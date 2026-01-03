BreakoutMonitor

Breakout Monitor ist ein leistungsfähiges Handelsinstrument, mit dem Sie die Kursentwicklung innerhalb der von Ihnen gezeichneten Zonen verfolgen können. Zeichnen Sie einfach ein Rechteck auf Ihrem Chart, um Ihre Konsolidierungs- oder Schlüsselebenen zu definieren, und der Indikator erledigt den Rest. Er hebt die Preisspanne deutlich hervor und überwacht sie in Echtzeit, so dass Sie keine bedeutende Marktbewegung verpassen.

Wenn der Kurs die von Ihnen definierten Grenzen durchbricht, sendet der Indikator eine sofortige Push-Benachrichtigung in einem klaren, umsetzbaren Format direkt auf Ihr Mobiltelefon.

Mobile Alert Format:

⚠️ BULLISH BREAKOUT Zone: Zone1 Break Level: 1,23456 Aktueller Kurs: 1,23789

Hauptmerkmale:

Manuelle Zonendefinition: Vollständige Kontrolle durch Verwendung von Standard MT4/MT5 Rechteckobjekten.

Visuelle Klarheit: Hervorgehobene Preisbereiche für eine bessere Chartorganisation.

Überwachung in Echtzeit: Konstante Verfolgung der Preisbewegung gegenüber Ihren Zonen.

Sofortige Konnektivität: Unterstützt mobile Push-Benachrichtigungen, Desktop-Benachrichtigungen und Sound.

Wie Sie es verwenden

Klicken Sie einfach auf ein beliebiges rechteckiges Objekt, das Sie auf dem Chart gezeichnet haben. Sobald es ausgewählt ist, erscheint ein blinkender gelber Rahmen und der Text "MONITOR ZONE", um anzuzeigen, dass der Indikator diesen Bereich nun aktiv verfolgt.