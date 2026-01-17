Smiley Face
- Experten
- Kenny Saleh Kandamo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 9
Trading hat sich weiterentwickelt!
Zu cool, um es im Zeitalter der Automatisierung zu verpassen:
Hier ist ein brandneuer, eleganter Expert Advisor (EA), der modernste KI-Technologie mit der bewährten „Price Action“-Schule kombiniert. Mein Team und ich haben diesen EA als Wegweiser für Daytrader, Scalper und Bitcoin-Investoren entwickelt. Probiere ihn einfach aus – du wirst nirgendwo anders mehr suchen wollen als auf meiner Seite, wenn es um High-Tech-Lösungen für Marktvolatilität und unruhige Seitwärtsphasen („Choppiness“) geht (obwohl der Trend natürlich immer der entspannteste Weg ist).
Der Smiley face EA arbeitet vollautomatisch auf jedem Zeitrahmen – achte nur darauf, dein Risiko-Prozent (%) vernünftig zu verwalten, Schritt für Schritt. Wir empfehlen M1 bis M15, aber experimentiere ruhig damit, was am besten zu deinem Stil passt.
Schreib uns eine DM für weitere Tipps und hinterlasst uns ein paar nette Bewertungen, Leute, wenn ihr mehr davon wollt.
Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg und viel Spaß!