Momentum Chase ist ein intelligenter Trendfortsetzungs-EA, der auf einen starken Kerzenschluss jenseits des EMA wartet und dann das Momentum mit der Preisbewegung relativ zum vorherigen Balken bestätigt. Ausgestattet mit einem zuverlässigen Trailing-Stop-Mechanismus und klassischem SL/TP-Schutz. Saubere, robuste Logik - perfekt für Swing- und Positionshandel.





EA-Einstellungen:

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H12 und höher

Einstellungen: Standardeinstellungen

Makler: Jeder

Mindesteinlage: $100/0,01 Lot

Merkmale:

- Kein Martini, kein Netz

- Auftrag ist immer durch Stop-Loss geschützt





Bevor Sie mit dem Handel in Echtzeit beginnen

Testen Sie den Advisor immer zuerst auf einem Demokonto. So können Sie feststellen, wie er sich unter den gewählten Einstellungen verhält, und sicherstellen, dass die Risiken Ihren Erwartungen entsprechen.

Um Ihr Risiko zu diversifizieren, können Sie mehrere Charts mit unterschiedlichen Magic Numbers laufen lassen.