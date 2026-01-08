Shadow AI Commander Ultimate MT4

Shadow AI Commander Ultimate - Taktische Handels-Suite





Konzept

"Eliminieren Sie Emotionen. Ausführen mit Präzision. Chirurgische Gewinnmaximierung."





Der Shadow AI Commander ist nicht nur ein Indikator, er ist Ihr taktischer Partner auf dem Schlachtfeld.

Er agiert als Kommandant, identifiziert Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit und, was noch wichtiger ist, definiert strikt "Wartezonen" (Iron Wall Logic), um Ihr Kapital vor emotionalem Handel zu schützen.





Kernphilosophie

・Disziplin: Handle nie ohne ein klares Signal.

・Datengetrieben: Logik basierend auf Volatilität (ADX) und Trendrichtung.

・Überleben: Vermeidet "Killing Zones" (abgehackte Bereiche) mit der Iron Wall Logik. Hauptmerkmale ・Hochpräzise Signale: Nicht wiederholende Pfeile erscheinen bei Kerzenschluss.

・Taktisches Dashboard (Cockpit): Zeigt Gewinnrate, Netto-Pips und Signalanzahl (basierend auf den letzten 1000 Balken).

・Eisenwand-Status: Zeigt "STRONG BUY/SELL" oder "IRON WALL (WAIT)" basierend auf der Multi-Timeframe-Analyse.

・Spread-Warnung: Warnt Sie, wenn der Spread für den Handel zu hoch ist.

・Auto TP/SL-Linien: Zeichnet automatisch Take Profit- und Stop Loss-Linien auf Basis der ATR. Visualisiert das Risiko/Gewinn-Verhältnis sofort.

・Stealth Exit Visualizer: Entfernt automatisch Linien, wenn der Trend abbricht (ADX-Fall) und schlägt einen manuellen Ausstieg vor, um Gewinne zu sichern.

・Full Alerts: Pop-up, Push-Benachrichtigung (Mobile) und E-Mail.





Parameter

・ InpMAPeriod: Basiszeitraum für die Trenderkennung.

・ InpADXPeriod: Erkennung der Volatilitätsstärke.

・ InpTP_Ratio / InpSL_Ratio: Risiko-Ertrags-Einstellungen (basierend auf ATR).

・ ShowDashboard: Schaltet das taktische Cockpit ein/aus.





Empfehlung

・Paare: Wichtige Paare (USDJPY, EURUSD, XAUUSD) ・Zeitrahmen: H1 (empfohlen für Stabilität), M15/M30 (für aktive Trader)

Haftungsausschluss

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieses Tool unterstützt Ihre Entscheidungsfindung, garantiert aber keine Gewinne. Bitte verwalten Sie Ihr Risiko streng.





