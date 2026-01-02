MOST Moving Stop Loss Indicator for MT5

MOST - Gleitender Stop-Loss-Indikator für MT5

MOST (Moving Stop Loss) ist ein professioneller Trendfolge- und Signalgenerierungsindikator für MetaTrader 5. Er basiert auf dem ursprünglichen Konzept des Wirtschaftswissenschaftlers Anıl Özekşi und wurde für MT5 mit erweiterter Funktionalität und mehreren gleitenden Durchschnittsoptionen angepasst.

MOST ist so konzipiert, dass er als dynamischer Trailing-Stop fungiert und gleichzeitig klare KAUF- und VERKAUFS-Signale liefert, wodurch er sich sowohl für diskretionäre Händler als auch für systematische Strategien eignet.

Kernkonzept

Im Gegensatz zu klassischen Trailing-Stop-Indikatoren, die sich direkt auf Kursbalken stützen, berechnet MOST seine Stop-Levels anhand eines prozentualen Abstands zu einem gleitenden Durchschnitt.

Dieser Ansatz glättet plötzliche Kursschwankungen und reduziert durch kurzfristige Volatilität verursachte Fehlsignale.

Hauptunterschiede im Vergleich zu traditionellen Trailing Stops:

Verwendet einen gleitenden Durchschnitt anstelle des Rohpreises

Der Stop-Abstand wird als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts definiert

Erzeugt bidirektionale Signale (KAUFEN und VERKAUFEN), nicht nur Trendverzerrungen

Handelslogik

BUY Signal

Wird ausgelöst, wenn der Exponential Moving Value (ExMov) die MOST Linie überschreitet

VERKAUFSSIGNAL

Wird ausgelöst, wenn der ExMov unter der MOST-Linie kreuzt

Trend-Bedingungen Long-Bedingung: ExMov bleibt über MOST Short-Bedingung: ExMov bleibt unter MOST



Diese Struktur ermöglicht es Händlern, mit einem einzigen Indikator sowohl die Trendrichtung als auch das Einstiegs-Timing zu identifizieren.

Flexibilität des gleitenden Durchschnitts

MOST unterstützt mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten, die eine Anpassung an verschiedene Marktbedingungen, einschließlich seitwärts tendierender Märkte, ermöglichen.

Der ursprüngliche Entwickler empfiehlt Variable Moving Average (VAR / VIDYA) für schwankende Märkte.

Verfügbare Optionen:

SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt

EMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt

WMA - Gewichteter gleitender Durchschnitt

TMA - Dreieckiger gleitender Durchschnitt

VAR - Variabler Index Dynamischer Durchschnitt (VIDYA)

WWMA - Welles Wilder Gleitender Durchschnitt

ZLEMA - Exponentieller gleitender Mittelwert mit Nullverzögerung

TSF - Zeitreihenvorhersage

HULL - Hull Gleitender Durchschnitt

Wesentliche Merkmale

Dynamischer gleitender Stop Loss basierend auf dem EMA-Prozentsatz

Klare BUY- und SELL-Pfeilsignale

Einstellbare EMA-Länge und Stopp-Prozentsatz

Mehrere Methoden zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts

Geeignet für Trendfolge und Ausbruchsbestätigung

Optionale Alarme und Push-Benachrichtigungen

Eingebaute visuelle Klarheit für schnelle Entscheidungsfindung

Backtesting-Panel für historische Performance-Analyse

Praktische Anwendung

MOST kann verwendet werden als:

Ein eigenständiger Trend- und Signalindikator

Ein Bestätigungswerkzeug für Expert Advisors

Eine Trailing-Stop-Referenz für das manuelle Handelsmanagement

Ein Filter zur Vermeidung von Fehleinstiegen in volatilen Märkten

Es funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen, die von MetaTrader 5 unterstützt werden.

Anmerkungen

Dieser Indikator wird nur zu Bildungs- und Analysezwecken bereitgestellt.

Kein Handelssystem kann einen Gewinn garantieren.