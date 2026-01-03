Consensus Panel MIN

🧭 Descripción corta

Consensus MTF es un indicador gratuito de alineación multi-timeframe diseñado para mostrar el contexto real del mercado.

No genera señales de entrada ni salida. Su objetivo es ayudar a evitar operar cuando el mercado no está alineado.

📖 Descripción completa

Consensus MTF analiza la dirección del mercado en varios timeframes simultáneamente, evaluando la posición del precio respecto a su nivel de equilibrio en cada marco temporal.

Cada timeframe se clasifica de forma independiente como alcista, bajista o neutral, y el indicador muestra un consenso global que refleja si existe una dirección dominante o si el mercado se encuentra descoordinado.

Este indicador se ofrece de forma gratuita como herramienta de contexto y apoyo al análisis.

No está diseñado para generar señales automáticas ni para predecir el mercado, sino para ayudar al trader a operar solo cuando las condiciones son más favorables.

El diseño es minimalista y discreto, integrándose en el gráfico sin interferir con la lectura del precio. Puede utilizarse tanto en trading manual como como filtro adicional en sistemas automáticos.

🔍 ¿Cómo funciona?

Analiza 5 timeframes de forma simultánea

En cada timeframe compara el precio con su nivel de equilibrio

Aplica una zona neutral para reducir el ruido de mercado

Clasifica cada timeframe como: Alcista Bajista Neutral

Calcula un consenso global basado en la alineación entre timeframes

El resultado es una visión clara de si el mercado presenta una dirección coherente o si es preferible mantenerse al margen.

✅ Pensado para

Trading manual

Confirmación de contexto

Filtros de entrada

Uso junto a EAs

Traders que ya disponen de su propia estrategia

❌ Este indicador NO

No indica entradas

No indica salidas

No promete rentabilidad

No sustituye una estrategia

No es un sistema automático

Si buscas un indicador que te diga cuándo comprar o vender, este producto no es para ti.

⚙️ Características

Indicador gratuito

Análisis multi-timeframe (5 marcos temporales)

Visualización clara y discreta

Sin repintado

Bajo consumo de recursos

Enfoque en contexto, no en señales

⚠️ Aviso legal

Este indicador es una herramienta de análisis técnico y no constituye asesoramiento financiero.

No garantiza resultados ni beneficios y debe utilizarse siempre como apoyo a una estrategia propia y una correcta gestión del riesgo.

El trading en mercados financieros implica riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.