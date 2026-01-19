Control de Cuenta Tradeguard

Tradeguard Account Control es una herramienta ligera de gestión de riesgos y operaciones para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los operadores a controlar el riesgo, proteger sus cuentas y gestionar las posiciones abiertas de manera eficiente.

Esta herramienta no abre operaciones. Funciona junto con el comercio manual o cualquier Asesor Experto y se centra estrictamente en la protección de la cuenta y la gestión del comercio.

Características principales

✔ Gestión automática de Stop Loss y Take Profit

✔ Cierre parcial a niveles de beneficio predefinidos

✔ Máxima protección diaria contra pérdidas

✔ Función de emergencia "Pánico Cerrar Todo"

✔ Funciona con operaciones manuales y Asesores Expertos

✔ Configuración sencilla con parámetros de entrada claros

✔ Adecuado para todos los símbolos y marcos temporales.

Cómo funciona

Tras conectar Tradeguard Account Control a un gráfico, el EA supervisa todas las posiciones abiertas en la cuenta y aplica automáticamente reglas de riesgo predefinidas.

Si se superan los límites de pérdida diarios, el sistema puede cerrar todas las operaciones y evitar más pérdidas.

Recomendado para

- Gestión de riesgos

- Protección de cuentas

- Operadores manuales

- Usuarios de EA que necesitan una capa de seguridad adicional

Notas importantes

⚠ Este EA no genera señales de trading

⚠ Este EA no garantiza beneficios

⚠ Se requiere una configuración adecuada del riesgo

Plataforma

MetaTrader 5 (MT5)