Strat Assistant es una completa herramienta de análisis de la acción del precio diseñada para operadores que se basan en patrones de velas y en la confluencia de múltiples marcos temporales.

**LO QUE HACE:**
- Detecta automáticamente tres poderosos patrones de acción de precios:
* **Inside Bars**: Patrones de consolidación que indican potenciales rupturas
* **Barras Externas**: Patrones envolventes que muestran fuertes movimientos direccionales
* Patrones 2 Fallidos (CRT)**: Patrones de reversión contra-tendencia basados en agarre de liquidez.
- Muestra análisis en tiempo real de marcos temporales superiores (15M, 30M, 1H, 4H, D1, W1, MN) directamente en su gráfico.
- Muestra en qué plazos hay barras alcistas, bajistas, interiores o exteriores.
- Reposiciona automáticamente la visualización MTF en función de la ubicación del precio para evitar el desorden del gráfico.
- Notificaciones personalizables (alertas, push, correo electrónico)
- Ajuste de zona horaria para operadores internacionales
- Marcadores visuales limpios con colores personalizables

**PARA QUÉ OPERADORES
- Operadores de acción de precios
- Analistas multihorario
- Operadores diarios y swing traders
- Scalpers en busca de confluencia de plazos superiores
- Traders que utilizan conceptos TIC/SMC

**MERCADOS Y PLAZOS:**
- Funciona en TODOS los símbolos (Forex, Oro, Índices, Cripto, Acciones)
- Funciona en TODOS los plazos (M1 a MN1)
- Optimizado para M15, H1, H4 y D1

**VENTAJAS CLAVE
- Sin repintado - los patrones se confirman al cierre de la barra
- Ligero y eficiente - no ralentiza MT5
- Jerarquía visual clara - detecta fácilmente los patrones de un vistazo
- Vista multi-marco de tiempo elimina la necesidad de cambiar los gráficos
- Colores y opciones de visualización totalmente personalizables
- Código profesional sin errores ni advertencias

**LO QUE NO HACE:**
- No proporciona señales específicas de entrada/salida
- No predice futuros movimientos de precios
- No garantiza beneficios
- No gestiona las operaciones automáticamente
- No utiliza inteligencia artificial o aprendizaje automático

**DEMO VS VERSIÓN COMPLETA:**
- Demo**: Limitado a analizar el símbolo EURUSD
- Completa**: Analiza hasta 500 barras con funcionalidad completa

**AVISO LEGAL IMPORTANTE:**

Este indicador es sólo una herramienta de análisis técnico. No proporciona asesoramiento financiero, señales de trading o resultados garantizados. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.

### **INSTALACIÓN**

1. Comprar y descargar desde MQL5 Market

2. Abrir MetaTrader 5

3. Navegue a Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL5 → Indicadores.

4. Pegue el archivo .ex5

5. Reinicie MT5

6. Arrastre el indicador a cualquier gráfico


### **CONFIGURACIÓN**

**Detección de patrones

- Activar/desactivar cada tipo de patrón de forma independiente

- Personalizar colores para patrones alcistas/bajistas

- Ajustar el tamaño del marcador y la visibilidad de la etiqueta


**Visualización de múltiples marcos temporales:**

- Elija los marcos temporales que desea visualizar (15M a Mensual)

- Seleccione el modo de visualización horizontal o vertical

- Posicionamiento en cualquier esquina del gráfico

- Activar la auto-reposición para evitar la superposición de precios


**Notificaciones

- Activar alertas cuando se formen nuevos patrones

- Configurar notificaciones push al móvil

- Configurar alertas por correo electrónico

- Ajustar el desfase horario


### **INTERPRETACIÓN**

**Marcadores de patrones

- **IB** = Barra interior (consolidación)

- EXT** = Barra externa (movimiento fuerte)

- **F2** = Patrón 2 Fallido (configuración de reversión)

- Azul/Naranja = Barra interior

- Verde/Rojo = Barra externa

- Oro/Magenta = Patrón 2 Fallido


**Visualización MTF

- Flecha verde = Marco temporal alcista

- Flecha roja = Timeframe bajista

- Etiqueta **IN** = Barra interior en ese timeframe

- O** etiqueta = Fuera de la barra en ese marco de tiempo

- Orden: Mensual → Semanal → Diario → 4H → 1H → 30M → 15M


### **REGLAS DE NEGOCIACIÓN (EJEMPLO)**

1. Espera a que se forme un patrón en tu timeframe de trading

2. Compruebe en la pantalla MTF la alineación del marco temporal superior

3. 3. Entre sólo cuando los patrones se alineen con la tendencia HTF

4. Utilice un stop loss y una gestión del riesgo adecuados

5. 5. Los patrones son confirmaciones, no señales independientes.


### **ADVERTENCIAS**

- Los patrones se confirman DESPUÉS del cierre de la barra - no hay señales en vivo

- No todos los patrones conducen a operaciones rentables

- Combínelos siempre con su propio análisis

- Pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo

- Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder

