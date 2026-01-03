BreakoutMonitor

Breakout Monitor es una potente herramienta de negociación diseñada para seguir la acción del precio dentro de sus zonas personalizadas. Simplemente dibuje un rectángulo en su gráfico para definir su consolidación o niveles clave, y el indicador hará el resto. Destaca claramente el rango de precios y lo supervisa en tiempo real, para que nunca se pierda un movimiento significativo del mercado.

Cuando el precio rompe los límites definidos, el indicador envía una Notificación Push instantánea directamente a su teléfono móvil en un formato claro y procesable.

Formato de alerta móvil:

⚠️ BREAKOUT ALCISTA Zona: Zona1 Nivel de Ruptura: 1.23456 Precio Actual: 1.23789

Características principales:

  • Definición Manual de Zonas: Control total mediante el uso de objetos rectangulares estándar de MT4/MT5.

  • Claridad Visual: Destaca los rangos de precios para una mejor organización del gráfico.

  • Monitorización en tiempo real: Seguimiento constante del movimiento de los precios con respecto a sus zonas.

  • Conectividad instantánea: Soporta Notificaciones Push móviles, Alertas de Escritorio y Sonido.

Cómo utilizarlo

Simplemente haga clic en cualquier objeto rectangular que haya dibujado en el gráfico. Una vez seleccionado, aparecerá un borde amarillo parpadeante, junto con el texto "MONITOR ZONE" para indicar que el indicador está ahora siguiendo activamente esa zona.


