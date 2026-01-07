Stamina Trend Probability MT5

📈 S TAMINA - Indicador de Probabilidad de Tendencia

STAMINA Trend Probability es un indicador profesional diseñado para mostrar, de forma clara y cuantitativa, laprobabilidad direccional del mercado, distinguiendo claramente entrepresiones alcistas y bajistas.

No genera señales aleatorias:muestra quién controla el mercado y con qué fuerza.


Propósito

STAMINA Trend Probability está diseñado para:

  • Evaluar eldominio alcista o bajista
  • Medirla fuerza de la tendencia en términos probabilísticos
  • Filtrar operaciones contra tendencia
  • Apoyardecisiones de trading más disciplinadas

Es ideal comofiltro direccional primario o herramienta de confirmación.


Visualización limpia e intuitiva

  • Histograma de probabilidad centrado en cero
    • 🟢 Verde presión alcista / probabilidad LARGA
    • 🔴 Rojo presión bajista / probabilidad CORTA
  • El tamaño de la barra representa la intensidad de la probabilidad direccional
  • Legibilidad instantánea: cuanto más fuerte es la barra, más fuerte es el sesgo direccional

Sin colores innecesarios, sin ambigüedad:
verde o rojo, largo o corto.


📊 Lectura operativa

  • Zonas verdes persistentes → mercado estructuralmente alcista.
  • Zonas rojas persistentes → mercado estructuralmente bajista
  • Alternancia rápida → mercado oscilante / indeciso
  • Compresión de barras → posible cambio de régimen


🧠 A quién va dirigido

Traders discrecionales
Scalpers y traders intradía
Swing traders
Sistemas automatizados (como filtro de sesgo direccional)


💎 Por qué STAMINA Probabilidad de Tendencia

  • Enfoque basado en la probabilidad, no emocional
  • Reduce el ruido del mercado
  • Mejora el timing y la selección de operaciones
  • Extremadamente legible incluso en condiciones de negociación de alta presión


⚠️ Descargo de responsabilidad

STAMINA Trend Probabilityno esun generador automático de señales.
Es unaherramienta profesionalde lectura del mercado, diseñada para operadores que quieren operarsólo cuando las condiciones son favorables.


