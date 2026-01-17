The Purge Legacy BTC
- Experten
- Kenny Saleh Kandamo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Ein moderner EA auf dem neuesten Stand der Technik – ein echtes Prachtstück.
Mein Team und ich haben diesen Expert Advisor als erstklassiges „Bluechip-Meisterwerk“ entwickelt, um einen sicheren Weg für den Handel und das Investment in Bitcoin zu bieten. Ganz gleich, ob Sie Scalping, Daytrading oder langfristige Bitcoin-Investitionen bevorzugen: The Purge Legacy BTC ist der ultimative Bauplan des Bitcoin-Marktes für Investoren, Trader und Scalper – vollautomatisiert und mit strikter Risikokontrolle.
Stellen Sie sicher, dass Sie einen Broker mit niedrigen Spreads nutzen. Sie können Ihren bevorzugten Zeitrahmen frei wählen; obwohl der EA auf allen Zeitebenen von M1 bis D1 hervorragend funktioniert, empfehlen wir besonders die Zeitfenster M1 bis M15.
Für Empfehlungen und Setup-Dateien schreiben Sie uns einfach eine DM.
Viel Erfolg, Leute!