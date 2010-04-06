Renko Velocity Heatmap

Velocity Renko Heatmap es un indicador de ventana independiente que convierte series de precios estándar basadas en el tiempo en bloques de estilo Renko y los colorea según la velocidad de impulso. Cada bloque representa un tamaño de caja Renko fijo, mientras que la intensidad del color refleja la rapidez con la que se formó el bloque en relación con el tiempo de formación medio reciente. El movimiento lento aparece atenuado/neutro, el movimiento rápido se vuelve más saturado, lo que permite una rápida evaluación visual de la aceleración y desaceleración en los movimientos de tendencia.

El indicador está diseñado para operadores a los que les gusta la reducción de ruido de Renko, pero que también desean una capa de "velocidad" clara basada en el tiempo para juzgar si un movimiento se está fortaleciendo o desvaneciendo. Se incluye una escala adaptativa para que la gama de colores se ajuste a las condiciones actuales del mercado en lugar de permanecer fija.

Principales características:

  • Bloques de estilo Renko mostrados en una ventana de indicador independiente

  • Coloración del mapa de calor basada en la velocidad (la intensidad aumenta con la formación de bloques más rápidos)

  • Rango de velocidad adaptable para una normalización dinámica

  • Tamaño de la caja Renko ajustable (basado en puntos)

  • Retroceso configurable para el cálculo de la duración media de los bloques

  • Concepto de información opcional tipo tooltip (velocidad, duración, dirección)

Entradas:

  • Tamaño de la caja Renko (puntos): Tamaño de cada bloque Renko en puntos

  • Periodo de retroceso para la duración media: Periodo utilizado para calcular la duración media del bloque

  • Periodo de Rango Adaptativo: Número de bloques recientes utilizados para normalizar la velocidad

  • Colores alcista/bajista lento/rápido: Puntos finales de color utilizados para la interpolación

  • Mostrar información sobre herramientas al pasar el ratón por encima: Activa la lógica de información adicional (el comportamiento de la información sobre herramientas de la plataforma puede variar)

  • Rango mínimo de velocidad: Garantiza que el escalado adaptativo siga siendo utilizable incluso en fases de baja volatilidad

Notas:

  • El indicador es sólo para visualización analítica y no ejecuta operaciones.

  • Funciona en cualquier símbolo y marco temporal, ya que obtiene los bloques a partir de los precios de cierre del gráfico.


