Global Trading Sessions ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Eröffnungszeiten der vier wichtigsten Finanzsitzungen ermittelt und markiert: Tokio, London, New York und Sydney.

Der Indikator löst das Problem der unterschiedlichen Serverzeiten der Broker, indem er eine GMT-basierte Berechnungslogik verwendet. Durch die Synchronisierung mit der Global Mean Time (GMT) stellt der Indikator sicher, dass die Sitzungsgrenzen unabhängig von der lokalen Zeitzone der Brokerplattform genau platziert werden. Dies macht den Indikator zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Händler, die sich auf die Volatilität der offenen Sitzungen, Liquiditätsübergänge und Handelsstrategien zur Tageszeit verlassen.

Wichtige technische Merkmale

GMT-Synchronisierung: Der Indikator erkennt automatisch den GMT-Offset des Brokers, um die Session-Marker mit den tatsächlichen globalen Marktzeiten abzugleichen.

Vertikale Sitzungsmarker: Zeichnet automatisch vertikale Linien (OBJ_VLINE) zum genauen Beginn jeder Handelssitzung.

Session-Identifikation: Platziert dynamisch Textbeschriftungen ( OBJ_TEXT ) auf dem Diagramm, um jede Sitzung (Tokio, London, New York und Sydney) eindeutig zu identifizieren.

Automatisierte Objektverwaltung: Um eine hohe Performance der Plattform zu gewährleisten und ein Durcheinander im Chart zu vermeiden, enthält der Indikator eine Bereinigungsroutine im Hintergrund, die automatisch historische Sitzungsobjekte löscht, die älter als 7 Tage sind.

Optimierung: Die OnCalculate- und OnTimer-Funktionen sorgen für eine minimale CPU- und Speichernutzung, selbst wenn der Indikator in mehreren Chartfenstern gleichzeitig läuft.

Verwendung

Hängen Sie den Indikator Global Trading Sessions an ein beliebiges Intraday-Chart an (empfohlen werden die Zeitrahmen M1, M5, M15, M30 oder H1). Passen Sie auf der Registerkarte Eingaben die Farben für jede der vier Sitzungen an Ihre Chartvorlage an. Der Indikator erkennt automatisch den GMT-Offset Ihres Brokers und rendert die Startlinien und Beschriftungen der Sitzungen.

Eingabe-Parameter