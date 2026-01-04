Macd Ribbon PRO

"MACD Ribbon Dynamic PRO: Trasforma la volatilità in trend"

Breve descrizione:
"Non affidarti a una singola linea. Scopri la profondità del mercato. Un trend follower di nuova generazione ottimizzato per Bitcoin, Oro e Forex, privo di errori di spread."

Dettagli del prodotto:
🚀 Perché MACD Ribbon Dynamic?
Gli indicatori standard producono falsi segnali su asset ad alta volatilità come Bitcoin o Oro.
MACD Ribbon Dynamic utilizza un algoritmo multistrato per filtrare il rumore di mercato.

🔥 Caratteristiche principali:

Analisi multistrato: Scopri la vera forza del trend con oltre 50 linee di analisi dinamica invece di un singolo segnale.

Crypto Friendly (High Value Fix): Uno speciale algoritmo che funziona senza errori matematici anche su asset come BTCUSD a quota $100.000.

Tecnologia No-Spread: Calcolo pulito incentrato sul prezzo di chiusura, non influenzato dall'ampliamento dello spread.

La potenza del trend: Entra nel trend quando le bande si allargano, realizza profitti quando si restringono.

📊 Con quali coppie funziona meglio? Testato specificamente per asset con elevata volatilità e struttura di trend:

Criptovalute: BTCUSD (eccellente compatibilità)

Materie prime: XAUUSD (oro), XAGUSD (argento), petrolio Brent

Forex: GBPUSD, EURUSD, USDJPY

🔔 Sistema di avvisi intelligente: ricevi notifiche mobili istantanee e avvisi acustici quando il momentum cambia direzione. Non c'è bisogno di aspettare davanti allo schermo.
