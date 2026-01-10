Gold Pullback Ea
- Experten
- Muhammad Shaah Fihee Bin Misman
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Gold Pullback EA - Professioneller XAUUSD Handelsroboter (MT5)
Gold Pullback EA ist ein leistungsstarker und präziser MT5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) Händler entwickelt wurde, die Genauigkeit, Disziplin und Beständigkeit verlangen.
Dieser EA nutzt hochwahrscheinliche Pullback-Einstiege während starker Markttrends und ermöglicht es Händlern, mit kontrolliertem Risiko und professionellem Handelsmanagement vom Momentum zu profitieren.
Im Gegensatz zu riskanten Martingale- oder Grid-Systemen verwendet der Gold Pullback EA eine saubere Logik und eine strenge Risikokontrolle, was ihn für ECHTE Handelskonten geeignet macht.
Warum Gold Pullback EA wählen?
-
Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt
-
Handelt nur in starken Trendbedingungen
-
Präzise Pullback-Einstiege (keine Jagd auf den Preis)
-
Strenges Risikomanagement - KEIN Martingal, KEIN Raster
-
Vollständig automatisiert - einstellen und vergessen
-
Optimiert für reale Marktbedingungen
-
Jeweils nur ein Handel zum Schutz des Kontokapitals
Strategie-Übersicht
-
Trend-Erkennung auf höherem Zeitrahmen
-
Pullback-Bestätigung im Ausführungszeitrahmen
-
Dynamischer Stop-Loss und Take-Profit
-
Risiko-Ertrags-orientierte Handelsstruktur
Dieser Ansatz hilft, schlechte Trades herauszufiltern und konzentriert sich nur auf hochwertige Setups.
Empfohlenes Handels-Setup
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Symbol: XAUUSD / GOLD
-
Zeitrahmen: M5
-
Konto-Typ: Beliebig
-
Empfohlenes Guthaben: $100+
-
Streuung: Niedrig bis mittel
Wichtiger Haftungsausschluss
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen und keine Gewinngarantie. Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn mit Live-Geld einsetzen.
Ideal für:
-
Trader, die eine professionelle Automatisierung wünschen
-
XAUUSD-Skalierer und Intraday-Händler
-
Benutzer, die gefährliche Erholungssysteme vermeiden wollen
-
Trader, die eine saubere und disziplinierte EA-Logik suchen
Letzte Worte
Wenn Sie es ernst meinen mit dem Goldhandel mit Präzision, Disziplin und Automatisierung -
Gold Pullback EA ist für Sie gemacht.