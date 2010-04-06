Strat Assistant es una completa herramienta de análisis de la acción del precio diseñada para operadores que se basan en patrones de velas y en la confluencia de múltiples marcos temporales.





**LO QUE HACE:**

- Detecta automáticamente tres poderosos patrones de acción de precios:

* **Inside Bars**: Patrones de consolidación que indican potenciales rupturas

* **Barras Externas**: Patrones envolventes que muestran fuertes movimientos direccionales

* Patrones 2 Fallidos (CRT)**: Patrones de reversión contra-tendencia basados en agarre de liquidez.

- Muestra análisis en tiempo real de marcos temporales superiores (15M, 30M, 1H, 4H, D1, W1, MN) directamente en su gráfico.

- Muestra en qué plazos hay barras alcistas, bajistas, interiores o exteriores.

- Reposiciona automáticamente la visualización MTF en función de la ubicación del precio para evitar el desorden del gráfico.

- Notificaciones personalizables (alertas, push, correo electrónico)

- Ajuste de zona horaria para operadores internacionales

- Marcadores visuales limpios con colores personalizables





**PARA QUÉ OPERADORES

- Operadores de acción de precios

- Analistas multihorario

- Operadores diarios y swing traders

- Scalpers en busca de confluencia de plazos superiores

- Traders que utilizan conceptos TIC/SMC





**MERCADOS Y PLAZOS:**

- Funciona en TODOS los símbolos (Forex, Oro, Índices, Cripto, Acciones)

- Funciona en TODOS los plazos (M1 a MN1)

- Optimizado para M15, H1, H4 y D1





**VENTAJAS CLAVE

- Sin repintado - los patrones se confirman al cierre de la barra

- Ligero y eficiente - no ralentiza MT5

- Jerarquía visual clara - detecta fácilmente los patrones de un vistazo

- Vista multi-marco de tiempo elimina la necesidad de cambiar los gráficos

- Colores y opciones de visualización totalmente personalizables

- Código profesional sin errores ni advertencias





**LO QUE NO HACE:**

- No proporciona señales específicas de entrada/salida

- No predice futuros movimientos de precios

- No garantiza beneficios

- No gestiona las operaciones automáticamente

- No utiliza inteligencia artificial o aprendizaje automático





**DEMO VS VERSIÓN COMPLETA:**

- Demo**: Limitado a analizar el símbolo EURUSD

- Completa**: Analiza hasta 500 barras con funcionalidad completa





**AVISO LEGAL IMPORTANTE:**