Transparent Renko Overlay Indicator

Indicador fantasma de superposición Renko

Visión general

El indicador superpuesto Ghost Renko muestra ladrillos Renko directamente en el gráfico de precios principal como una superposición semitransparente.

A diferencia de los gráficos Renko tradicionales que requieren una ventana sin conexión separada, este indicador permite a los operadores ver la acción del precio de las velas estándar y la estructura Renko simultáneamente en el mismo gráfico.

La superposición ayuda a identificar la dirección de la tendencia, el ruido de los precios y las fases de consolidación sin perder el contexto temporal del mercado.

Características principales

Ladrillos Renko dibujados directamente en el gráfico principal

Visualización semitransparente detrás de las velas de precios

Cálculo de tamaño de caja fijo o basado en ATR

Reglas clásicas de Renko con altura de ladrillo constante

Detección automática de continuación e inversión de tendencia

Resaltado opcional de la zona de ruido durante la consolidación

Visualización en tiempo real del ladrillo Renko que se está formando en ese momento

Diseño ligero optimizado para el rendimiento

Lógica de cálculo Renko

El indicador sigue las reglas de construcción estándar de Renko utilizadas habitualmente en plataformas profesionales:

Todos los ladrillos tienen una altura idéntica basada en el tamaño de caja seleccionado

La continuación requiere una caja en la dirección de la tendencia actual

La inversión requiere dos cajas en contra de la tendencia anterior

Los ladrillos siempre se conectan de esquina a esquina sin espacios.

Se utiliza un único ancla de precio para una construcción coherente

Este enfoque asegura estructuras Renko limpias y fiables sin repintar los ladrillos completados.

Visualización

Los ladrillos alcistas y bajistas están codificados por colores

La opacidad ajustable permite que las velas de precios permanezcan visibles

La anchura del ladrillo se adapta dinámicamente a la actividad del mercado

Las zonas de ruido sombreadas opcionales marcan los periodos de movimiento lateral

La etiqueta de estado muestra la tendencia actual, el número de bloques y el tamaño de la caja.

Parámetros de entrada

Los parámetros están organizados en grupos lógicos para mayor claridad:

Ajustes Renko (modo de tamaño de caja, opciones ATR, tamaño de inversión)

Ajustes visuales (colores, opacidad, anchura del ladrillo)

Ajustes de la zona de ruido

Límites de rendimiento y de objeto

Todos los parámetros son totalmente funcionales en cualquier tipo de cuenta sin restricciones.

Uso previsto

Este indicador está diseñado para:

Identificación y filtrado de tendencias

Reducción de ruido en marcos de tiempo más bajos y más altos

Visualización de soportes y resistencias mediante niveles Renko

Confirmación de estrategias en gráficos temporales

No coloca operaciones ni modifica órdenes.

Notas

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal

No repinta los ladrillos Renko completados

Sin anuncios, ventanas emergentes, enlaces externos o funcionalidad restringida



