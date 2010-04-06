Candle Multi TimeFrame Counter
- Indikatoren
- Chahine Mamodaly
- Version: 1.0
Hauptmerkmale
-
Multi-Timeframe-Unterstützung: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN1 Perioden
-
Individuelle Umschaltungen: Jeder Zeitrahmen kann unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden
-
Server-Zeit in Echtzeit: Optionale Anzeige der Serverzeit
-
Dynamische Farbkodierung: Grün für bullische Kerzen, Rot für bärische Kerzen
-
Vier Anzeigepositionen:
-
Links unten (in der Ecke verankert)
-
Rechts oben (in der Ecke verankert)
-
Rechts Unten (in der Ecke verankert)
-
Neben aktiver Kerze (folgt dynamisch dem Geldkurs neben der letzten offenen Kerze)
-
-
Vollständig anpassbar: Schriftgröße, Schriftart, Farben und Positionierung vollständig anpassbar
Eingabe-Parameter
Positionseinstellungen
-
Anzeige-Position: Wählen Sie, wo der Indikator angezeigt wird (links unten, rechts oben, rechts unten, neben der aktiven Kerze)
-
X-Versatz: Horizontaler Abstand vom Ankerpunkt in Pixeln
-
Y Versatz: Vertikaler Abstand vom Ankerpunkt in Pixeln
-
Linien-Abstand: Vertikaler Abstand zwischen den Timeframes in Pixeln
-
Kerzenversatz Balken: Horizontaler Versatz zur aktuellen Kerze, gilt für den Modus "Neben der Kerze".
Zeitrahmen-Auswahl
-
Show_M1: Schaltet die Anzeige des M1-Zeitrahmens ein (Standard: ON)
-
Show_M5: Schaltet die Anzeige des M5-Zeitrahmens ein und aus (Standard: EIN)
-
Show_M15: Umschalten der Anzeige des M15-Zeitrahmens (Standard: EIN)
-
Show_M30: Umschalten der Anzeige des M30-Zeitrahmens (Standard: EIN)
-
Show_H1: Umschalten der Anzeige des H1-Zeitrahmens (Standard: EIN)
-
Show_H4: Umschalten der Anzeige des H4-Zeitrahmens (Standard: OFF)
-
Zeige_D1: Umschalten der Anzeige des Zeitrahmens D1 (Standard: AUS)
-
Show_W1: Umschalten der W1-Zeitrahmenanzeige (Standard: AUS)
-
Show_MN1: Schaltet die Anzeige des MN1-Zeitrahmens ein (Standard: AUS)
-
Show_ServerTime: Anzeige der Serverzeit ein- und ausschalten (Standard: ON)
Display-Einstellungen
-
Schriftgröße: Textgröße für alle Beschriftungen (Standardwert: 10)
-
Schriftart Name: Schriftart für alle Beschriftungen (Standard: Arial)
-
ServerTime_Color: Farbe für den Text der Serverzeit (Standard: Weiß)
-
Positive_Farbe: Farbe für bullische Kerzen (Standard: Limette)
-
Negative_Farbe: Farbe für bärische Kerzen (Standard: Rot)
Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, Gedanken, Kommentare,
Prost und viel Spaß