Macd Ribbon PRO
- Indicatori
- Ali Gokalp
- Versione: 18.4
- Attivazioni: 5
"MACD Ribbon Dynamic PRO: Trasforma la volatilità in trend"
Breve descrizione:
"Non affidarti a una singola linea. Scopri la profondità del mercato. Un trend follower di nuova generazione ottimizzato per Bitcoin, Oro e Forex, privo di errori di spread."
Dettagli del prodotto:
🚀 Perché MACD Ribbon Dynamic?
Gli indicatori standard producono falsi segnali su asset ad alta volatilità come Bitcoin o Oro.
MACD Ribbon Dynamic utilizza un algoritmo multistrato per filtrare il rumore di mercato.
🔥 Caratteristiche principali:
Analisi multistrato: Scopri la vera forza del trend con oltre 50 linee di analisi dinamica invece di un singolo segnale.
Crypto Friendly (High Value Fix): Uno speciale algoritmo che funziona senza errori matematici anche su asset come BTCUSD a quota $100.000.
Tecnologia No-Spread: Calcolo pulito incentrato sul prezzo di chiusura, non influenzato dall'ampliamento dello spread.
La potenza del trend: Entra nel trend quando le bande si allargano, realizza profitti quando si restringono.
📊 Con quali coppie funziona meglio? Testato specificamente per asset con elevata volatilità e struttura di trend:
Criptovalute: BTCUSD (eccellente compatibilità)
Materie prime: XAUUSD (oro), XAGUSD (argento), petrolio Brent
Forex: GBPUSD, EURUSD, USDJPY
🔔 Sistema di avvisi intelligente: ricevi notifiche mobili istantanee e avvisi acustici quando il momentum cambia direzione. Non c'è bisogno di aspettare davanti allo schermo.