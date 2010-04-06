Strat Assistant
- Indicadores
- Alejandro Miguel Basso
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Este indicador es sólo una herramienta de análisis técnico. No proporciona asesoramiento financiero, señales de trading o resultados garantizados. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.
### **INSTALACIÓN**
1. Comprar y descargar desde MQL5 Market
2. Abrir MetaTrader 5
3. Navegue a Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL5 → Indicadores.
4. Pegue el archivo .ex5
5. Reinicie MT5
6. Arrastre el indicador a cualquier gráfico
### **CONFIGURACIÓN**
**Detección de patrones
- Activar/desactivar cada tipo de patrón de forma independiente
- Personalizar colores para patrones alcistas/bajistas
- Ajustar el tamaño del marcador y la visibilidad de la etiqueta
**Visualización de múltiples marcos temporales:**
- Elija los marcos temporales que desea visualizar (15M a Mensual)
- Seleccione el modo de visualización horizontal o vertical
- Posicionamiento en cualquier esquina del gráfico
- Activar la auto-reposición para evitar la superposición de precios
**Notificaciones
- Activar alertas cuando se formen nuevos patrones
- Configurar notificaciones push al móvil
- Configurar alertas por correo electrónico
- Ajustar el desfase horario
### **INTERPRETACIÓN**
**Marcadores de patrones
- **IB** = Barra interior (consolidación)
- EXT** = Barra externa (movimiento fuerte)
- **F2** = Patrón 2 Fallido (configuración de reversión)
- Azul/Naranja = Barra interior
- Verde/Rojo = Barra externa
- Oro/Magenta = Patrón 2 Fallido
**Visualización MTF
- Flecha verde = Marco temporal alcista
- Flecha roja = Timeframe bajista
- Etiqueta **IN** = Barra interior en ese timeframe
- O** etiqueta = Fuera de la barra en ese marco de tiempo
- Orden: Mensual → Semanal → Diario → 4H → 1H → 30M → 15M
### **REGLAS DE NEGOCIACIÓN (EJEMPLO)**
1. Espera a que se forme un patrón en tu timeframe de trading
2. Compruebe en la pantalla MTF la alineación del marco temporal superior
3. 3. Entre sólo cuando los patrones se alineen con la tendencia HTF
4. Utilice un stop loss y una gestión del riesgo adecuados
5. 5. Los patrones son confirmaciones, no señales independientes.
### **ADVERTENCIAS**
- Los patrones se confirman DESPUÉS del cierre de la barra - no hay señales en vivo
- No todos los patrones conducen a operaciones rentables
- Combínelos siempre con su propio análisis
- Pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo
- Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder