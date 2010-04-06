Transparent Renko Overlay Indicator
- Indicadores
- Arnold Holm
- Versión: 1.0
Indicador fantasma de superposición Renko
Visión general
El indicador superpuesto Ghost Renko muestra ladrillos Renko directamente en el gráfico de precios principal como una superposición semitransparente.
A diferencia de los gráficos Renko tradicionales que requieren una ventana sin conexión separada, este indicador permite a los operadores ver la acción del precio de las velas estándar y la estructura Renko simultáneamente en el mismo gráfico.
La superposición ayuda a identificar la dirección de la tendencia, el ruido de los precios y las fases de consolidación sin perder el contexto temporal del mercado.
Características principales
-
Ladrillos Renko dibujados directamente en el gráfico principal
-
Visualización semitransparente detrás de las velas de precios
-
Cálculo de tamaño de caja fijo o basado en ATR
-
Reglas clásicas de Renko con altura de ladrillo constante
-
Detección automática de continuación e inversión de tendencia
-
Resaltado opcional de la zona de ruido durante la consolidación
-
Visualización en tiempo real del ladrillo Renko que se está formando en ese momento
-
Diseño ligero optimizado para el rendimiento
Lógica de cálculo Renko
El indicador sigue las reglas de construcción estándar de Renko utilizadas habitualmente en plataformas profesionales:
-
Todos los ladrillos tienen una altura idéntica basada en el tamaño de caja seleccionado
-
La continuación requiere una caja en la dirección de la tendencia actual
-
La inversión requiere dos cajas en contra de la tendencia anterior
-
Los ladrillos siempre se conectan de esquina a esquina sin espacios.
-
Se utiliza un único ancla de precio para una construcción coherente
Este enfoque asegura estructuras Renko limpias y fiables sin repintar los ladrillos completados.
Visualización
-
Los ladrillos alcistas y bajistas están codificados por colores
-
La opacidad ajustable permite que las velas de precios permanezcan visibles
-
La anchura del ladrillo se adapta dinámicamente a la actividad del mercado
-
Las zonas de ruido sombreadas opcionales marcan los periodos de movimiento lateral
-
La etiqueta de estado muestra la tendencia actual, el número de bloques y el tamaño de la caja.
Parámetros de entrada
Los parámetros están organizados en grupos lógicos para mayor claridad:
-
Ajustes Renko (modo de tamaño de caja, opciones ATR, tamaño de inversión)
-
Ajustes visuales (colores, opacidad, anchura del ladrillo)
-
Ajustes de la zona de ruido
-
Límites de rendimiento y de objeto
Todos los parámetros son totalmente funcionales en cualquier tipo de cuenta sin restricciones.
Uso previsto
Este indicador está diseñado para:
-
Identificación y filtrado de tendencias
-
Reducción de ruido en marcos de tiempo más bajos y más altos
-
Visualización de soportes y resistencias mediante niveles Renko
-
Confirmación de estrategias en gráficos temporales
No coloca operaciones ni modifica órdenes.
Notas
-
Funciona en cualquier símbolo y marco temporal
-
No repinta los ladrillos Renko completados
-
Sin anuncios, ventanas emergentes, enlaces externos o funcionalidad restringida