Shadow System Candles

Shadow System Candles - トレンド可視化システム

コンセプト
「暗闇での乱射はやめろ。相場にナイトビジョンを装備せよ」

Shadow System Candlesは、FXトレードプロジェクト「Shadow Operation」の視覚コアシステムです。
AIロジック（ADXと移動平均の統合判断）に基づき、ノイズを排除し、相場の「真のトレンド方向」をローソク足の色で可視化します。

※本ツールは矢印シグナルは出ません。トレンドの「発生」と「消滅」を視覚的に認識するための訓練用、および裁量トレードのフィルターとして機能します。

機能:
・AIロジックによる色分け トレンドの強弱を5段階で表示します。
・濃い青 (Deep Blue) 強力な上昇トレンド（加速フェーズ）
・薄い青 (Light Blue) 上昇トレンド
・グレー (Gray) レンジ / 膠着状態（待機推奨）
・薄い赤 (Light Red) 下降トレンド
・濃い赤 (Deep Red) 強力な下降トレンド（加速フェーズ）

規律の強制 グレーの期間は「手出し無用」。無駄な往復ビンタを防ぎます。完全版へのアップグレード

売買シグナル（矢印）、アラート通知、ダッシュボード、TP/SLライン自動描画機能が必要な場合は、完全版 Shadow AI Commander Ultimateをご検討ください。
Maximum Minimum Candle Indicator
Carlos Daniel Vazquez Rosas
5 (1)
インディケータ
Maximum Minimum Candle indicator  is a basic indicator (but useful) that shows the highest and lowest candle in a period of time . The indicator shows the maximum candle and the minimum candle for a defined period of time. You can choose the number of candles that make up the period The indicator will show with color points  the maximum and minimum values. A message tells you when the price reaches the maximum or minimum. Parameters number_of_candles: It is the number of candles that will be c
FREE
Moving Spread
Jose Maria Molina Sanchez
インディケータ
Moving Spread – リアルタイム市場コストモニター 平均スプレッドをリアルタイムで監視し、高コスト期間の取引を回避します。 このインジケーターの機能 Moving Spread は、時間の経過とともに市場の 平均スプレッド（ポイント単位） を測定し、その変化を示します。これは、エントリー時のコストが高すぎる場合を把握するのに不可欠なツールです。このような状況では、取引開始前から利益が損なわれる可能性があります。 なぜこれが重要ですか？ スプレッドが高いということは、市場への出入りに多くの費用がかかることを意味します。このインジケーターは、こうした瞬間を特定し、コストが高すぎるときに取引を避けるのに役立ちます。 動作方法 現在のスプレッドを別ウィンドウに表示 します。赤いラインが平均値を表しています。 スプレッドが設定されたしきい値（例：> 0）を超えると、 自動アラート を表示します。 スキャルパーおよびデイトレーダーに最適 です。これにより、「ブリーディング」（継続的な損失）による隠れた損失を回避できます。 実際の例 添付画像のように、資産や時間
FREE
Margin level 100
Sergei Ivanov
インディケータ
For contact, free connect to signal, PARTNER PROGRAM and detailed info :  Facebook Welcome. This tool is designed to help traders monitor the critical price level at which the account's margin level reaches 100%, providing valuable insights for risk management in trading. Advisor Description The "Margin Level 100%" indicator is a custom technical indicator for MetaTrader, designed to calculate and display the critical price level for a specific symbol where the account's equity equals it
FREE
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
ユーティリティ
このユーティリティは、経済ニュースをチャート上に直接表示します。今後のイベント、発表までの時間、重要性を表示し、通知を送信します。 対象： 経済ニュースをフォローしているトレーダー ニュースに基づいて取引するトレーダー タイムリーなアラートを受け取りたいトレーダー チャート上でシンプルで直感的なカレンダーを必要とするユーザー 主な機能 ニュースパネル - 直近の経済イベントをチャート上に表示します 通貨フィルター - 取引銘柄の通貨のニュースのみを表示します アラート - ニュースリリースの指定時間前に通知します プッシュ通知 - MetaTraderモバイルデバイスに通知を送信します サウンドアラート - カスタマイズ可能なサウンドアラート カラーインジケーター - 重要度と緊急度を視覚的に表示します 設定 AlertMinutesBefore - イベントの何分前にアラートを送信するか MinImportance - アラートの最小重要度 FilterByCurrency - 現在のシンボルの通貨でニュースをフィルタリングします EnableSoun
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
インディケータ
This spread indicator displays the actual spread of each candle. It highlights the maximum spread and the minimum spread of the chosen symbol. This indicator is very helpful to see in real time the spread evolution helping to avoid taking a trade when the spread is too high. Inputs: Print value in Points: if true displays the spread as a whole number D isplay minimum and maximum spread of the past N days: select the number of days to consider the maximum and minimum spread Automatically adj
FREE
Strategic Indicator X3 Pro Multi
Domantas Juodenis
インディケータ
Key Marketing Elements:  Professional Positioning: Premium product language - "Ultimate Professional Trading System" Enterprise terminology - "institutional-quality," "professional-grade" Technical credibility - AI-powered, neural network technology Market compliance - MQL5 certified, fully compliant  Value Proposition Highlights: Triple strategy framework with clear explanations AI/Neural network technology as key differentiator Professional visual interface with specific details Comprehensive
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
インディケータ
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
MiniCandles
Kiyoshi Mizu Miyabi Nori
5 (1)
インディケータ
This indicator is a very simple indicator that draws candlesticks on a chart. However, it is possible to draw not only on the main chart but also on several sub-charts. In addition,it is possible to draw different symbols and timeframes from the main chart. features. 1. any symbols 2. any timeframes 3. two candle type(normal and heikin ashi) 4. many candle colors(intersection with ma_1) 5. pivot line (ver1.2) In case of positive candle,    FULL     : change color if low is over ma_1    PARTIAL :
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
ユーティリティ
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
Gina Dual TPO
Oscar Ozog
インディケータ
Gina Dual TPO — Brief MQL5 indicator TPO + Volume profile overlaid on chart — fast, scalable, and beginner-friendly. Built for traders who read market structure by POC and Value Area. What it is An MQL5 indicator that overlays dual market profiles—Time-at-Price (TPO) and Volume-at-Price (VPO)—directly on your chart. It’s fast (pixel-based drawing), scalable, and beginner-friendly. Who it’s for Intraday and swing traders who read market structure via POC (Point of Control) and Value Area to spot
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
インディケータ
AZ session scalper A small but useful session indicator, designed primarily for scalping. Enable the session you plan to trade, watch the reaction of the M5/M15 candlesticks to the level of the previous trading session, and enter. We always look at the reaction of the current session to the previous one. For example, if you trade the Americas, enable the European session, and watch how one session takes away liquidity from another. Important: adjust the time to your broker's time zone in the i
FREE
MultiTF EMA Trend Panel
Francois Alwyn Kretsman
インディケータ
The MultiTF EMA Trend Panel is a clean, lightweight, and visually intuitive indicator designed to help traders quickly assess trend direction across multiple timeframes — all in one glance. It compares the relationship between two exponential moving averages (EMAs), typically the 50 EMA vs 200 EMA , across popular timeframes such as M5, M15, H1, H4, and D1 . You can customize the EMA settings and colors to match your own strategy or visual preferences. Key Features Multi-timeframe trend comparis
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
インディケータ
MetaTrader 5 の WH   Trading Sessions MT5 インジケーターを使用して、取引の精度を高めましょう。この強力なツールを使用すると、主要な市場セッションを簡単に視覚化して管理できます。 ベース   オン：   WH SMCインジケーターMT5 MT4 バージョン:   WH トレーディングセッション MT4 主な特徴: インタラクティブ GUI パネル – アジア、ロンドン、ニューヨークの 取引セッションを簡単に選択して切り替えることができます。 カスタマイズ可能なアラートと設定 – 直感的な オプション タブ を使用して、インジケーターを戦略に合わせてカスタマイズします。 高速で応答性の高いインターフェース - 移動、最小化、最大化が可能なパネル でスムーズなエクスペリエンスをお楽しみください。 自動 GMT オフセット処理 - 手動調整は不要です。セッションは常に市場時間に合わせて調整されます。 トレーディングセッション で市場動向を先取りし、取引の決定を最適化しましょう
FREE
Average Session Range
Tien Long Tu
インディケータ
Average Session Range: Calculate and Average the Sessions High-Low Range of Specific Time Sessions Over Multiple Days. The Session Average Range is a sophisticated and precise tool designed to calculate the volatility of specific time sessions within the trading day. By meticulously analyzing the range between the high and low prices of a defined trading session over multiple days, this tool provides traders with a clear and actionable average range. **Note:** When the trading platform is closed
FREE
Spread Statistics
Artem Khakalo
ユーティリティ
FREE
MT5 to Telegram bot
Maksim Plotnikov
5 (1)
ユーティリティ
MT5 to Telegram Signals This utility is simple to use and supports a wide variety of settings: Pick your desired Telegram group and enter the bot token and the chat id Get notified when orders are placed, modified, executed, closed… or any combination of states Connect your broker account with Telegram and stop missing important notifications. Would you like to receive Telegram notifications? Are you looking for a simple way to share trade signals with your followers? Do you need to start docume
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターマルチタイムフレームパネルMT5 は無料のアドオンであり、マトリックスアローインジケーターMT5の優れた資産です。これは、5つのユーザーがカスタマイズした時間枠と合計16の変更可能なシンボル/機器の現在のマトリックスアローインジケーターMT5信号を示しています。ユーザーは、マトリックスアローインジケーターMT5で構成される10の標準インジケーターのいずれかを有効/無効にするオプションがあります。マトリックスアローインジケーターMT5のように、10の標準インジケーター属性もすべて調整可能です。マトリックスアローインジケーターマルチタイムフレームパネルMT5には、16個の変更可能なシンボルボタンのいずれかをクリックすることで、現在のチャートを変更するオプションもあります。これにより、異なるシンボル間ではるかに高速に作業でき、取引の機会を逃すことはありません。 この無料の マトリックスアローインジケーターマルチタイムフレームパネルMT5 アドオンを使用する場合は、ここでマトリックスアローインジケーターMT5を別途購入する必要があります： https://w
FREE
Power Volume Candle
Imam Nasrudin
4.5 (2)
インディケータ
[Power Volume Candle] - Indicator to see the comparison of bullish and bearish volume Volume comparison indicator on candlestick, by calculating the volume value of the specified candle history to determine the percentage of volume strength. calculates the percentage comparison of each time frame displayed on 1 screen. Subscribe the  MQL5 channel   for other interesting information :  (Automatic) Forex Tools Join new Public Group to Expressing Opinions and Sharing:  Auto Fx Investment See other
FREE
CandleFrame Sync
Yaqoub Yousef
インディケータ
Short Market Description (recommended) Market Periods Synchronizer highlights higher-timeframe (HTF) sessions directly on your current chart, so you can trade the lower timeframe with full higher-timeframe context. Draws vertical lines for each HTF bar (e.g., H1 on an M5 chart) Optional body fill (green for bullish, red for bearish) for each HTF candle Optional Open/Close markers with labels to spot key reference levels fast Optional minor-timeframe dividers (e.g., M30 & M15) only inside each
FREE
Fundamental Fast Signal
Kian Guan Lok
インディケータ
Please download version 3.0 ! The Fundamental Fast Signal EA is a non-trading signal generator for MT5 , designed to provide traders with high-accuracy buy/sell alerts based on the EMA (9, 21) crossover on the 5-minute timeframe . This indicator empowers traders by offering precise entry signals while keeping full trade execution control in their hands. Key Features: EMA (9, 21) Crossover-Based Signals – Identifies momentum shifts for strategic trade entries. 5-Minute Timeframe Optimization – Id
FREE
DG DayInfo
David Gadelha
5 (6)
インディケータ
Purpose DG DayInfo is a free indicator that shows information about: Day's maximum prices; Day's minimum prices; Day's percentual variations; Daily candle direction (Up, Down or Flat); Candle timer; This way, DG DayInfo helps you to see day's maximum and minimum, check day's percentual variation and time left to close candle. Key features Designed to be simple to use, with a few parameters Works in ALL pairs Works within ALL time frames* Main Indicator Parameters Days - Set to how many days yo
FREE
Custom Spread Indicator MT5
Ritter Jozsef
4.86 (29)
インディケータ
Custom Spread Indicator *Please write a review, thanks! Also MT4 version is available Spread Indicator show the current spread in pips with color codes. Handle 3 levels, Low, Medium, High. You can set levels and colors for each level (eg. Low: Green, Medium: Orange, High: Red), and can choose display position on the chart. There is two spread calculation mode:  -> Server spread value   -> Ask - Bid value Can set opacity, for better customization. When spread jump bigger, then display do not
FREE
Volume By Color RSJ
JETINVEST
5 (2)
インディケータ
This simple indicator paints with a darker color on the volume bar when the quantity traded is above the average of select number of periods of the volume itself, highlighting the moments when there was a large volume of deals above the average. It is also possible to use a configuration of four colors where the color tone shows a candle volume strength. The indicator defaults to the simple average of 20 periods, but it is possible to change to other types of averages and periods. If you like t
FREE
Einstein de Wall Street
Andres Daniel Pabon Perez
インディケータ
Who is he?: Peter Tuchman, a stock trader on the NYSE. Why is he famous?: He's known as the "Einstein of Wall Street" because of his physical resemblance to the famous trader and his hairstyle. He's frequently photographed by the media, earning him the nickname "the most photographed trader on Wall Street." His image is often used to illustrate market volatility. Career history: He started in 1985 as a telegraph operator and has held various positions before becoming a stockbroker. AND THIS I
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
インディケータ
Multi Currency Strength Dashboard Mini（無料）– MetaTrader 5 用 通貨強弱メーター Multi Currency Strength Dashboard Mini は MetaTrader 5 向けの無料インジケーターで、 8つの主要通貨 （USD / EUR / GBP / JPY / CHF / CAD / AUD / NZD）の相対的な強弱を、見やすいダッシュボードでリアルタイム表示します。 目的：強い通貨・弱い通貨を数秒で把握し、ウォッチリスト作成や「 強い通貨 vs 弱い通貨 」の組み合わせ選定を効率化します。 主な機能（Mini 無料版） 8主要通貨 の強弱を1つのパネルに表示。 強弱バー ＋パーセンテージの視覚的ダッシュボード。 自動リアルタイム更新（軽量更新）。 全タイムフレーム対応 （計算は選択した時間足で実行）。 多くのブローカーに対応（一般的なシンボルのサフィックスを考慮）。 仕組み Market Watch に表示されている主要FXペアの価格変化をもとに通貨ごとの強弱を算出し、0〜100に正規化してランキング形式
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
インディケータ
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. Thanks to Andre Sens for the version 1.1 idea. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT4 version: 
FREE
Multi city time
Chang Hou
インディケータ
主要城市的时间。北京时间、东京时间、悉尼时间、惠灵顿时间、纽约时间、法兰克福时间、伦敦时间、迪拜时间。 城市时间可选择开启或者关闭。 点差变色提醒。设置点差提醒点数，例如，设置100点，点差大于100点，文字会变红色。 Time in major cities. Beijing time, Tokyo time, Sydney time, Wellington time, New York time, Frankfurt time, London time, Dubai time. City time can be turned on or off. Dot difference color change reminder. Set the point difference reminder points. For example, set 100 points. If the point difference is greater than 100 points, the text will turn red.
FREE
Basic Pivot Point Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
インディケータ
Pivot Points Indicator – Your Technical Compass in the Market Unlock powerful levels of market structure with our Pivot Points Indicator – a classic tool enhanced for modern trading! Designed for MetaTrader5, this indicator automatically calculates and displays daily, weekly, or monthly pivot levels along with key support and resistance zones. Whether you're a scalper, day trader, or swing trader, pivot levels help you identify potential reversal points , entry zones , and take-profit targets wi
CTJM Candle Timer
Jivarajah Tharamarajah
インディケータ
The CTJM Candle Timer Indicator is a robust tool developed for traders who use MetaTrader 5. Designed with precision, it displays the remaining time for the current candle on a trading chart, enabling traders to monitor the market more effectively and make timely decisions. With a customizable visual interface, users can adjust colors, font sizes, and positioning to suit their preferences. Some key features of this indicator include: Real-Time Candle Countdown: Keeps traders informed of the exa
FREE
SpreadControl MT5
Andrey Shvecov
インディケータ
A simple indicator showing the size of the spread at the current time, the maximum for the day and the maximum for the entire duration of the indicator. Daily statistics of the maximum spread are also displayed, indicating the time when this spread was fixed. The location of the display of the received information can be changed depending on your preferences and positioned anywhere on the screen. It is possible to output alerts about exceeding the size of the spread specified in the input pa
FREE
