el estado de la cuenta con saldo / capital / drawdown actual recalcular micro a lotes estándar / ganancias ... exportar decimal por "." o "," combinar una serie de Números Mágicos a un único Número Mágico filtrar para ignorar Or
Spread Costs and Swap Benefits MT4 Version
Yupeng Xiao
Utilidades
Los costes del diferencial se refieren al importe de la pérdida causada por el diferencial, y los beneficios del swap se refieren al importe de los ingresos obtenidos por las posiciones overnight. Spread Costs es un indicador importante para los operadores a corto plazo, especialmente para los operadores de scalping, y Swap Benefits es un indicador importante para los operadores a largo plazo. Dado que los spreads y swaps en la plataforma MetaTrader 4 están todos expresados en puntos, necesitamo
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper para MT4 - Sencilla utilidad de SL a Entrada Break Even Helper para MetaTrader 4 es una herramienta compacta y eficaz que ayuda a los operadores a proteger sus operaciones abiertas moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios definido por el usuario (en puntos). Diseñada para operadores preocupados por el riesgo, esta utilidad simplifica la gestión del SL sin depender de complejos sistemas de trailing o estr
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Apex TPGrid
Carl Christian Nyberg
Utilidades
ApexTPGrid es una potente utilidad de gestión de operaciones diseñada para profesionalizar sus estrategias de rejilla y promediado. Tanto si opera manualmente como si utiliza otros EAs, esta utilidad toma el control de su "cesta" abierta de órdenes para gestionarlas hasta una salida segura. La característica más destacada es la Lógica Swap-Aware . Todos conocemos el dolor de mantener una cuadrícula durante semanas, sólo para cerrar en "punto de equilibrio" y darse cuenta de swaps negativos comid
FREE
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Utilidades
Tome el control de su cartera de divisas. ¡Vea instantáneamente dónde se encuentra, qué funciona y qué le causa dolor! VERSIÓN MT5 DISPONIBLE AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 El Trade Manager Dashboard está diseñado para mostrarle de un vistazo dónde se encuentra actualmente cada posición que tiene en el mercado de divisas, y hacer que la gestión de riesgos y la exposición a las divisas sean más fáciles de entender. Para los comerciantes que escalan gradualmente en el mercado
JRFX Trade Manager
Jozsef Regenye
Utilidades
Gestor comercial de JRFX Este producto es una herramienta imprescindible para todos los comerciantes, incluso si el comercio de forma manual o seguir cualquier proveedor de señales a través de Telegram. Puede establecer un máximo de 10 niveles de Take Profit y también puede elegir el tamaño del lote que desea cerrar como cierre parcial en cualquier nivel de Take Profit. En el Take Profit 1 el EA moverá el SL a BE + X pips especificados por usted. En los siguientes niveles de Take Profit puede es
Stoploss Supporter
Ugur Oezcan
5 (1)
Utilidades
Esta herramienta monitoriza sus Asesores Expertos actuales y gestiona los stop losses y take profits. Puede personalizar qué EAs y/o qué divisas monitorizar. Está pensado principalmente para los EAs que crees que gestionan mal los stop losses y/o las tomas de beneficios. Si desea que esta herramienta sea capaz de monitorizar operaciones manuales, por favor utilice '0' (cero) como número mágico. Soporta stop loss y take profit ocultos Soporta stoploss dinámico calculado por ATR Soporta Breakeven
Simple Lot Size Calculator
Michal Iwanski
Utilidades
La Calculadora Simple de Tamaño de Lote puede ayudarle con la gestión de riesgos. Simplemente escriba el porcentaje de riesgo, los puntos de stop loss y haga clic en calcular para obtener el tamaño de lote requerido. La Calculadora Simple de Tamaño de Lote calcula el instrumento de un gráfico actual. Es ligero. Simplemente cárguelo en su gráfico y la Calculadora Simple de Tamaño de Lote aparecerá en la esquina superior izquierda de su gráfico.
AW Metatrader to Telegram
AW Trading Software Limited
Utilidades
Un sistema automatizado de envío de notificaciones para que ninguno de tus suscriptores se pierda tus eventos de trading desde tu terminal de trading. Una utilidad que envía notificaciones al mensajero Telegram sobre cualquier operación comercial en su cuenta. Instrucciones paso a paso para conectar la utilidad a un canal en Telegram -> AQUÍ / MT5 -> AQUÍ ventajas: Fácil configuración e instrucciones detalladas, Posibilidad de enviar capturas de pantalla ajustables, Texto de notificación person
Binary Lab Simulator
Sajiro Yoshizaki
Utilidades
"Binary Lab Simulator" es una herramienta diseñada para practicar y verificar estrategias de trading. Esta herramienta funciona las 24 horas del día, incluidos fines de semana y horas no comerciales, y soporta varios períodos de expiración como 30 segundos, 1 minuto y 3 minutos, creando un entorno similar al de trading real. Es compatible con herramientas externas para analizar los resultados de las entradas. Se pueden guardar fácilmente múltiples plantillas, permitiendo pruebas sin problemas de
Risk Commander
Adisorn Soodkanueng
Utilidades
Nombre del producto: Risk Commander: Asistente de Operaciones y Simulador de Estrategias Risk Commander es más que un panel de operaciones: es un completo ecosistema de operaciones manuales . Sirve a dos poderosos propósitos: Asistente en tiempo real: Le ayuda a ejecutar operaciones con velocidad, precisión y una perfecta gestión del riesgo en los mercados en tiempo real. Simulador de Entrenamiento: Totalmente compatible con el Probador de Estrategias (Modo Visual) , le permite practicar el tra
Guardian Forex Trade Manager MT4
Freddy Amado Soto Javier
Utilidades
Título: Guardian Forex Trade Manager MT4 - Gestión de Riesgo Avanzada y Panel de Trading con un Clic Descripción Corta: Automatiza la seguridad de tu trading, asegura beneficios temprano y gestiona el riesgo con precisión. El Guardian Forex Trade Manager combina un panel de operaciones con un clic con potentes algoritmos defensivos, incluyendo un Límite de Pérdida Diaria (Cortacircuitos) y la Toma de Ganancias Inteligente. Descripción Completa: Toma el control de tu futuro en el trading con el G
MT4 Signal to Telegram And Discord
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Signal Provider Utility Pro (Telegram & Discord ) La solución profesional para proveedores de señal. Transmisión Automatizada | Panel GUI Inteligente | Informes de Rendimiento. Deje de gestionar sus señales manualmente. Signal Provider Utility Pro es el puente fiable entre su terminal MetaTrader 4 y su comunidad en Telegram y Discord. Diseñado para los servicios de señal de alto rendimiento, esta herramienta le da un control instantáneo sobre sus emisiones sin necesidad de abrir la ventana de co
Avoid SWAP fees EA MT4 10
Hong Zhen Zou
Utilidades
Evite las comisiones SWAP EA MT4 Esta versión sólo admite órdenes con un recuento de transacciones de <10. Si el recuento de transacciones de una sola orden es>10, por favor suscríbase a una versión superior Este EA no es activamente rentable, sino que sólo utiliza el tiempo de negociación para aumentar la frecuencia de negociación y lograr el objetivo de ahorrar las tasas de swap. Principio de funcionamiento: Este EA generará MQL4 Experts Orderhis antes de la fecha límite de negociación del dí
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT4 en una sola herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo y recompensa Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilidades
¿Qué es? Piénsalo, puedes enviar toda la información de órdenes/posiciones a tu canal o grupo de telegram para crear tu comunidad o señales VIP en telegram. Información de posición significa que este EA reenvía todos los detalles de tus nuevas posiciones abiertas (Precio de apertura, Hora de apertura, Tipo de posición, Símbolo de la posición y volumen), cambios de posición (SL o TP modificando o cambios de precio pendientes) y cierre de posición (Precio de cierre, beneficio o pérdida, tiempo de
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilidades
Este administrador comercial 2 en 1 es ideal para operar con rupturas de velas. Puede costar el promedio de una operación colocando órdenes de límite adicionales en retrocesos. Esto le asegura obtener el mejor precio en todas sus posiciones y un RR más alto en sus ganancias. El riesgo se calcula por la altura de la vela cerrada más recientemente. Los botones del asistente comercial ayudan a administrar todos los pedidos realizados manualmente. Úselo con cualquier método de entrada; acción del
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilidades
Basket EA MT4 es una potente herramienta de obtención de beneficios y un sistema integral de protección de cuenta, todo en una solución sencilla y fácil de usar. Su finalidad principal es brindarte control total sobre las ganancias y pérdidas globales de tu cuenta mediante la gestión de todas las posiciones abiertas a nivel de cesta, en lugar de individualmente. El EA ofrece un completo conjunto de funciones a nivel de cesta, incluyendo take profit, stop loss, break even y trailing stop. Estos
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un órdene y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilidades
SAFETYLOCK ofrece a los operadores una solución avanzada para protegerse contra las fuertes reversiones del mercado, colocando de manera automática una orden opuesta para cualquier posición ya abierta. Cuando un operador o un EA abre una posición, SAFETYLOCK crea inmediatamente una orden pendiente opuesta. Si la posición comienza a generar pérdidas, esta orden pendiente se activa, formando un bloqueo (lock) que minimiza el riesgo y protege su capital. Este potente EA ofrece una amplia gama de o
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Utilidades
️ Hedge Trade - EA inteligente de cobertura con compensación fija Convierta movimientos adversos en ciclos de recuperación controlados. Hedge Trade es un Asesor Experto de MetaTrader 4 de nivel profesional que protege cualquier operación abierta colocando y gestionando automáticamente una orden de cobertura inteligente. Está construido para los traders que prefieren abrir su propia posición base pero quieren un sistema de cobertura automatizado y disciplinado para gestionar el drawdown y captu
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (3)
Utilidades
Este EA es totalmente automatizado , está construido basado en el método de captura del evento de Alerta emergente y Órdenes de Mercado Abierto (COMPRA/VENTA) . Descargue la versión de prueba aquí: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTA: Se recomienda eliminar la configuración de los filtros disponibles, sólo instale el filtro para su indicador. Parámetros del EA: -------- <Parámetros del EA> -------- Número Mágico: El número identificativo (mágico) de la orden actualmente seleccio
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.83 (6)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.75 (8)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Otros productos de este autor
EA CloseALL MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
CARACTERÍSTICAS : - Cerrar todo con un clic - Cerrar órdenes de mercado - Eliminar órdenes pendientes - Rendimiento en tiempo real - Soporte multisímbolo - Botón personalizable - Funciona en MT5 PERFECTO PARA : - Scalpers que necesitan una salida de emergencia - Operadores diarios que gestionan múltiples posiciones - Operadores de noticias que requieren un cierre instantáneo - Protección de la cuenta durante periodos de alta volatilidad - Liquidación rápida de cartera ESPECIFICACIONES TÉCNICA
FREE
Telegram Alerts MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
Informe de Telegram Trading Pro Telegram Trading Report Pro es un Asesor Experto MT4 profesional diseñado para mantener a los traders completamente informados sobre su actividad de trading a través de notificaciones de Telegram en tiempo real e informes de rendimiento automatizados. Este EA es ideal para traders que quieren total transparencia, alertas instantáneas y resúmenes claros de rendimiento sin tener que estar todo el día delante del terminal de trading. Notificaciones de operaciones en
Copy MT4 And MT5 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
ESTA ES LA VERSIÓN MT4 Sólo funciona en MetaTrader 4 No se puede instalar en MetaTrader 5 Para soporte MT5, adquiera la versión MT5 por separado Versión MT5 disponible aquí: Haga clic para ver la versión MT5 Copiar MT5 MT4 Todo en Uno MT4 a MT4 MT5 a MT5 MT4 a MT5 MT5 a MT4 MAPEO INTELIGENTE DE SÍMBOLOS (FUNCIONA CON CUALQUIER BROKER) .r, .raw, .pro (cuentas Raw/Pro) -ecn, -zero (cuentas ECN) m, .mini, .micro (cuentas Mini) c, .cent (cuentas Cent) .vip, -prime, .classic (cuentas VIP) TAMAÑO D
Copy MT5 MT4 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
ESTA ES LA VERSIÓN MT5 Funciona SÓLO en MetaTrader 5 No se puede instalar en MetaTrader 4 Para soporte MT4, compre la versión MT4 por separado Versión MT4 Disponible Aquí: Haga clic para ver la versión MT4 Copiar MT5 MT4 Todo en Uno MT4 a MT4 MT5 a MT5 MT4 a MT5 MT5 a MT4 MAPEO INTELIGENTE DE SÍMBOLOS (FUNCIONA CON CUALQUIER BROKER) .r, .raw, .pro (cuentas Raw/Pro) -ecn, -zero (cuentas ECN) m, .mini, .micro (cuentas Mini) c, .cent (cuentas Cent) .vip, -prime, .classic (cuentas VIP) TAMAÑO DE
EA Close All MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
EA Cerrar Todos MT5 CARACTERÍSTICAS - Cierra TODAS las órdenes al instante - Cierre por tipo: Sólo COMPRA o VENTA - Cierre por P/L: sólo BENEFICIO o PÉRDIDA - Cerrar COMPRA BENEFICIO / COMPRA PÉRDIDA - Cerrar VENTA BENEFICIO / VENTA PÉRDIDA - Borrar todas las órdenes PENDIENTES - Visualización de P/L en tiempo real - Sin necesidad de configuración TABLERO DE INSTRUMENTOS EN VIVO - Contador de posiciones totales - Desglose de COMPRA/VENTA - Seguimiento individual de P/L - Recuento de órdenes p
EA Telegram Alert MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
Características principales Completo sistema de alertas - Notificaciones de pedidos - Alertas TP/SL - Órdenes pendientes - Avisos de margen Información detallada sobre operaciones - Saldo de cuenta y capital en tiempo real - Ganancias/pérdidas de cada operación - Cálculo del tiempo de espera - Porcentaje de Drawdown (DD%) - Estadísticas de ganancias diarias - Resumen de las operaciones de hoy (Ganancias/Pérdidas) Soporte multilingüe Elija entre 9 idiomas - Inglés, tailandés, chino, español,
EA CloseAll MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
CARACTERÍSTICAS : - Cerrar todo con un clic - Cerrar órdenes de mercado - Eliminar órdenes pendientes - Rendimiento en tiempo real - Soporte multisímbolo - Botón personalizable - Funciona en MT5 PERFECTO PARA : - Scalpers que necesitan una salida de emergencia - Operadores diarios que gestionan múltiples posiciones - Operadores de noticias que requieren un cierre instantáneo - Protección de la cuenta durante periodos de alta volatilidad - Liquidación rápida de cartera ESPECIFICACIONES TÉCNICA
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario