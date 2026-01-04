Macd Ribbon PRO

PATO Matrix（蠟燭圖獵人）- 專業價格分析器，支援 5 個時間框架 簡述：在一個視窗中即可掌握市場概覽！同時查看 5 個不同時間範圍的趨勢強度。 專為 BTC、黃金和外匯貨幣對設計的特殊價格行為演算法。 詳細描述：普通指標反應遲緩。 PATO Matrix Pro 採用特殊的價格行為推力演算法，分析蠟燭圖中的多空賽局。 讓您一目了然地查看短期（超短線）和中期趨勢。 主要功能： 5 合 1（預設）：在一個視窗中疊加顯示 M5、M10、M20、M30 和 H1 圖表，告別螢幕雜亂。 智慧演算法：計算實體和影線比例，尋找真正的動能，有效規避陷阱。 波動友善：自動縮放功能即使在價格劇烈波動時也能防止圖表變形。 多種用途：透過更改預設週期設置，您可以查看更長週期的趨勢，獲得更豐富的視覺體驗。 最佳交易對：此演算法專門針對趨勢性強且波動性大的資產進行了最佳化： 加密貨幣：BTCUSD（比特幣）等 商品：XAUUSD（黃金）、白銀、布蘭特原油等 外匯：EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等 如何使用？ 強勁趨勢：當所有線條變成相同顏色