Trade Copier Pro for MT5

🚀 MT5 Trade Copier - ultraschnelle und benutzerfreundliche Lösung

Der MT5 Trade Copier ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Tool, das entwickelt wurde, um Trades nahtlos von MT5 zu MT5 mit minimaler Latenz und maximaler Genauigkeit zu kopieren.

Dieser Kopierer ist auf Geschwindigkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und funktioniert reibungslos mit verschiedenen Brokern, selbst wenn die Symbole unterschiedliche Präfixe oder Suffixe verwenden.

Egal, ob Sie ein professioneller Trader, Signalanbieter oder Geldverwalter sind, dieser EA bietet alles, was Sie brauchen, in einer einfachen, umfassenden Lösung.

🔑 Hauptmerkmale

✅ MT5 → MT5 Trade Copying

Kopiert Trades zwischen MetaTrader 5 Konten in Sekundenschnelle.

✅ Ein einziger EA für Master & Slave

Keine Notwendigkeit für mehrere EAs. Wählen Sie einfach den Master- oder Slave-Modus über die Eingänge aus.

✅ Ultra-schnelle Ausführung

Optimiert für minimale Verzögerung, um sicherzustellen, dass die Trades fast sofort kopiert werden.

✅ Brokerunabhängig

Vollständig kompatibel mit verschiedenen Brokern, auch wenn Symbolnamen Präfixe oder Suffixe enthalten (z. B. EURUSDm , EURUSD.pro , etc.).

✅ Flexible Losgrößenoptionen

Auto-Lot (Saldo oder aktienbasiert)

Feste Losgröße

Benutzerdefinierter Lot-Multiplikator

Der Benutzer kann die Methode wählen, die zu seinem Handelsstil passt.

✅ Benutzerfreundliche Oberfläche

Leicht verständliche Eingaben und Einstellungen - keine fortgeschrittenen technischen Kenntnisse erforderlich.

✅ Präzise Handelsreplikation

Kopien:

Marktaufträge

Stop Loss & Gewinnmitnahme

Auftragsänderungen

Handelsabschlüsse

✅ Stabile & zuverlässige Leistung

Entwickelt für den 24/7-Betrieb mit hoher Stabilität auf VPS und lokalen Systemen.

🎯 Ideal für

✔ Signalanbieter

✔ Fondsmanager

✔ Copy-Trading-Dienste

✔ Trader, die mehrere Konten verwalten

✔ Alle, die einen schnellen und zuverlässigen MT5-Handelskopierer suchen

📌 Warum diesen Kopierer wählen?