KT Drawing Tool - Pro Magnetic Snapping & MTF Auto-Coloring

Hören Sie auf, sich mit der manuellen Ausrichtung abzumühen! Erleben Sie die ultimative Präzision für den Price Action Handel.

Das KT Drawing Tool ist ein professioneller Assistent, der die nativen MT4-Zeichnungsobjekte ersetzt. Es löst den häufigen Schmerzpunkt "ungenauer Levels", indem es Ihre Linien automatisch an den exakten Marktpreisen einrastet. Ob Sie nun mit Smart Money Concepts (SMC), ICT oder klassischen Support & Resistance handeln, dieses Tool wird Ihre Analyse erheblich beschleunigen.

🔥 Hauptmerkmale

1. 🧲OHLC Magnetic Snapping Verpassen Sie nie wieder einen Pip. Wenn Sie in die Nähe einer Kerze klicken, berechnet das Tool auf intelligente Weise den nächstgelegenen Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- oder Schlusskurs dieser spezifischen Kerze und fängt die Linie ein.

100%ige Präzision: Stellt sicher, dass Ihre Schlüsselniveaus auf den exakten Tickwert gezeichnet werden.

Null Zweideutigkeit: Perfekt für die Definition von Orderblöcken, Breakers und Rejection Blocks.

2. 🎨 Multi-Timeframe (MTF) Auto-Coloring Erkennen Sie sofort die Bedeutung jeder Linie. Das Tool erkennt automatisch Ihren aktuellen Chart-Zeitrahmen und wendet eine bestimmte Farbe auf die Zeichnung an.

H1 = Blau (Standard)

H4 = Orange

D1 = Rot

W1/MN1 = Grün/Violett

Hinweis: Alle Farben sind in den Einstellungen vollständig anpassbar.

3. ⚡ Ein-Klick-Bedienfeld Greifen Sie über ein übersichtliches Dashboard im Diagramm sofort auf Ihre Tools zu.

Horizontale Linie (H) : Zeichnet eine unendliche horizontale Linie für Schlüsselebenen.

Strahl/Segment (R): Zeichnet eine Linie fester Länge von einem historischen Hoch/Tief zur aktuellen Kerze. Hält Ihr Diagramm sauber und fokussiert.

4. Visuelle & Audio-Bestätigung

Häkchen : Ein kleines Häkchen (✓) erscheint auf dem Hoch- oder Tiefpunkt der ausgewählten Kerze, um den Snap zu bestätigen.

Toneffekte: Bietet ein akustisches Signal, wenn eine Zeichnung erfolgreich platziert wurde.

🛠️ Parameter (Eingaben)

FarbeHLinie : Standardfarbe für horizontale Linien (falls nicht mit spezifischen TFs übereinstimmend).

ColorRay : Vorgegebene Farbe für Strahlen.

LineWidth : Dicke der Linien.

Color_H1 / H4 / D1 / W1 / MN1: Benutzerdefinierte Farben für bestimmte Zeitrahmen. Passen Sie diese Farben an Ihr persönliches Charting-Thema an (heller/dunkler Modus möglich).

🚀 Verwendung

Befestigen Sie den Indikator an Ihrem Chart. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Linie (H)" oder "Strahl (R)" im Panel. Die Schaltfläche bleibt gedrückt und zeigt damit an, dass der "Zeichenmodus" aktiv ist. Klicken Sie irgendwo in der Nähe einer Kerze auf dem Chart. Erledigt! Die Linie rastet sofort am nächstgelegenen Hoch/Tief ein, und die richtige Farbe wird automatisch angewendet.

Laden Sie das KT Drawing Tool noch heute herunter und bringen Sie professionelle Präzision in Ihre technische Analyse!