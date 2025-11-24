Smairt order11
- Experten
- Anirut Pakmai
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 24 November 2025
- Aktivierungen: 5
"Lassen Sie das System analysieren - SIE treffen die endgültige Entscheidung."
SM(ai)RT ORDER 1.1 ist ein halbautomatischer intelligenter Handelsassistent für MetaTrader 5.
Er wurde für Händler entwickelt, die eine genaue Analyse, schnelle Ausführung und volle Kontrolle wünschen, und kombiniert:
🧠 KI-inspirierte Logik + menschliche Entscheidungsfindung + modulares Systemdesign
Der EA analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, generiert Handelssignale, verwaltet das Risiko und warnt Sie in Echtzeit - während Sie die endgültige Entscheidung treffen.
Ideal für Scalping, Intraday und Präzisionshandel im ICT-Stil.🔧 Technische Kernfunktionen
✓ Dynamisches EMA-System
Passt die EMA-Perioden automatisch an das Zeitrahmenverhalten an (optimiert für M1/M5 Scalping).
✓ RSI 45/55 Mid-Zone Filterung
Filtert schwache Signale während Seitwärts- oder Übergangszonen aus (eine intelligentere Alternative zu veralteten OB/OS-Konzepten).
✓ MACD + ADX Trend-Bestätigung
Bestätigt die Trendrichtung vor der Generierung von KAUF/VERKAUF-Signalen.
ADX > 20 kennzeichnet automatisch Trendumfelder.
✓ SuperTrend Analyse
Einer der beliebtesten Trendfolge-Indikatoren - integriert als Teil der Entscheidungs-Engine.
✓ ICT KillZone Zeitfilter
Legen Sie exakte Handelsfenster auf Basis der ICT/Session/Killzone-Logik fest.
Handeln Sie nur in den stärksten Marktphasen.
✓ Hochwirksamer Nachrichtenfilter
Pausiert den Handel automatisch bei Nachrichtenereignissen und alarmiert den Händler.
✓ Modulares Indikatorensystem
Jedes Modul kann unabhängig ein- und ausgeschaltet werden.
Flexibel, upgrade-bereit und erweiterbar.
✓ 100% für MetaTrader 5 entwickelt🧩 SM(ai)RT MODULE
🟩 SMART BUY / SMART SELL
Auto-Ausführungs-Engine basierend auf gefilterter Indikator-Konfluenz.
Löst nur dann Trades aus, wenn die Bestätigungen dem von Ihnen gewählten Modus (AUTO / STRICT) entsprechen.
Sie können BUY NOW / SELL NOW auch manuell über das Panel auslösen.
SMART EXIT - Intelligenter Handelsabschluss
Erkennt automatisch Umkehrbedingungen und steigt bei optimalen Preiszonen aus.
Schützen Sie Ihre Gewinne bei minimalem Drawdown.
Optionale Smart TP-Integration für präzises Gewinnmanagement.
🟨 SMART TP (Auto Take Profit)
Schließen Sie alle Positionen, wenn der Gesamtgewinn Ihr Ziel erreicht.
Legen Sie das Ziel in USD fest, und der EA überwacht den Gewinn bei Kerzenschluss - Automatisches Schließen aller Trades - Benachrichtigung senden.
Perfekt für Scalper und Daytrader.
💲 SCALPING-MODUS
Spezieller Optimierungsmodus für den kurzfristigen Handel:
-
Verwendet SuperTrend-basierte dynamische SL
-
Schnelle Ausführung
-
Kompaktes Risiko-Fenster
-
Präzisionsorientiert
-
Maximale Anzahl von Aufträgen festlegen
-
Stop Loss pro Auftrag festlegen (USD-basiert)
-
Automatisches Berechnen des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses
-
Dynamische TP/SL basierend auf Losgröße und Instrumentenpreis
-
Professionelle Geldmanagement-Logik
|Modus
|Bedingung
|Am besten für
|AUTO
|Die Mehrheit der Indikatoren stimmt überein (≥ 50%)
|Scalping, schneller Handel
|STRENG
|Alle aktiven Indikatoren müssen in dieselbe Richtung zeigen
|Trend-Trader, hohe Genauigkeit
Empfangen Sie Echtzeit:
✔ Kauf-/Verkaufswarnungen
✔ Signalbestätigungen
✔ Auto-TP-Warnungen
✔ Nachrichtenwarnungen
✔ Push-Benachrichtigungen auf MT5 Mobile
Die Schnittstelle verwendet ein minimales, sauberes Smart Panel - alle Funktionen sind mit einem Klick sichtbar.