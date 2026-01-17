Трейдинг эволюционировал!

​В эпоху автоматизации такие возможности нельзя упускать.

​Перед вами — новый, стильный и лаконичный советник (EA), который сочетает в себе новейшие разработки ИИ и старую добрую школу Price Action. Моя команда и я создали его как дорожную карту для дейтрейдеров, скальперов и инвесторов в Bitcoin. Но не стесняйтесь тестировать его сами — уверен, вы больше не захотите искать ничего другого, кроме моей страницы, в поисках технологичных решений для борьбы с волатильностью и «распилом» на рынке (хотя работа по тренду — это всегда самый гладкий путь).

​Советник «Smiley face» работает автоматически на любом таймфрейме — просто грамотно контролируйте свой риск-менеджмент, шаг за шагом. Мы рекомендуем интервалы от M1 до M15, но вы вольны выбирать то, что подходит вашему стилю.

​Пишите нам в Директ за дополнительными рекомендациями и оставляйте хорошие отзывы, если хотите больше подобных инструментов.

​До новых встреч. Желаем удачи и профита!