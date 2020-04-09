Advanced Stop Loss Management

**Advanced Position Manager EA** es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado para proteger y maximizar los beneficios comerciales a través de la gestión inteligente de stop-loss. Se arrastra automáticamente detener las pérdidas a medida que crecen las ganancias, asegurando que el bloqueo de las ganancias mientras que las operaciones de espacio para correr.

Funciones principales
- **Protección automática de beneficios**: Rastrea los SL a medida que aumentan los beneficios
- **Funciona inmediatamente**: Gestiona las posiciones existentes al inicio
- **Dos modos de seguimiento**: STEP-based o CONTINUOUS
- **Dos estilos de gestión**: Posiciones individuales o agrupadas
- **Dos tipos de SL**: Vivo (visible para el broker) o Virtual (oculto)
- **Filtro numérico mágico**: Gestione sólo posiciones específicas
- **Información visual**: Líneas de equilibrio y de SL virtual en el gráfico
- **Soporte multidivisa**: Funciona con cualquier divisa de la cuenta

Gestión de beneficios
- Establezca el objetivo de beneficios (p. ej., 5 $)
- Elija el porcentaje de bloqueo (p. ej., 50%)
- Opción de cerrar en el objetivo O iniciar el arrastre
- El SL nunca retrocede (sólo sube para COMPRAR, baja para VENDER)
- Conversión de divisas precisa para todos los pares

Visualización
- Líneas de equilibrio (color/anchura/estilo personalizables)
- Líneas de stop loss virtuales (si están activadas)
- Anotaciones en el gráfico en tiempo real

Por favor, pruebe en demo antes de operar en vivo.

Comentarios y opiniones son bienvenidos

