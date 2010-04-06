Candle Multi TimeFrame Counter

Candle Time Countdown ist ein professioneller MT5-Indikator, der entwickelt wurde, um in Echtzeit den Countdown anzuzeigen, der die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig anzeigt. Der Indikator verfügt über ein intelligentes farbkodiertes visuelles Feedback, bei dem der Text jedes Zeitrahmens dynamisch in helles Limonengrün für bullische Kerzen und in Rot für bärische Kerzen wechselt, wobei jeder Zeitrahmen unabhängig von der Richtung seiner eigenen Kerze aktualisiert wird.

Hauptmerkmale

  • Multi-Timeframe-Unterstützung: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN1 Perioden

  • Individuelle Umschaltungen: Jeder Zeitrahmen kann unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden

  • Server-Zeit in Echtzeit: Optionale Anzeige der Serverzeit

  • Dynamische Farbkodierung: Grün für bullische Kerzen, Rot für bärische Kerzen

  • Vier Anzeigepositionen:

    • Links unten (in der Ecke verankert)

    • Rechts oben (in der Ecke verankert)

    • Rechts Unten (in der Ecke verankert)

    • Neben aktiver Kerze (folgt dynamisch dem Geldkurs neben der letzten offenen Kerze)

  • Vollständig anpassbar: Schriftgröße, Schriftart, Farben und Positionierung vollständig anpassbar

Eingabe-Parameter

Positionseinstellungen

  • Anzeige-Position: Wählen Sie, wo der Indikator angezeigt wird (links unten, rechts oben, rechts unten, neben der aktiven Kerze)

  • X-Versatz: Horizontaler Abstand vom Ankerpunkt in Pixeln

  • Y Versatz: Vertikaler Abstand vom Ankerpunkt in Pixeln

  • Linien-Abstand: Vertikaler Abstand zwischen den Timeframes in Pixeln

  • Kerzenversatz Balken: Horizontaler Versatz zur aktuellen Kerze, gilt für den Modus "Neben der Kerze".

Zeitrahmen-Auswahl

  • Show_M1: Schaltet die Anzeige des M1-Zeitrahmens ein (Standard: ON)

  • Show_M5: Schaltet die Anzeige des M5-Zeitrahmens ein und aus (Standard: EIN)

  • Show_M15: Umschalten der Anzeige des M15-Zeitrahmens (Standard: EIN)

  • Show_M30: Umschalten der Anzeige des M30-Zeitrahmens (Standard: EIN)

  • Show_H1: Umschalten der Anzeige des H1-Zeitrahmens (Standard: EIN)

  • Show_H4: Umschalten der Anzeige des H4-Zeitrahmens (Standard: OFF)

  • Zeige_D1: Umschalten der Anzeige des Zeitrahmens D1 (Standard: AUS)

  • Show_W1: Umschalten der W1-Zeitrahmenanzeige (Standard: AUS)

  • Show_MN1: Schaltet die Anzeige des MN1-Zeitrahmens ein (Standard: AUS)

  • Show_ServerTime: Anzeige der Serverzeit ein- und ausschalten (Standard: ON)

Display-Einstellungen

  • Schriftgröße: Textgröße für alle Beschriftungen (Standardwert: 10)

  • Schriftart Name: Schriftart für alle Beschriftungen (Standard: Arial)

  • ServerTime_Color: Farbe für den Text der Serverzeit (Standard: Weiß)

  • Positive_Farbe: Farbe für bullische Kerzen (Standard: Limette)

  • Negative_Farbe: Farbe für bärische Kerzen (Standard: Rot)

Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, Gedanken, Kommentare,

Prost und viel Spaß


    Empfohlene Produkte
    Renko Indicator MT5
    Mohammed Kaddour
    Indikatoren
    Ein Renko-Tick-Chart, der auf einer kontinuierlichen prozentualen Anpassung basiert. Live-Renko-Bausteine, die durch Tick-Daten gebildet werden Einstellbare Ziegelbreite Experte für Indikator beigefügt Scalp mit einem Renko, werden seltsam. Die Einstellungen können und werden das Skript brechen, wenn Sie sie zu hoch drehen. Deaktivieren Sie den Outline-Modus wird nicht so schön aussehen, kann aber möglicherweise für eine größere Anzahl von Steinen zu ermöglichen.
    FREE
    Donchian Breakout And Rsi
    Mattia Impicciatore
    Indikatoren
    Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
    FREE
    MiniCandles
    Kiyoshi Mizu Miyabi Nori
    5 (1)
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist ein sehr einfacher Indikator, der Candlesticks auf einem Chart zeichnet. Es ist jedoch möglich, nicht nur auf dem Hauptchart, sondern auch auf mehreren Untercharts zu zeichnen. Darüber hinaus ist es möglich, verschiedene Symbole und Zeitrahmen aus dem Hauptchart zu zeichnen. Merkmale. 1. beliebige Symbole 2. beliebige Zeitrahmen 3. zwei Kerzentypen (normal und Heikin Ashi) 4. viele Kerzenfarben (Schnittpunkt mit ma_1) 5. Pivot-Linie (ver1.2) Im Falle einer positiven Kerze, F
    FREE
    Time Candle with Sound Alert
    Iwan Santoso
    Indikatoren
    Zeitkerze mit akustischer Warnung Dieser Indikator wird die verbleibende Zeit Kerze angezeigt werden Merkmale: 1. Multi Time Frames, Multi Paare 2. Linke Zeit 2. Positionsdynamik mit Geldkurs oder Rand des Chartbildschirms 3. Schriftgröße und -farbe 4. Anzeige von aktuellem Spread, maximalem Spread und minimalem Spread Anmerkung: Maximum und Minimum Spread werden zurückgesetzt, wenn Sie die TF ändern . Getestet auf MT5 Version 5 Build 5200 Wenn Sie den Quellcode benötigen, senden Sie mir ein
    FREE
    DALA Forecast
    Grigorii Matsnev
    Indikatoren
    About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
    FREE
    Spread highlighter
    Jonathan Daniel Marion
    Indikatoren
    Dieser Spread-Indikator zeigt den tatsächlichen Spread für jede Kerze an. Er hebt den maximalen Spread und den minimalen Spread des gewählten Symbols hervor. Dieser Indikator ist sehr hilfreich, um die Entwicklung des Spreads in Echtzeit zu sehen und zu vermeiden, dass Sie einen Handel eingehen, wenn der Spread zu hoch ist. Eingaben: Wert in Punkten drucken: wenn true, wird der Spread als ganze Zahl angezeigt Anzeige des minimalen und maximalen Spreads der letzten N Tage: Wählen Sie die Anza
    FREE
    Cointegration Spread Indicator
    Olesia Lukian
    Indikatoren
    Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
    FREE
    Rainbow Range Volume Profile
    Yoshito Tokunaga
    Indikatoren
    Regenbogen-Volumenprofil Ein einfacher, leichtgewichtiger Volumenprofil-Indikator, der das Volumen einer Preisspanne mit farbcodierten POCs (Points of Control) visualisiert. Übersicht RainbowVolumeProfile04Simple.mq5 berechnet und zeigt ein Preis-Volumen-Profil (Volume Profile) über eine vom Benutzer festgelegte Anzahl von Balken an. Der Indikator erkennt automatisch die 5 höchsten Volumenkonzentrationen (POCs) und zeichnet ein farbiges horizontales Histogramm auf der rechten Seite des Charts. D
    FREE
    Chart Mirror Client MT5
    Fabio Albano
    Indikatoren
    Dieser Indikator spiegelt die Assets, die in einem anderen Metatrader verwendet werden, und ermöglicht es, den Zeitrahmen und ein Template zu wählen. Dies ist der Metatrader 5 Client, er benötigt die Metatrader 4 oder 5 Server Versionen: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details zur Funktionsweise finden Sie im Video.
    FREE
    Magic 7 Indicator
    Marek Pawel Szczesny
    Indikatoren
    Überblick Magic 7 Indicator ist ein umfassender MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der sieben verschiedene Handelsszenarien auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und technischer Analyse identifiziert. Der Indikator kombiniert traditionelle Preisaktionsmuster mit modernen Konzepten wie Fair Value Gaps (FVG), um Handelssignale mit präzisen Einstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus zu liefern. Merkmale 7 Handelsszenarien : Jedes Szenario identifiziert spezifische Marktbedingungen und Handelschancen Vi
    FREE
    Dynamic Pivot Zones
    Vincent Jose Proenca
    Indikatoren
    Dynamische Pivot-Zonen - Ihr Level-Assistent auf dem Chart Dieser Indikator ist so etwas wie ein GPS für Ihren Handel . Er zeigt Ihnen, wo sich der Kurs gerne aufhält, wo er nervös wird und wo er durchfliegt. Sie brauchen keine Pivots mehr von Hand zu berechnen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erraten. Was es tut: Stellt automatisch H1-, H4- und D1-Pivots dar. Zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an: R1, R2, S1, S2. Die Linien sind farbig und leicht zu lesen , so dass Sie sof
    FREE
    RC Hour Interval Lines MT5
    Francisco Rayol
    Indikatoren
    Der Rayol Code Hour Interval Lines Indikator wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu unterstützen. Er zeichnet den vom Benutzer gewählten Stundenbereich direkt auf dem Chart ein, so dass er es dem Händler ermöglicht, die Kursbewegungen während der von ihm bevorzugten Handelszeiten zu visualisieren, was ihm einen umfassenderen Blick auf die Kursbewegungen und die Marktdynamik ermöglicht . Dieser Indikator ermöglicht es dem Benutzer, nicht nur die Zeit des Brokers, sondern auch die Ortszeit
    FREE
    Volume By Color RSJ
    JETINVEST
    5 (2)
    Indikatoren
    Dieser einfache Indikator malt mit einer dunkleren Farbe auf dem Volumenbalken, wenn die gehandelte Menge über dem Durchschnitt der ausgewählten Anzahl von Perioden des Volumens selbst liegt, wodurch die Momente hervorgehoben werden, in denen es ein großes Volumen von Geschäften über dem Durchschnitt gab. Es ist auch möglich, eine Konfiguration von vier Farben zu verwenden, wobei der Farbton die Stärke des Kerzenvolumens anzeigt. Der Indikator ist standardmäßig auf den einfachen Durchschnitt vo
    FREE
    Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
    Paul Conrad Carlson
    5 (1)
    Indikatoren
    Dieser Mt5-Indikator signalisiert, wenn zwei gegenläufige Balken vom aktuellen Balken verschlungen werden. einen aktuellen Exponential Moving Average Cross hat und der letzte Balken überverkauft/gekauft war Expert Advisor verfügbar in Kommentaren Kostenlose Version hier : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp; Full Alerts für mt5 Terminal, Telefon, E-Mail, Druck in Datei, Druck in Journal Kaufsignal ( blaue Linie ) Vergangenes EMA-Kreuz ( bei 30 Balken zurückgesetzt ) V
    FREE
    Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (4)
    Indikatoren
    Das Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5 ist ein kostenloses Add-On und eine großartige Bereicherung für Ihren Matrix Arrow Indicator MT5 . Es zeigt das aktuelle Matrix Arrow Indicator MT5 -Signal für 5 benutzerdefinierte Zeitrahmen und für insgesamt 16 veränderbare Symbole/Instrumente. Der Benutzer hat die Möglichkeit, jeden der 10 Standardindikatoren, aus denen der Matrix Arrow Indicator MT5 besteht, zu aktivieren/deaktivieren. Alle der 10 Standardindikatorattribute sind ebenfalls
    FREE
    FlatBreakout MT5
    Aleksei Vorontsov
    Indikatoren
    FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
    FREE
    Girassol Sunflower MT5 Indicator
    Saullo De Oliveira Pacheco
    4.33 (6)
    Indikatoren
    Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
    FREE
    Gekko Variation Marks
    Rodrigo Galeote
    4 (1)
    Indikatoren
    Dies ist der Gekko-Indikator für Notierungen und Schwankungen. Er fasst die Notierungen und Schwankungen des aktuellen Symbols in verschiedenen Zeitrahmen sowie anderer korrelierter Symbole zusammen. Behalten Sie all diese Informationen auf Ihrem Chart im Auge, während Sie verhandeln, um Ihre Entscheidungsfindung zu unterstützen. Eingabe-Parameter Allgemeine Einstellungen: Konfigurieren Sie, welche Notierungen und Variationen Sie für den aktuellen Tag, die Woche, den Monat oder das Jahr sowie fü
    FREE
    TradeInfo MT5
    Manuraj Dhanda
    4.25 (12)
    Utilitys
    TradeInfo ist ein Utility-Indikator, der die wichtigsten Informationen über das aktuelle Konto und die Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages. MagicNumber-Filter.
    FREE
    Daily Trend Lines Pro
    Danton Dos Santos Sardinha Junior
    Indikatoren
    Technische Beschreibung Daily Trend Lines Pro ist ein fortschrittlicher Indikator, der in MQL5 entwickelt wurde, um genaue Einblicke in die täglichen Bewegungen des Marktes zu geben. Basierend auf dem gleitenden Durchschnitt, der aus der ersten Kerze eines jeden Tages berechnet wird, zeichnet der Indikator eine tägliche Trendlinie, die zu Beginn eines jeden neuen Tages zurückgesetzt wird, um visuelle Klarheit zu gewährleisten und die Handelssitzungen klar abzugrenzen. Hauptmerkmale: Dynamische u
    FREE
    Smart Wick Zones
    Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
    5 (1)
    Indikatoren
    Der Smart Wick Zones-Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument, mit dem Sie verborgene Bereiche der Preiszurückweisung und Liquidität auf Ihrem Chart hervorheben können. Durch die Analyse von Kerzendochten (auch Schatten oder Schwänze genannt) zeichnet der Indikator automatisch horizontale Zonen ein, in denen zuvor starker Kauf- oder Verkaufsdruck aufgetreten ist. Diese Dochtzonen markieren oft Wendepunkte im Markt oder Bereiche, in denen der Preis stark reagiert, was sie zu hervorragenden R
    FREE
    Haven Key Levels PDH PDL
    Maksim Tarutin
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Indikator   "Haven Key Levels PDH PDL"   hilft Tradern, Schlüsselniveaus auf dem Chart zu visualisieren. Er markiert automatisch die folgenden Niveaus: DO (Daily Open)   — Tageseröffnung. NYM (New York Midnight)   — New Yorker Mitternacht. PDH (Previous Day High)   — Hoch des Vortages. PDL (Previous Day Low)   — Tief des Vortages. WO (Weekly Open)   — Wocheneröffnung. MO (Monthly Open)   — Monatseröffnung. PWH (Previous Week High)   — Hoch der Vorwoche. PWL (Previous Week Low)   — Tief der
    FREE
    PZ Chart Overlay MT5
    PZ TRADING SLU
    4 (1)
    Indikatoren
    Der Chart-Overlay- Indikator zeigt die Kursbewegungen mehrerer Instrumente auf demselben Chart an, sodass Sie auswerten können, wie unterschiedlich die Währungspaare im Verhältnis zueinander schwanken. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Finden Sie leicht überkaufte oder überverkaufte Währungspaare Zeichnen Sie bis zu sechs Währungspaare auf ein und demselben Diagramm Zeigen Sie bei Bedarf invertierte Symbole an An Diagrammgröße, Zoom und Zeitr
    FREE
    Important Lines
    Terence Gronowski
    4.87 (23)
    Indikatoren
    Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
    FREE
    Coral Indi
    Dinh Duong Luong
    Indikatoren
    Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
    FREE
    Daily Levels Indicator
    Aissam Atti
    5 (1)
    Indikatoren
    Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
    FREE
    Trendline mt5 indicator
    David Muriithi
    3 (1)
    Indikatoren
    Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
    FREE
    Flow Architect
    Alex Amuyunzu Raymond
    Indikatoren
    Flow Architect Lite - Professionelles Marktstruktur-Toolkit Kostenlose Version Merkmale: Kernstruktur-Analyse: Tägliche VWAP Engine - Volumengewichteter Durchschnittspreis für die Verfolgung auf institutioneller Ebene Standard Deviation Bands (SD1) - Dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen Erkennung von Strukturbrüchen - Visuelle Marker für Marktstrukturverschiebungen Fair Value Gap Identifikation - Hervorgehobene Ungleichgewichtszonen auf Ihren Charts ATR-Volatilitätskontext - Messung d
    Apt Indicator MT5
    Mohamed Samsudeen
    Indikatoren
    APT - Advance Pivot Trader Indikator für MetaTrader 5 APT - Advance Pivot Trader ist ein technischer Indikator, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator basiert vollständig auf mathematischen und algorithmischen Berechnungen und wurde entwickelt, um die Marktstruktur mit Hilfe einer Pivot-basierten Logik zu analysieren. Der Indikator verwendet keine Grid-Techniken, Martingale-Strategien oder Methoden zur Positionsgrößenbestimmung. Er liefert analytische Informationen zur Unterstützu
    FREE
    Heiken Ashi fxam
    Ely Alsedy
    5 (1)
    Indikatoren
    Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.68 (59)
    Indikatoren
    Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (3)
    Indikatoren
    Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.9 (79)
    Indikatoren
    Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.92 (36)
    Indikatoren
    *** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
    Divergence In Chaos Environment
    Arief
    Indikatoren
    Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (1)
    Indikatoren
    LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    5 (10)
    Indikatoren
    Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (100)
    Indikatoren
    Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.19 (27)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
    SuperScalp Pro
    Van Minh Nguyen
    5 (1)
    Indikatoren
    SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
    PZ Swing Trading MT5
    PZ TRADING SLU
    5 (5)
    Indikatoren
    Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (29)
    Indikatoren
    FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
    Super Signal Skyblade Edition
    Shengzu Zhong
    5 (5)
    Indikatoren
    Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indikatoren
    Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
    ARICoins
    Temirlan Kdyrkhan
    Indikatoren
    ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indikatoren
    Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indikatoren
    Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
    AriX
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (4)
    Indikatoren
    AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indikatoren
    Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
    Dynamic Scalper System MT5
    Vitalyi Belyh
    Indikatoren
    Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
    MetaForecast M5
    Vahidreza Heidar Gholami
    5 (3)
    Indikatoren
    MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
    ON Trade Optuma Astro MT5
    Abdullah Alrai
    Indikatoren
    Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indikatoren
    IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
    ARIScalping
    Temirlan Kdyrkhan
    Indikatoren
    ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indikatoren
    FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
    Market Structure Patterns
    Samuel Manoel De Souza
    4.47 (19)
    Indikatoren
    Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    4.6 (10)
    Indikatoren
    - Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
    Weitere Produkte dieses Autors
    Advanced Stop Loss Management
    Chahine Mamodaly
    Utilitys
    **Advanced Position Manager EA** ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsgewinne durch intelligentes Stop-Loss-Management zu schützen und zu maximieren. Er folgt automatisch den Stop-Loss-Werten, wenn die Gewinne wachsen, und stellt so sicher, dass Sie Ihre Gewinne sichern und gleichzeitig den Trades Spielraum geben. Kernfunktionalität - **Automatische Gewinnabsicherung**: Trailt SL bei wachsenden Gewinnen - **Wirkt sofort**: Verwaltet bestehende Posi
    FREE
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension