Macd Ribbon PRO

PATO Matrix (Candle Hunter) - Analizzatore di prezzo professionale con 5 timeframe Breve descrizione: Ottieni un'istantanea del mercato in un'unica finestra! Visualizza la forza del trend in 5 diversi timeframe contemporaneamente. Algoritmo speciale di Price Action per coppie BTC, Oro e Forex. Descrizione dettagliata: Gli indicatori tradizionali sono lenti. PATO Matrix Pro utilizza uno speciale algoritmo di Price Action Thrust che analizza la battaglia "Toro e Orso" all'interno delle candele