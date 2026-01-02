MOST Moving Stop Loss Indicator for MT5
- Indikatoren
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
MOST (Moving Stop Loss) ist ein professioneller Trendfolge- und Signalgenerierungsindikator für MetaTrader 5. Er basiert auf dem ursprünglichen Konzept des Wirtschaftswissenschaftlers Anıl Özekşi und wurde für MT5 mit erweiterter Funktionalität und mehreren gleitenden Durchschnittsoptionen angepasst.
MOST ist so konzipiert, dass er als dynamischer Trailing-Stop fungiert und gleichzeitig klare KAUF- und VERKAUFS-Signale liefert, wodurch er sich sowohl für diskretionäre Händler als auch für systematische Strategien eignet.
Kernkonzept
Im Gegensatz zu klassischen Trailing-Stop-Indikatoren, die sich direkt auf Kursbalken stützen, berechnet MOST seine Stop-Levels anhand eines prozentualen Abstands zu einem gleitenden Durchschnitt.
Dieser Ansatz glättet plötzliche Kursschwankungen und reduziert durch kurzfristige Volatilität verursachte Fehlsignale.
Hauptunterschiede im Vergleich zu traditionellen Trailing Stops:
-
Verwendet einen gleitenden Durchschnitt anstelle des Rohpreises
-
Der Stop-Abstand wird als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts definiert
-
Erzeugt bidirektionale Signale (KAUFEN und VERKAUFEN), nicht nur Trendverzerrungen
Handelslogik
-
BUY Signal
Wird ausgelöst, wenn der Exponential Moving Value (ExMov) die MOST Linie überschreitet
-
VERKAUFSSIGNAL
Wird ausgelöst, wenn der ExMov unter der MOST-Linie kreuzt
-
Trend-Bedingungen
-
Long-Bedingung: ExMov bleibt über MOST
-
Short-Bedingung: ExMov bleibt unter MOST
-
Diese Struktur ermöglicht es Händlern, mit einem einzigen Indikator sowohl die Trendrichtung als auch das Einstiegs-Timing zu identifizieren.
Flexibilität des gleitenden Durchschnitts
MOST unterstützt mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten, die eine Anpassung an verschiedene Marktbedingungen, einschließlich seitwärts tendierender Märkte, ermöglichen.
Der ursprüngliche Entwickler empfiehlt Variable Moving Average (VAR / VIDYA) für schwankende Märkte.
Verfügbare Optionen:
-
SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt
-
EMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt
-
WMA - Gewichteter gleitender Durchschnitt
-
TMA - Dreieckiger gleitender Durchschnitt
-
VAR - Variabler Index Dynamischer Durchschnitt (VIDYA)
-
WWMA - Welles Wilder Gleitender Durchschnitt
-
ZLEMA - Exponentieller gleitender Mittelwert mit Nullverzögerung
-
TSF - Zeitreihenvorhersage
-
HULL - Hull Gleitender Durchschnitt
Wesentliche Merkmale
-
Dynamischer gleitender Stop Loss basierend auf dem EMA-Prozentsatz
-
Klare BUY- und SELL-Pfeilsignale
-
Einstellbare EMA-Länge und Stopp-Prozentsatz
-
Mehrere Methoden zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts
-
Geeignet für Trendfolge und Ausbruchsbestätigung
-
Optionale Alarme und Push-Benachrichtigungen
-
Eingebaute visuelle Klarheit für schnelle Entscheidungsfindung
-
Backtesting-Panel für historische Performance-Analyse
Praktische Anwendung
MOST kann verwendet werden als:
-
Ein eigenständiger Trend- und Signalindikator
-
Ein Bestätigungswerkzeug für Expert Advisors
-
Eine Trailing-Stop-Referenz für das manuelle Handelsmanagement
-
Ein Filter zur Vermeidung von Fehleinstiegen in volatilen Märkten
Es funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen, die von MetaTrader 5 unterstützt werden.
Anmerkungen
Dieser Indikator wird nur zu Bildungs- und Analysezwecken bereitgestellt.
Kein Handelssystem kann einen Gewinn garantieren.