Canal de regresión lineal Pro

La herramienta definitiva para el análisis estadístico de tendencias. Identifica automáticamente el "Valor Justo" de los extremos de precio y volatilidad.

Visión general

Linear Regression Channel Pro es un indicador de nivel profesional que dibuja y actualiza automáticamente el Canal de Regresión Lineal para la tendencia actual del mercado. A diferencia de los indicadores estándar que se curvan como las Bandas de Bollinger, esta herramienta dibuja canales lineales precisos basados en el método matemático de "Mínimos Cuadrados".

Está diseñado para operadores serios que necesitan definir la dirección de la tendencia actual y los límites de volatilidad sin tener que redibujar manualmente las líneas cada hora.

¿Por qué utilizar este indicador?

La mayoría de las herramientas de regresión son "estáticas" (tiene que dibujarlas manualmente) o "pesadas" (recalculan cada milisegundo, ralentizando su terminal).

Linear Regression Channel Pro está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento:

Optimización Inteligente de "Nueva Barra": El canal sólo recalcula cuando se abre una nueva vela. Esto asegura un retardo cero de la CPU y mantiene su gráfico estable mientras usted toma decisiones durante la vida de la vela.

Dibujo basado en objetos: Utiliza objetos Trendline nítidos en lugar de curvas de búfer, manteniendo su gráfico limpio y profesional.

Volatilidad Adaptable: El ancho del canal utiliza la Desviación Estándar, ampliándose automáticamente durante las noticias volátiles y estrechándose durante la consolidación.

Estrategias de negociación

Este indicador es versátil tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión a la media:

Reversión de la media (la operación de la "banda elástica"): La Línea Media representa el "Valor Justo" o equilibrio del precio.

Cuando el precio alcanza el Canal Superior (normalmente 2,0 Desviación), está estadísticamente sobrecomprado. Busque señales de venta para volver a la línea media.

Cuando el precio alcanza el canal inferior, está estadísticamente sobrevendido. Busque señales de compra para volver al centro. Continuación de la tendencia: Si el canal se inclina claramente hacia arriba o hacia abajo, opere sólo en la dirección de la pendiente.

Utilice la línea media como nivel dinámico de soporte/resistencia para las entradas. Modo de ruptura: Un cierre de vela fuerte fuera del canal de Desviación 2.0 a menudo señala el inicio de un movimiento de impulso masivo o un cambio de tendencia.

Características principales

Precisión matemática: Utiliza la correlación de Pearson y el algoritmo de mínimos cuadrados.

Proyección futura: Incluye una función de "Extensión de Rayos" para proyectar niveles de soporte/resistencia en el futuro.

Soporte Multi-Precio: Cálculo basado en precios de Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, Mediana, Típico o Ponderado.

Ligero: La estructura optimizada del código asegura que no ralentizará su VPS o backtesting.

Parámetros de entrada