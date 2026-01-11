MovingAverageDeviationBandsMT4

Bandas MAD (Moving Average Deviation Bands)

Las Bandas MAD son

Está diseñado para ampliar la idea de las Bandas de Bollinger.

Indicador de bandas basado en la volatilidad.

Las Bandas de Bollinger generales están basadas en la Media Móvil Simple (SMA),

Este indicador utiliza EMA, WMA, SMMA, ZLMA, etc.

Puede calcular bandas de desviación estándar utilizando múltiples medias móviles como líneas centrales.

Al no limitar la medición de la volatilidad a la SMA,

Es posible realizar configuraciones flexibles para adaptarse a diferentes entornos de mercado, marcos temporales y estilos analíticos.

Características principales:

Muestra bandas de desviación estándar alrededor de cualquier media móvil

Admite múltiples métodos de medias móviles (SMA, EMA, WMA, SMMA, ZLMA, etc.)

Ampliación de la desviación personalizable

Puede utilizarse para analizar mercados en tendencia, cambios de volatilidad y fases de compresión/expansión

Puede utilizarse como referencia secundaria para comprobar las tendencias de los precios cuando se alcanzan nuevos máximos y mínimos

Cálculo basado en barras completas, sin redibujar barras pasadas

Notas:

Este indicador es

No es una reproducción directa de las Bandas de Bollinger tradicionales.

No asume SMA,

Está diseñado como un marco para cálculos de bandas de desviación de propósito general.

Las Bandas MAD son

Está pensado para ser utilizado cuando se quiere comprobar visualmente el comportamiento de la volatilidad relativa al precio en relación a la media móvil.





Descripción de los parámetros de las Bandas MAD

Aquí explicaremos la configuración de las Bandas MAD. Este indicador es un indicador técnico que muestra una banda que se expande y contrae de acuerdo al rango de fluctuación del precio (volatilidad) alrededor de una línea de media móvil.

1. Principal

Esta es la configuración para la línea media móvil (línea central) que forma la base del indicador.

Parámetro Nombre Explicación Período (período MA/StdDev) Este es el ajuste del periodo.

Especifica el periodo utilizado para calcular la media móvil central y el ancho de banda (por defecto: 75). Un número más alto refleja tendencias a largo plazo, un número más bajo refleja fluctuaciones a corto plazo. Desplazamiento Desplazamiento de la posición de visualización .

Desplaza todo el indicador hacia la izquierda o la derecha. Los números positivos se desplazan hacia la derecha (futuro), los negativos hacia la izquierda (pasado). Normalmente 0 Uso . Tipo MA Seleccionael tipo de media móvil .

・EMA : Media móvil suavizada exponencialmente ・WMA : Media móvil ponderada ・SMMA : Media móvil suavizada ・ZLMA : Zero Lag EMA (método de cálculo con retardo reducido)

・TMA : Media móvil triangular Precio El tipo de precio a utilizar en el cálculo.

Puede elegir entre Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, o medias como HL2, HLC3, etc.

2. Fuente de desviación

Establece el método para calcular el ancho de banda (desviación).

Parámetro Nombre Explicación Fuente de desviación (RECOMENDADO: MAX) Selecciona lalógica de decisión del ancho de banda .

・StdDev(RES) / (BB) : Utiliza la desviación estándar.

・ATR : Utiliza ATR (Average True Range).

・BLEND : Mezcla la desviación estándar y el ATR en la proporción especificada.

・MAX : Adopta automáticamentela mayor de las desviaciones estándar y ATR. Esto ajusta el ancho de banda de acuerdo con la volatilidad del mercado. StdDev tipo: false=Residual, true=Bollinger Este es el método de cálculo para la desviación estándar.

・false(Residual) : El cálculo se basa en la desviación de la línea de media móvil.

・true(Bollinger) : Utiliza la fórmula general de cálculo de las Bandas de Bollinger. Periodo ATR (KC-like) El período de cálculo de ATR .

Se utiliza cuando se selecciona un modo de Fuente de desviación que incluye ATR. Suavizado ATR (RECOMENDADO: RMA/Wilder) Método de suavizado ATR .

・SMA : Media móvil simple ・EMA : Media móvil suavizada exponencialmente ・RMA : Media móvil modificada (basada en la definición de Wilder)

・WMA : Media móvil ponderada Ponderación de mezcla w (0=StdDev, 1=ATR) El ratio de mezcla .

Es válido cuando se selecciona el modo "BLEND". Ajustar entre 0,0 y 1,0, siendo 0,0 100% desviación estándar y 1,0 100% ATR.

3. Riesgo de cola (protección unilateral CVaR; opcional)

Esta función ajusta el ancho de banda cuando se producen fluctuaciones de precios estadísticamente significativas.

Parámetro Nombre Explicación Usar protección CVaR unilateral (Por defecto OFF) Este parámetro determinasi se utiliza o no esta función (por defecto es OFF).

Cuando está activado (true), el ancho de banda se ampliará y ajustará cuando se produzcan cambios bruscos en los precios basándose en las estadísticas históricas de fluctuación. Ventana de cola (N) El número de puntos de datos pasados a utilizar para los cálculos estadísticos. Tail alpha (peor 10%) Es un umbral estadístico (probabilidad).

El cálculo tendrá en cuenta las grandes fluctuaciones dentro de la probabilidad especificada (por ejemplo, 0,10 = 10%). Peso de cola (beta) Factor utilizado para corregir el ancho de banda. Uptailbase / Alt

Down tail base / Alt Es la definición de la diferencia de precios que sirve de base para medir las fluctuaciones.

(Normalmente se utiliza la configuración por defecto)

4. Niveles

Configure si se muestra cada banda (nivel) en el gráfico y la ampliación.