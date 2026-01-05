Extreme Market Flip revoluciona el trading con flechas de compra/venta precisas en los mínimos y máximos del mercado.

Tecnología principal

Un algoritmo patentado fusiona patrones de inversión de velas -como envolventes, martillos/doji en extremos- con confirmación de volumen explosivo para filtrar señales falsas. Las flechas verdes alcistas se activan sólo en caso de envolventes alcistas de gran volumen en mínimos de sobreventa; las flechas rojas bajistas se activan en caso de envolventes bajistas con volumen de distribución en máximos de sobrecompra.

Precisión de la señal

Las flechas no repintadas se trazan al cierre de la barra, asegurando la fiabilidad en forex, acciones, criptomonedas y futuros. Perfecto para scalping 5-min gráficos o swing trading diario timeframes-backtests muestran 75%+ tasa de ganancias en los principales pares con 1:2 riesgo-recompensa.

Características Pro