Linearer Regressionskanal Pro

Das ultimative Werkzeug für die statistische Trendanalyse. Identifiziert automatisch den "fairen Wert" von Preis- und Volatilitätsextremen.

Übersicht

Linear Regression Channel Pro ist ein professioneller Indikator, der automatisch den linearen Regressionskanal für den aktuellen Markttrend zeichnet und aktualisiert. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die sich wie Bollinger-Bänder krümmen, zeichnet dieses Tool präzise geradlinige Kanäle, die auf der mathematischen Methode der kleinsten Quadrate" basieren.

Es wurde für seriöse Händler entwickelt, die die aktuelle Trendrichtung und die Grenzen der Volatilität definieren müssen, ohne die Linien stündlich manuell neu zu zeichnen.

Warum diesen Indikator verwenden?

Die meisten Regressionstools sind entweder "statisch" (Sie müssen sie manuell zeichnen) oder "schwerfällig" (sie werden jede Millisekunde neu berechnet und verlangsamen Ihr Terminal).

Linear Regression Channel Pro wurde für maximale Leistung entwickelt:

Intelligente "Neuer Balken"-Optimierung: Der Kanal wird nur dann neu berechnet, wenn sich eine neue Kerze öffnet. Dadurch wird eine CPU-Verzögerung vermieden und Ihr Chart bleibt stabil, während Sie während der Laufzeit der Kerze Entscheidungen treffen.

Objektbasiertes Zeichnen: Verwendet klare Trendlinien-Objekte anstelle von Pufferkurven, damit Ihr Chart sauber und professionell bleibt.

Adaptive Volatilität: Die Kanalbreite verwendet die Standardabweichung, die sich bei volatilen Nachrichten automatisch verbreitert und bei Konsolidierung verengt.

Trading-Strategien

Dieser Indikator ist vielseitig einsetzbar, sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien:

Mean Reversion (Der "Gummiband"-Handel): Die mittlere Linie stellt den "fairen Wert" oder das Gleichgewicht des Kurses dar.

Wenn der Kurs den oberen Kanal erreicht (typischerweise 2,0 Abweichung), ist er statistisch gesehen überkauft. Achten Sie auf Verkaufssignale, um in die Mitte zurückzukehren.

Wenn der Kurs den unteren Kanal erreicht, ist er statistisch gesehen überverkauft. Achten Sie auf Kaufsignale, die in die Mitte zurückkehren. Trendfortsetzung: Wenn der Kanal eindeutig nach oben oder unten tendiert, handeln Sie nur in Richtung der Steigung.

Verwenden Sie die mittlere Linie als dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsniveau für den Einstieg. Ausbruchsmodus: Ein starker Kerzenschluss außerhalb des 2,0-Abweichungskanals signalisiert oft den Beginn einer massiven Momentum-Bewegung oder eines Trendwechsels.

Hauptmerkmale

Mathematische Präzision: Verwendet die Pearson-Korrelation und den Algorithmus der kleinsten Quadrate.

Zukunftsprojektion: Enthält eine "Ray Extension"-Funktion zur Projektion von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus in die Zukunft.

Multi-Preis-Unterstützung: Berechnung auf der Grundlage von Schlusskursen, Eröffnungskursen, Höchstkursen, Tiefstkursen, Medianwerten, typischen Kursen oder gewichteten Kursen.

Geringes Gewicht: Eine optimierte Codestruktur sorgt dafür, dass Ihr VPS oder Backtesting nicht verlangsamt wird.

Eingabe-Parameter