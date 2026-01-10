Gold Pullback Ea
- Asesores Expertos
- Muhammad Shaah Fihee Bin Misman
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Gold Pullback EA - Robot Profesional de Trading XAUUSD (MT5)
Gold Pullback EA es un Asesor Experto MT5 potente y de ingeniería de precisión construido exclusivamente para los traders de XAUUSD (Oro) que exigen precisión, disciplina y consistencia.
Este EA capitaliza las entradas de retroceso de alta probabilidad durante las fuertes tendencias del mercado, permitiendo a los operadores aprovechar el impulso con un riesgo controlado y una gestión profesional de las operaciones.
A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala o de rejilla, el EA Gold Pullback utiliza una lógica limpia y un estricto control del riesgo, lo que lo hace adecuado para cuentas de trading REALES.
¿Por qué elegir Gold Pullback EA?
-
Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)
-
Opera sólo en condiciones de tendencia fuerte
-
Entradas precisas en pullback (sin perseguir el precio)
-
Estricta gestión del riesgo - NO martingala, NO rejilla
-
Totalmente automatizado - configure y olvídese
-
Optimizado para condiciones reales de mercado
-
Una operación cada vez para proteger el capital de la cuenta
Visión general de la estrategia
-
Detección de tendencia en el marco temporal superior
-
Confirmación de retroceso en el marco temporal de ejecución
-
Stop Loss y Take Profit dinámicos
-
Estructura comercial orientada al riesgo-recompensa
Este enfoque ayuda a filtrar las malas operaciones y se centra sólo en las configuraciones de alta calidad.
Configuración recomendada
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Símbolo: XAUUSD / ORO
-
Marco temporal: M5
-
Tipo de cuenta: Cualquier
-
Saldo recomendado: $100+
-
Diferencial: Bajo a medio
Aviso importante
Operar implica riesgos. Este Asesor Experto es una herramienta para ayudar a las decisiones comerciales, no una garantía de beneficio. Pruébelo siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en fondos reales.
Ideal para:
-
Traders que desean una automatización de nivel profesional
-
XAUUSD scalpers y traders intradía
-
Usuarios que evitan sistemas de recuperación peligrosos
-
Traders que buscan una lógica de EA limpia y disciplinada
Palabras finales
Si usted es serio sobre el comercio de oro con precisión, disciplina y automatización -
Gold Pullback EA está construido para usted.