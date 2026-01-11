MAD Bands（Moving Average Deviation Bands）

MAD Bands は、

ボリンジャーバンドの考え方を拡張することを目的として設計された、

ボラティリティベースのバンド系インジケーターです。

一般的なボリンジャーバンドは単純移動平均（SMA）を前提としていますが、

本インジケーターでは EMA、WMA、SMMA、ZLMA など、

複数の移動平均を中心線として標準偏差バンドを計算できます。

ボラティリティ計測を SMA に限定しないことで、

相場環境や時間足、分析スタイルの違いに応じた

柔軟な設定が可能となっています。

主な機能：

任意の移動平均を中心とした標準偏差バンドの表示

複数の移動平均方式に対応（SMA、EMA、WMA、SMMA、ZLMA など）

偏差倍率のカスタマイズが可能

トレンド相場、ボラティリティ変化、スクイーズ／エクスパンション局面の分析に使用可能

高値・安値更新時の価格推移を確認するための補助的な参照として利用可能

確定足ベースで計算され、過去バーの再描画は行いません

注意事項：

本インジケーターは、

従来のボリンジャーバンドをそのまま再現するものではありません。

SMA を前提としない、

汎用的な偏差バンド計算のためのフレームワークとして設計されています。

MAD Bands は、

価格に対するボラティリティの挙動を

移動平均との関係から視覚的に確認したい場合に利用することを想定しています。





MAD Bandsパラメータ説明

ここでは、MAD Bandsの設定項目について説明します。 本インジケーターは、移動平均線を中心に、価格の変動幅（ボラティリティ）に応じて伸縮するバンドを表示するテクニカル指標です。

1. Main

インジケーターの基礎となる移動平均線（中心線）の設定です。

パラメータ名 説明 Period (MA/StdDev period) 期間の設定です。

中心となる移動平均線およびバンド幅の計算に使用される期間を指定します（デフォルト: 75）。数値を大きくすると長期的な傾向を、小さくすると短期的な変動を反映します。 Shift 表示位置のシフトです。

インジケーター全体を左右にずらします。正の数は右（未来）へ、負の数は左（過去）へシフトします。通常は 0 を使用します。 MA Type 移動平均線の種類を選択します。

・EMA: 指数平滑移動平均

・WMA: 加重移動平均

・SMMA: 平滑移動平均

・ZLMA: Zero Lag EMA（遅延を抑えた計算方式）

・TMA: 三角移動平均 Price 計算に使用する価格の種類です。

Close（終値）、Open（始値）、High（高値）、Low（安値）、または HL2、HLC3 などの平均値から選択できます。

2. Deviation Source

バンド幅（偏差）の算出方法を設定します。

パラメータ名 説明 Deviation Source (RECOMMENDED: MAX) バンド幅の決定ロジックを選択します。

・StdDev(RES) / (BB): 標準偏差を使用します。

・ATR: ATR（Average True Range）を使用します。

・BLEND: 標準偏差とATRを指定した比率で合成します。

・MAX: 標準偏差とATRのうち、値が大きい方を自動的に採用します。これにより、相場のボラティリティに応じてバンド幅が調整されます。 StdDev type: false=Residual, true=Bollinger 標準偏差の計算方式です。

・false (Residual): 移動平均線からの乖離を基に計算します。

・true (Bollinger): 一般的なボリンジャーバンドの計算式を使用します。 ATR Period (KC-like) ATRの計算期間です。

Deviation Source で ATR を含むモードを選択した場合に使用されます。 ATR smoothing (RECOMMENDED: RMA/Wilder) ATRの平滑化方式です。

・SMA: 単純移動平均

・EMA: 指数平滑移動平均

・RMA: 修正移動平均（Wilderの定義に基づく）

・WMA: 加重移動平均 Blend weight w (0=StdDev, 1=ATR) ブレンド比率です。

「BLEND」モード選択時に有効です。 0.0 ～ 1.0 の間で設定し、 0.0 で標準偏差100%、 1.0 でATR100%となります。

3. Tail Risk (One-sided CVaR guard; optional)

統計的に大きな価格変動が発生した際に、バンド幅を調整する機能です。

パラメータ名 説明 Use one-sided CVaR guard (Default OFF) この機能を使用するかどうかの設定です（デフォルトはOFF）。

有効にすると（true）、過去の変動統計に基づき、急激な価格変化時にバンド幅を拡大補正します。 Tail window (N) 統計計算に使用する過去のデータ数です。 Tail alpha (worst 10%) 統計的な**閾値（確率）**です。

指定した確率（例: 0.10 = 10%）に含まれる大きな変動を計算対象とします。 Tail weight (beta) バンド幅の補正に使用する係数です。 Up tail base / Alt

Down tail base / Alt 変動幅の計測基準となる価格差の定義です。

（通常はデフォルト設定のままで使用します）

4. Levels

チャートに表示する各バンド（レベル）の表示有無と倍率を設定します。