Tradeguard Kontokontrolle

Tradeguard Account Control ist ein leichtes Risiko- und Handelsmanagement-Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Risiken zu kontrollieren, ihre Konten zu schützen und offene Positionen effizient zu verwalten.

Mit diesem Tool werden keine Trades eröffnet. Es funktioniert neben dem manuellen Handel oder einem Expert Advisor und konzentriert sich ausschließlich auf den Schutz des Kontos und das Handelsmanagement.

Hauptmerkmale

✔ Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung

✔ Teilweise Schließung bei vordefinierten Gewinnniveaus

✔ Maximale tägliche Verlustabsicherung

✔ Notfallfunktion "Panic Close All"

✔ Funktioniert mit manuellen Trades und Expert Advisors

✔ Einfache Einrichtung mit klaren Eingabeparametern

✔ Geeignet für alle Symbole und Zeitrahmen

Wie es funktioniert

Nachdem Tradeguard Account Control mit einem Chart verbunden wurde, überwacht der EA alle offenen Positionen auf dem Konto und wendet automatisch vordefinierte Risikoregeln an.

Werden die täglichen Verlustgrenzen überschritten, kann das System alle Trades schließen und weitere Verluste verhindern.

Empfohlen für

- Risikomanagement

- Kontosicherung

- Manuelle Trader

- EA-Benutzer, die eine zusätzliche Sicherheitsebene benötigen

Wichtige Hinweise

⚠ Dieser EA generiert keine Handelssignale

⚠ Dieser EA garantiert keine Gewinne

⚠ Angemessene Risikoeinstellungen sind erforderlich

Plattform

MetaTrader 5 (MT5)