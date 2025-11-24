Smairt order11

"Lassen Sie das System analysieren - SIE treffen die endgültige Entscheidung."

SM(ai)RT ORDER 1.1 ist ein halbautomatischer intelligenter Handelsassistent für MetaTrader 5.

Er wurde für Händler entwickelt, die eine genaue Analyse, schnelle Ausführung und volle Kontrolle wünschen, und kombiniert:

🧠 KI-inspirierte Logik + menschliche Entscheidungsfindung + modulares Systemdesign

Der EA analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, generiert Handelssignale, verwaltet das Risiko und warnt Sie in Echtzeit - während Sie die endgültige Entscheidung treffen.

Ideal für Scalping, Intraday und Präzisionshandel im ICT-Stil.

✓ Dynamisches EMA-System

Passt die EMA-Perioden automatisch an das Zeitrahmenverhalten an (optimiert für M1/M5 Scalping).

✓ RSI 45/55 Mid-Zone Filterung

Filtert schwache Signale während Seitwärts- oder Übergangszonen aus (eine intelligentere Alternative zu veralteten OB/OS-Konzepten).

✓ MACD + ADX Trend-Bestätigung

Bestätigt die Trendrichtung vor der Generierung von KAUF/VERKAUF-Signalen.

ADX > 20 kennzeichnet automatisch Trendumfelder.

✓ SuperTrend Analyse

Einer der beliebtesten Trendfolge-Indikatoren - integriert als Teil der Entscheidungs-Engine.

✓ ICT KillZone Zeitfilter

Legen Sie exakte Handelsfenster auf Basis der ICT/Session/Killzone-Logik fest.

Handeln Sie nur in den stärksten Marktphasen.

✓ Hochwirksamer Nachrichtenfilter

Pausiert den Handel automatisch bei Nachrichtenereignissen und alarmiert den Händler.

✓ Modulares Indikatorensystem

Jedes Modul kann unabhängig ein- und ausgeschaltet werden.

Flexibel, upgrade-bereit und erweiterbar.

✓ 100% für MetaTrader 5 entwickelt

🟩 SMART BUY / SMART SELL

Auto-Ausführungs-Engine basierend auf gefilterter Indikator-Konfluenz.

Löst nur dann Trades aus, wenn die Bestätigungen dem von Ihnen gewählten Modus (AUTO / STRICT) entsprechen.

Sie können BUY NOW / SELL NOW auch manuell über das Panel auslösen.

SMART EXIT - Intelligenter Handelsabschluss

Erkennt automatisch Umkehrbedingungen und steigt bei optimalen Preiszonen aus.

Schützen Sie Ihre Gewinne bei minimalem Drawdown.

Optionale Smart TP-Integration für präzises Gewinnmanagement.

🟨 SMART TP (Auto Take Profit)

Schließen Sie alle Positionen, wenn der Gesamtgewinn Ihr Ziel erreicht.

Legen Sie das Ziel in USD fest, und der EA überwacht den Gewinn bei Kerzenschluss - Automatisches Schließen aller Trades - Benachrichtigung senden.

Perfekt für Scalper und Daytrader.

💲 SCALPING-MODUS

Spezieller Optimierungsmodus für den kurzfristigen Handel:

Verwendet SuperTrend-basierte dynamische SL

Schnelle Ausführung

Kompaktes Risiko-Fenster

Präzisionsorientiert

Maximale Anzahl von Aufträgen festlegen

Stop Loss pro Auftrag festlegen (USD-basiert)

Automatisches Berechnen des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses

Dynamische TP/SL basierend auf Losgröße und Instrumentenpreis

Professionelle Geldmanagement-Logik

Modus Bedingung Am besten für AUTO Die Mehrheit der Indikatoren stimmt überein (≥ 50%) Scalping, schneller Handel STRENG Alle aktiven Indikatoren müssen in dieselbe Richtung zeigen Trend-Trader, hohe Genauigkeit

💹 F

Empfangen Sie Echtzeit:

✔ Kauf-/Verkaufswarnungen

✔ Signalbestätigungen

✔ Auto-TP-Warnungen

✔ Nachrichtenwarnungen

✔ Push-Benachrichtigungen auf MT5 Mobile

Die Schnittstelle verwendet ein minimales, sauberes Smart Panel - alle Funktionen sind mit einem Klick sichtbar.