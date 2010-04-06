Transparent Renko Overlay Indicator

Indicador fantasma de superposición Renko

Visión general

El indicador superpuesto Ghost Renko muestra ladrillos Renko directamente en el gráfico de precios principal como una superposición semitransparente.
A diferencia de los gráficos Renko tradicionales que requieren una ventana sin conexión separada, este indicador permite a los operadores ver la acción del precio de las velas estándar y la estructura Renko simultáneamente en el mismo gráfico.

La superposición ayuda a identificar la dirección de la tendencia, el ruido de los precios y las fases de consolidación sin perder el contexto temporal del mercado.

Características principales

  • Ladrillos Renko dibujados directamente en el gráfico principal

  • Visualización semitransparente detrás de las velas de precios

  • Cálculo de tamaño de caja fijo o basado en ATR

  • Reglas clásicas de Renko con altura de ladrillo constante

  • Detección automática de continuación e inversión de tendencia

  • Resaltado opcional de la zona de ruido durante la consolidación

  • Visualización en tiempo real del ladrillo Renko que se está formando en ese momento

  • Diseño ligero optimizado para el rendimiento

Lógica de cálculo Renko

El indicador sigue las reglas de construcción estándar de Renko utilizadas habitualmente en plataformas profesionales:

  • Todos los ladrillos tienen una altura idéntica basada en el tamaño de caja seleccionado

  • La continuación requiere una caja en la dirección de la tendencia actual

  • La inversión requiere dos cajas en contra de la tendencia anterior

  • Los ladrillos siempre se conectan de esquina a esquina sin espacios.

  • Se utiliza un único ancla de precio para una construcción coherente

Este enfoque asegura estructuras Renko limpias y fiables sin repintar los ladrillos completados.

Visualización

  • Los ladrillos alcistas y bajistas están codificados por colores

  • La opacidad ajustable permite que las velas de precios permanezcan visibles

  • La anchura del ladrillo se adapta dinámicamente a la actividad del mercado

  • Las zonas de ruido sombreadas opcionales marcan los periodos de movimiento lateral

  • La etiqueta de estado muestra la tendencia actual, el número de bloques y el tamaño de la caja.

Parámetros de entrada

Los parámetros están organizados en grupos lógicos para mayor claridad:

  • Ajustes Renko (modo de tamaño de caja, opciones ATR, tamaño de inversión)

  • Ajustes visuales (colores, opacidad, anchura del ladrillo)

  • Ajustes de la zona de ruido

  • Límites de rendimiento y de objeto

Todos los parámetros son totalmente funcionales en cualquier tipo de cuenta sin restricciones.

Uso previsto

Este indicador está diseñado para:

  • Identificación y filtrado de tendencias

  • Reducción de ruido en marcos de tiempo más bajos y más altos

  • Visualización de soportes y resistencias mediante niveles Renko

  • Confirmación de estrategias en gráficos temporales

No coloca operaciones ni modifica órdenes.

Notas

  • Funciona en cualquier símbolo y marco temporal

  • No repinta los ladrillos Renko completados

  • Sin anuncios, ventanas emergentes, enlaces externos o funcionalidad restringida



