Macd Ribbon PRO

"MACD 리본 다이내믹 PRO: 변동성을 추세로 전환하세요"

간략 설명:
"단 하나의 선에만 의존하지 마세요. 시장의 깊이를 파악하세요. 스프레드 오류 없이 비트코인, 금, 외환에 최적화된 차세대 추세 추종 도구입니다."

제품 상세 정보:
🚀 MACD 리본 다이내믹을 선택해야 하는 이유?
기존 지표는 비트코인이나 금처럼 변동성이 높은 자산에서 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.

MACD 리본 다이내믹은 다층 알고리즘을 사용하여 시장의 노이즈를 걸러냅니다.

🔥 주요 기능:

다층 분석: 단일 신호 대신 50개 이상의 동적 분석선을 통해 추세의 진정한 강도를 확인하세요.

암호화폐 친화성(고가 수정): $100,000 수준의 BTCUSD와 같은 자산에서도 수학적 오류 없이 작동하는 특수 알고리즘입니다.

스프레드 없음 기술: 종가에 초점을 맞춘 깔끔한 계산 방식으로 스프레드 확대에 영향을 받지 않습니다.

추세의 힘: 밴드가 넓어질 때 추세에 진입하고, 밴드가 좁아질 때 수익을 실현하세요.

📊 어떤 거래쌍에서 가장 효과적일까요? 특히 변동성이 높고 추세 구조가 뚜렷한 자산에 대해 테스트를 완료했습니다.

암호화폐: BTCUSD (탁월한 호환성)

상품: XAUUSD (금), XAGUSD (은), 브렌트유

외환: GBPUSD, EURUSD, USDJPY

🔔 스마트 알림 시스템: 추세 방향이 바뀔 때 즉시 모바일 알림과 음성 알림을 받으세요. 화면 앞에서 기다릴 필요가 없습니다.
추천 제품
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
지표
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
지표
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
지표
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experts
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
지표
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
Art of Cloud
Oyku Guler
지표
Meet the new generation ichimoku cloud. You can develop hundreds of strategies on it. Or you can open a trade directly by looking at whether it is above or below the cloud. Now it is much easier to know the trend... Once you get used to this cloud, you won't be able to look at the graphics without it. The calculation logic is completely different and you will experience the privilege of looking at the market from a different perspective. By looking at the chart, set the appropriate paramete
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
지표
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
지표
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
지표
DailyHiLo Indicator Master the daily range like a pro. This indicator automatically plots the previous day’s high and low levels —a core element in the (Beat The Market Maker) trading approach—directly on your chart. These levels act as natural boundaries for intraday price action, helping traders identify potential reversal zones, breakout points, and liquidity targets. Key Features Accurate plotting of yesterday’s high and low for any symbol and timeframe. Works seamlessly with BTMM-inspired
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
지표
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
지표
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
수입과 연구를 위한 도구. 거래 신호 및 전략의 핵심은 가격 예측 패턴의 형성을 위한 저자의 알고리즘을 기반으로 합니다. 모든 악기에 적용 가능! MA "Nine-Tailed Fox" 에 기반한 제어 시스템으로 보완되어 시장, 장비 및 작업 기간에 대해 가능한 한 정확하게 신호를 업데이트 및 조정합니다. 적격: 모든 시장의 모든 상품(예외 있음). 대상: 헤지 펀드, 펀드 및 자산 관리자, 투자 관리자, 투기꾼, 투자자 및 이해 관계자. .............................................................................................................................................
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
지표
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Experts
Strategy of entering orders according to the time period of taking the top and bottom and entering orders according to the trend. Maximum of 2 orders per day. Depending on the purpose and trading plan, it can be edited at will. Can set the stop loss and profit levels as desired. Can trade any forex currency pair but prioritize USDJPY. Note: I am using Exness which has server time GMT+0. You need to change accordingly if your server time is different. Welcome everyone to experience. A test with o
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experts
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
지표
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
지표
The Rocket Trend indicator is trending. The indicator draws two-color points connected by lines along the chart. This is a trend indicator, it is an algorithmic indicator. It is easy to work and understand when a blue circle appears, you need to buy, when a red one appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing, and has proven itself well. Rocket Trend is available for analyzing the direction of the trend for a specific period of time. Ideal for novice traders learning the laws o
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
지표
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Neuro Future
Sergey Rozhnov
지표
신경망 지표       학습 기능이 내장되어 있습니다. 이 시스템은 다단계 맞춤형 퍼셉트론과 고급 학습 설정을 통해 미래 가격 변동을 예측하는 진정한 자율형 인공지능 시스템입니다   . 모든 금융 종목에 대해 지표를 직접 학습시킬 수 있으며, 머신러닝에 대한 특별한 지식은 필요하지 않습니다. 필요한 모든 것이 이 도구에 수집되어 있으며, 자동 모드와 사전 설정을 통해 편리하게 구현됩니다. 주요 업데이트 버전 2.0-2.5 가 출시되었습니다. 고급 입력 기능:지표에 대한 지원이 추가되었습니다. 이제 더 깊은 시장 분석을 위해 원시 가격 데이터를 세 가지 기술 지표와 결합하거나 가격이없는 지표 만 사용할 수 있습니다. 차단하지 않고 라이브 교육:지능형 학습 알고리즘은 백그라운드에서 비동기 적으로 작동합니다. 메타 트레이더 5 터미널은 완전히 반응하여 신경망을 학습하면서 시장을 계속 거래하고 분석 할 수 있습니다. 특징: 간편 시작   . 자동 모드로 빠르게 시작할 수 있는 간단한 설
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experts
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
지표
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
제작자의 제품 더 보기
PATO Matrix Candle Hunter
Ali Gokalp
지표
PATO Matrix (캔들 헌터) - 5가지 시간대를 지원하는 전문 가격 분석 도구 간략 설명: 한 화면에서 시장 상황을 한눈에 파악하세요! 5가지 시간대의 추세 강도를 동시에 확인할 수 있습니다. BTC, 금, 외환 쌍에 특화된 가격 움직임 알고리즘을 사용합니다. 상세 설명: 일반적인 지표는 반응 속도가 느립니다. PATO Matrix Pro는 캔들스틱 내에서 강세장과 약세장의 움직임을 분석하는 특수 가격 움직임 스러스트 알고리즘을 사용합니다. 단기(스캘핑) 및 중기 추세를 한눈에 파악할 수 있습니다. 주요 기능: 5가지 시간대 지원(기본값): M5, M10, M20, M30, H1 차트를 한 화면에 표시하여 화면을 깔끔하게 정리합니다. 스마트 알고리즘: 몸통과 꼬리의 비율을 계산하여 진정한 모멘텀을 찾아냅니다. 함정에 빠지지 않도록 도와줍니다. 변동성 친화적: 자동 스케일링 기능으로 급격한 가격 변동에도 차트 왜곡을 방지합니다. 다양한 용도: 기본 기간 설정을
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변