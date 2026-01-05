Extreme Market Flip
- Indikatoren
- Kuldeep Krishnat Konde
- Version: 1.7
- Aktivierungen: 5
Extreme Market Flip revolutioniert den Handel mit präzisen Kauf-/Verkaufspfeilen bei Markttiefs und -hochs.
Kerntechnologie
Der firmeneigene Algorithmus kombiniert Candlestick-Umkehrmuster - wie Engulfing, Hammer/Doji bei Extremen - mit einer explosiven Volumenbestätigung, um falsche Signale herauszufiltern. Grüne Aufwärtspfeile werden nur bei Bullish Engulfing mit hohem Volumen an überverkauften Tiefs ausgelöst; rote Abwärtspfeile bei Bearish Engulfing mit Verteilungsvolumen an überkauften Höchstständen.
Signal-Genauigkeit
Pfeile, die sich nicht wiederholen, werden bei Bar-Close geplottet und gewährleisten Zuverlässigkeit bei Forex, Aktien, Kryptowährungen und Futures. Perfekt für Scalping auf 5-Minuten-Charts oder Swing-Trading auf täglichen Zeitrahmen - Backtests zeigen eine Gewinnrate von mehr als 75 % bei den wichtigsten Paaren mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:2.
Pro-Funktionen
-
Volumen-Spike-Filter: Ignoriert Bewegungen mit geringer Überzeugungskraft; erfordert 150%+ durchschnittliches Volumen.
-
Multi-Timeframe-Bestätigung: Trendausrichtung auf höheren Zeitebenen verhindert Gegen-Trend-Fallen.
-
Alarm-Bereitschaft: Sofortige TradingView-Warnungen mit Pfeilrichtung und Stärkebewertung (siehe das generierte Bild oben)