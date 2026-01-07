Stamina Trend Probability MT5

📈 S TAMINA - Indicador de Probabilidad de Tendencia

STAMINA Trend Probability es un indicador profesional diseñado para mostrar, de forma clara y cuantitativa, laprobabilidad direccional del mercado, distinguiendo claramente entrepresiones alcistas y bajistas.

No genera señales aleatorias:muestra quién controla el mercado y con qué fuerza.





Propósito

STAMINA Trend Probability está diseñado para:

Evaluar el dominio alcista o bajista

Medir la fuerza de la tendencia en términos probabilísticos

Filtrar operaciones contra tendencia

Apoyardecisiones de trading más disciplinadas

Es ideal comofiltro direccional primario o herramienta de confirmación.





Visualización limpia e intuitiva

Histograma de probabilidad centrado en cero

🟢 Verde → presión alcista / probabilidad LARGA

presión alcista / probabilidad LARGA

🔴 Rojo → presión bajista / probabilidad CORTA

presión bajista / probabilidad CORTA El tamaño de la barra representa la intensidad de la probabilidad direccional

probabilidad direccional Legibilidad instantánea: cuanto más fuerte es la barra, más fuerte es el sesgo direccional

Sin colores innecesarios, sin ambigüedad:

verde o rojo, largo o corto.





📊 Lectura operativa

Zonas verdes persistentes → mercado estructuralmente alcista.

Zonas rojas persistentes → mercado estructuralmente bajista

Alternancia rápida → mercado oscilante / indeciso

Compresión de barras → posible cambio de régimen





🧠 A quién va dirigido

✔ Traders discrecionales

✔ Scalpers y traders intradía

✔ Swing traders

✔ Sistemas automatizados (como filtro de sesgo direccional)





💎 Por qué STAMINA Probabilidad de Tendencia

Enfoque basado en la probabilidad , no emocional

, no emocional Reduce el ruido del mercado

Mejora el timing y la selección de operaciones

Extremadamente legible incluso en condiciones de negociación de alta presión





⚠️ Descargo de responsabilidad

STAMINA Trend Probabilityno esun generador automático de señales.

Es unaherramienta profesionalde lectura del mercado, diseñada para operadores que quieren operarsólo cuando las condiciones son favorables.