Extreme Market Flip

Extreme Market Flip revolutioniert den Handel mit präzisen Kauf-/Verkaufspfeilen bei Markttiefs und -hochs.

Kerntechnologie

Der firmeneigene Algorithmus kombiniert Candlestick-Umkehrmuster - wie Engulfing, Hammer/Doji bei Extremen - mit einer explosiven Volumenbestätigung, um falsche Signale herauszufiltern. Grüne Aufwärtspfeile werden nur bei Bullish Engulfing mit hohem Volumen an überverkauften Tiefs ausgelöst; rote Abwärtspfeile bei Bearish Engulfing mit Verteilungsvolumen an überkauften Höchstständen.

Signal-Genauigkeit

Pfeile, die sich nicht wiederholen, werden bei Bar-Close geplottet und gewährleisten Zuverlässigkeit bei Forex, Aktien, Kryptowährungen und Futures. Perfekt für Scalping auf 5-Minuten-Charts oder Swing-Trading auf täglichen Zeitrahmen - Backtests zeigen eine Gewinnrate von mehr als 75 % bei den wichtigsten Paaren mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:2.

Pro-Funktionen

  • Volumen-Spike-Filter: Ignoriert Bewegungen mit geringer Überzeugungskraft; erfordert 150%+ durchschnittliches Volumen.

  • Multi-Timeframe-Bestätigung: Trendausrichtung auf höheren Zeitebenen verhindert Gegen-Trend-Fallen.

  • Alarm-Bereitschaft: Sofortige TradingView-Warnungen mit Pfeilrichtung und Stärkebewertung (siehe das generierte Bild oben)


