Stamina Trend Probability MT5
- Indicadores
- Michele Todesco
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
📈 S TAMINA - Indicador de Probabilidad de Tendencia
STAMINA Trend Probability es un indicador profesional diseñado para mostrar, de forma clara y cuantitativa, laprobabilidad direccional del mercado, distinguiendo claramente entrepresiones alcistas y bajistas.
No genera señales aleatorias:muestra quién controla el mercado y con qué fuerza.
Propósito
STAMINA Trend Probability está diseñado para:
- Evaluar eldominio alcista o bajista
- Medirla fuerza de la tendencia en términos probabilísticos
- Filtrar operaciones contra tendencia
- Apoyardecisiones de trading más disciplinadas
Es ideal comofiltro direccional primario o herramienta de confirmación.
Visualización limpia e intuitiva
- Histograma de probabilidad centrado en cero
- 🟢 Verde → presión alcista / probabilidad LARGA
- 🔴 Rojo → presión bajista / probabilidad CORTA
- El tamaño de la barra representa la intensidad de la probabilidad direccional
- Legibilidad instantánea: cuanto más fuerte es la barra, más fuerte es el sesgo direccional
Sin colores innecesarios, sin ambigüedad:
verde o rojo, largo o corto.
📊 Lectura operativa
- Zonas verdes persistentes → mercado estructuralmente alcista.
- Zonas rojas persistentes → mercado estructuralmente bajista
- Alternancia rápida → mercado oscilante / indeciso
- Compresión de barras → posible cambio de régimen
🧠 A quién va dirigido
✔ Traders discrecionales
✔ Scalpers y traders intradía
✔ Swing traders
✔ Sistemas automatizados (como filtro de sesgo direccional)
💎 Por qué STAMINA Probabilidad de Tendencia
- Enfoque basado en la probabilidad, no emocional
- Reduce el ruido del mercado
- Mejora el timing y la selección de operaciones
- Extremadamente legible incluso en condiciones de negociación de alta presión
⚠️ Descargo de responsabilidad
STAMINA Trend Probabilityno esun generador automático de señales.
Es unaherramienta profesionalde lectura del mercado, diseñada para operadores que quieren operarsólo cuando las condiciones son favorables.