Macd Ribbon PRO
- Göstergeler
- Ali Gokalp
- Sürüm: 18.4
"MACD Ribbon Dynamic PRO: Volatiliteyi Trende Dönüştürün"
Kısa Açıklama :
"Tek bir çizgiye güvenmeyin. Piyasanın derinliğini görün. Bitcoin, Altın ve Forex için optimize edilmiş, spread hatalarından arındırılmış yeni nesil trend takipçisi."
Ürün Detay Açıklaması :
🚀 Neden MACD Ribbon Dynamic?
Standart indikatörler Bitcoin veya Altın gibi yüksek volatiliteli varlıklarda yanlış sinyaller üretir.
MACD Ribbon Dynamic, piyasa gürültüsünü filtrelemek için çok katmanlı bir algoritma kullanır.
🔥 Öne Çıkan Özellikler:
-
Multi-Layer Analiz: Tek bir sinyal yerine 50+ dinamik analiz hattı ile trendin gerçek gücünü görün.
-
Kripto Dostu (High Value Fix): BTCUSD gibi 100.000$ seviyesindeki varlıklarda bile matematiksel hata yapmadan çalışan özel algoritma.
-
No-Spread Teknolojisi: Spread açılmalarından etkilenmeyen, kapanış fiyatı odaklı temiz hesaplama.
-
Trendin Gücü: Şeritler genişlediğinde trende girin, daraldığında kârı alın.
📊 Hangi Paritelerde En İyi Çalışır? Yüksek volatilite ve trend yapısına sahip varlıklar için özel olarak test edilmiştir:
-
Kripto: BTCUSD (Mükemmel Uyumluluk)
-
Emtia: XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş), Brent Petrol
-
Forex: GBPUSD, EURUSD, USDJPY
🔔 Akıllı Uyarı Sistemi: Momentum yön değiştirdiğinde anlık mobil bildirim ve sesli uyarı alın. Ekran başında beklemenize gerek yok.