Advanced Stop Loss Management

**Advanced Position Manager EA** es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado para proteger y maximizar los beneficios comerciales a través de la gestión inteligente de stop-loss. Se arrastra automáticamente detener las pérdidas a medida que crecen las ganancias, asegurando que el bloqueo de las ganancias mientras que las operaciones de espacio para correr.



Funciones principales

- **Protección automática de beneficios**: Rastrea los SL a medida que aumentan los beneficios

- **Funciona inmediatamente**: Gestiona las posiciones existentes al inicio

- **Dos modos de seguimiento**: STEP-based o CONTINUOUS

- **Dos estilos de gestión**: Posiciones individuales o agrupadas

- **Dos tipos de SL**: Vivo (visible para el broker) o Virtual (oculto)

- **Filtro numérico mágico**: Gestione sólo posiciones específicas

- **Información visual**: Líneas de equilibrio y de SL virtual en el gráfico

- **Soporte multidivisa**: Funciona con cualquier divisa de la cuenta



Gestión de beneficios

- Establezca el objetivo de beneficios (p. ej., 5 $)

- Elija el porcentaje de bloqueo (p. ej., 50%)

- Opción de cerrar en el objetivo O iniciar el arrastre

- El SL nunca retrocede (sólo sube para COMPRAR, baja para VENDER)

- Conversión de divisas precisa para todos los pares

Visualización

- Líneas de equilibrio (color/anchura/estilo personalizables)

- Líneas de stop loss virtuales (si están activadas)

- Anotaciones en el gráfico en tiempo real

Por favor, pruebe en demo antes de operar en vivo.

Comentarios y opiniones son bienvenidos