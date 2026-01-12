Momentum Chase
- Experten
- Vladislav Kuznetsov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Momentum Chase ist ein intelligenter Trendfortsetzungs-EA, der auf einen starken Kerzenschluss jenseits des EMA wartet und dann das Momentum mit der Preisbewegung relativ zum vorherigen Balken bestätigt. Ausgestattet mit einem zuverlässigen Trailing-Stop-Mechanismus und klassischem SL/TP-Schutz. Saubere, robuste Logik - perfekt für Swing- und Positionshandel.
EA-Einstellungen:
Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: H12 und höher
Einstellungen: Standardeinstellungen
Makler: Jeder
Mindesteinlage: $100/0,01 Lot
Merkmale:
- Kein Martini, kein Netz
- Auftrag ist immer durch Stop-Loss geschützt
Bevor Sie mit dem Handel in Echtzeit beginnen
Testen Sie den Advisor immer zuerst auf einem Demokonto. So können Sie feststellen, wie er sich unter den gewählten Einstellungen verhält, und sicherstellen, dass die Risiken Ihren Erwartungen entsprechen.
Um Ihr Risiko zu diversifizieren, können Sie mehrere Charts mit unterschiedlichen Magic Numbers laufen lassen.