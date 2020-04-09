Advanced Stop Loss Management

**Advanced Position Manager EA** ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsgewinne durch intelligentes Stop-Loss-Management zu schützen und zu maximieren. Er folgt automatisch den Stop-Loss-Werten, wenn die Gewinne wachsen, und stellt so sicher, dass Sie Ihre Gewinne sichern und gleichzeitig den Trades Spielraum geben.



Kernfunktionalität

- **Automatische Gewinnsicherung**: Trailt SL bei wachsenden Gewinnen

- **Wirkt sofort**: Verwaltet bestehende Positionen beim Start

- **Zwei Trailing-Modi**: SCHRITT-basiert oder KONTINUIERLICH

- **Zwei Verwaltungsstile**: Einzelne oder gruppierte Positionen

- **Zwei SL-Typen**: Live (für den Broker sichtbar) oder virtuell (versteckt)

- **Magischer Zahlenfilter**: Verwalten Sie nur bestimmte Positionen

- **Visuelles Feedback**: Break-even- und virtuelle SL-Linien im Chart

- **Mehrwährungsunterstützung**: Funktioniert mit jeder Kontowährung



Gewinnmanagement

- Setzen Sie ein Gewinnziel (z.B. $5)

- Wählen Sie einen Sperrprozentsatz (z.B. 50%)

- Option zum Schließen am Ziel ODER zum Starten des Trailing

- SL bewegt sich nie rückwärts (nur nach oben für KAUFEN, nach unten für VERKAUFEN)

- Genaue Währungsumrechnung für alle Paare

Visuelle Anzeige

- Break-even-Linien (anpassbare Farbe/Breite/Stil)

- Virtuelle Stop-Loss-Linien (wenn aktiviert)

- Echtzeit-Chart-Anmerkungen

Bitte testen Sie die Demo-Version vor dem Live-Handel.

Kommentare und Anregungen sind willkommen