Macd Ribbon PRO

MACD Ribbon Dynamic PRO : Transformez la volatilité en tendance

Description courte :

Ne vous fiez pas à une seule ligne. Analysez la profondeur du marché. Un suiveur de tendance nouvelle génération optimisé pour le Bitcoin, l'or et le Forex, sans erreurs de spread.

Détails du produit :

🚀 Pourquoi choisir MACD Ribbon Dynamic ?

Les indicateurs standards génèrent de faux signaux sur les actifs à forte volatilité comme le Bitcoin ou l'or.

MACD Ribbon Dynamic utilise un algorithme multicouche pour filtrer le bruit du marché.

🔥 Fonctionnalités clés :

Analyse multicouche : Visualisez la véritable force de la tendance grâce à plus de 50 lignes d'analyse dynamiques, au lieu d'un simple signal.

Compatible avec les cryptomonnaies (Fixation haute valeur) : Un algorithme spécial qui fonctionne sans erreur mathématique, même sur des actifs comme le BTC/USD au niveau de 100 000 $.

Technologie sans spread : Calcul précis basé sur le prix de clôture, insensible à l'élargissement du spread.

La puissance de la tendance : Entrez dans la tendance lorsque les bandes s'élargissent, prenez vos bénéfices lorsqu'elles se resserrent.

📊 Avec quelles paires fonctionne-t-il le mieux ? Testé spécifiquement pour les actifs à forte volatilité et structure de tendance :

Crypto : BTCUSD (Excellente compatibilité)

Matières premières : XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent), Pétrole Brent

Forex : GBPUSD, EURUSD, USDJPY

🔔 Système d’alerte intelligent : Recevez des notifications mobiles instantanées et des alertes sonores en cas de changement de tendance. Plus besoin de rester devant votre écran.
