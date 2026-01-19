Tradeguard account control
- Utilidades
- Martin Galestok
- Versión: 1.6
- Activaciones: 5
Control de Cuenta Tradeguard
Tradeguard Account Control es una herramienta ligera de gestión de riesgos y operaciones para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los operadores a controlar el riesgo, proteger sus cuentas y gestionar las posiciones abiertas de manera eficiente.
Esta herramienta no abre operaciones. Funciona junto con el comercio manual o cualquier Asesor Experto y se centra estrictamente en la protección de la cuenta y la gestión del comercio.
Características principales
✔ Gestión automática de Stop Loss y Take Profit
✔ Cierre parcial a niveles de beneficio predefinidos
✔ Máxima protección diaria contra pérdidas
✔ Función de emergencia "Pánico Cerrar Todo"
✔ Funciona con operaciones manuales y Asesores Expertos
✔ Configuración sencilla con parámetros de entrada claros
✔ Adecuado para todos los símbolos y marcos temporales.
Cómo funciona
Tras conectar Tradeguard Account Control a un gráfico, el EA supervisa todas las posiciones abiertas en la cuenta y aplica automáticamente reglas de riesgo predefinidas.
Si se superan los límites de pérdida diarios, el sistema puede cerrar todas las operaciones y evitar más pérdidas.
Recomendado para
- Gestión de riesgos
- Protección de cuentas
- Operadores manuales
- Usuarios de EA que necesitan una capa de seguridad adicional
Notas importantes
⚠ Este EA no genera señales de trading
⚠ Este EA no garantiza beneficios
⚠ Se requiere una configuración adecuada del riesgo
Plataforma
MetaTrader 5 (MT5)