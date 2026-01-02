MOST Moving Stop Loss Indicator for MT5
- Indicadores
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
MOST - Indicador Moving Stop Loss para MT5
MOST (Moving Stop Loss) es un indicador profesional de seguimiento de tendencias y generación de señales para MetaTrader 5. Se basa en el concepto original desarrollado por el economista Anıl Özekşi y adaptado para MT5 con funcionalidad ampliada y múltiples opciones de medias móviles.
MOST está diseñado para actuar como un trailing stop dinámico a la vez que proporciona señales claras de COMPRA y VENTA, lo que lo hace adecuado tanto para operadores discrecionales como para estrategias sistemáticas.
Concepto básico
A diferencia de los indicadores clásicos de trailing stop que se basan directamente en las barras de precios, MOST calcula sus niveles de stop utilizando una distancia porcentual a una media móvil.
Este enfoque suaviza las fluctuaciones repentinas de los precios y reduce las señales falsas causadas por la volatilidad a corto plazo.
Principales diferencias con los trailing stops tradicionales:
-
Utiliza una media móvil en lugar del precio bruto
-
La distancia del stop se define como un porcentaje de la media móvil
-
Genera señales bidireccionales (COMPRA y VENTA), no sólo sesgo tendencial.
Lógica de negociación
-
Señal de COMPRA
Se activa cuando el valor móvil exponencial (ExMov) cruza por encima de la línea MOST.
-
Señal deVENTA
Se activa cuando ExMov cruza por debajo de la línea MOST
-
Condiciones de tendencia
-
Condición larga: ExMov se mantiene por encima de MOST
-
Condición corta: ExMov permanece por debajo de MOST
-
Esta estructura permite a los operadores identificar tanto la dirección de la tendencia como el momento de entrada utilizando un único indicador.
Flexibilidad de las medias móviles
MOST admite varios tipos de medias móviles, lo que permite adaptarse a las distintas condiciones del mercado, incluidos los mercados laterales y tendenciales.
El desarrollador original recomienda la media móvil variable (VAR / VIDYA) para los mercados oscilantes.
Opciones disponibles:
-
SMA - Media móvil simple
-
EMA - Media móvil exponencial
-
WMA - Media móvil ponderada
-
TMA - Media móvil triangular
-
VAR - Media dinámica de índice variable (VIDYA)
-
WWMA - Media móvil Welles Wilder
-
ZLEMA - Media móvil exponencial de retardo cero
-
TSF - Previsión de series temporales
-
HULL - Media móvil Hull
Características principales
-
Stop Loss dinámico basado en el porcentaje de la EMA
-
Señales claras de flecha de COMPRA y VENTA
-
Longitud de EMA y porcentaje de stop ajustables
-
Múltiples métodos de cálculo de medias móviles
-
Adecuado para el seguimiento de tendencias y la confirmación de rupturas
-
Alertas opcionales y notificaciones push
-
Claridad visual integrada para una rápida toma de decisiones
-
Panel de pruebas retrospectivas para analizar el rendimiento histórico
Uso práctico
MOST puede utilizarse como
-
Un indicador independiente de tendencias y señales
-
Herramienta de confirmación para asesores expertos
-
Una referencia de trailing stop para la gestión manual de operaciones
-
Un filtro para evitar entradas falsas en mercados volátiles
Funciona en todos los símbolos y marcos temporales soportados por MetaTrader 5.
Notas
Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos y analíticos.
Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios