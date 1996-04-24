News Champion

News Champion EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der den Handel mit wirtschaftlichen Ereignissen revolutioniert, indem er Echtzeit-Wirtschaftskalenderdaten mit automatisierten Pre-News-Handelsstrategien kombiniert. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt und bietet institutionelle Marktinformationen in einem intuitiven, visuellen Format, während er präzise Handelseinträge zu wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen ausführt.
  • Live-Wirtschaftskalender-Integration
  • Zeigt wirtschaftliche Ereignisse in Echtzeit direkt in Ihrem Trading-Chart an
  • Kategorisiert Ereignisse nach Wichtigkeit (hoch/mittel/gering)
  • Zeigt Countdown-Timer für bevorstehende Ereignisse in Tagen, Stunden oder Minuten an
  • Intelligentes Pre-News-Handelssystem
  • Platziert automatisch strategische Stop-Orders vor wichtigen Nachrichtenveröffentlichungen
  • Implementiert die Platzierung von Aufträgen in zwei Richtungen (Kaufstopp und Verkaufsstopp)
  • Führt Trades basierend auf bewährten Volatilitätsausbruchsstrategien aus
  • Umfassende Marktwahrnehmung
  • Erkennt Marktfeiertage und Wochenenden für die wichtigsten Volkswirtschaften (US, UK, EU, JP, AU)
  • Liefert Marktstatus-Indikatoren in Echtzeit
  • Verfolgt bevorstehende Ereignisse mit visueller Scrolling-Anzeige


Wichtigste Merkmale

1. Erweiterte visuelle Schnittstelle

  • Professionelle Canvas-Anzeige: Elegantes, halbtransparentes Kalender-Overlay in Ihrem Diagramm
  • Farbcodierte Wirkungsindikatoren: Sofortige visuelle Erkennung der Bedeutung von Ereignissen
  • Countdowns in Echtzeit: Dynamisches Timing für anstehende Ereignisse
  • EA-Informationsleiste: Zeigt Version, aktuelles Datum/Uhrzeit und Marktstatus
  • Anpassbare Anzeige: Scroll-Geschwindigkeiten, Positionen und Sichtbarkeit je nach Auswirkungsstufe anpassen

2. Multi-Channel-Warnsystem

  • Pop-Up-Warnungen: Sofortige Desktop-Benachrichtigungen mit Ton
  • Push-Benachrichtigungen: Mobile Benachrichtigungen über die MT5-Mobil-App
  • E-Mail-Benachrichtigungen: Direkte E-Mail-Benachrichtigungen bei kritischen Ereignissen
  • Unterstützung benutzerdefinierter Sounds: Verwendung benutzerdefinierter Sounddateien für Alarme
  • Konfigurierbares Alarm-Timing: Einstellen von Warnungen von 1 Minute bis 24 Stunden vor Ereignissen

3. Intelligente Trading Engine

  • Präzise Auftragsplatzierung: Platzierung von Aufträgen zum optimalen Zeitpunkt vor der Veröffentlichung von Nachrichten
  • Risikoangepasste Positionsgröße: Berechnet Losgrößen basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos
  • Stop Loss/Take Profit-Optimierung: Konfigurierbare Abstände in Punkten
  • Verfolgung der magischen Zahl: Einfache Identifizierung von EA-generierten Trades
  • Automatische Auftragsbereinigung: Entfernt schwebende Aufträge nach Ablauf des Ereignisses

4. Professionelles Risikomanagement

  • Eigenkapitalschutz-System: Setzt den Handel bei übermäßigem Drawdown automatisch aus
  • Maximale Risikokontrolle: Konfigurierbarer Risikoprozentsatz pro Handel (0,5%-5%)
  • Balance-Schutz: Verhindert Overtrading bei ungünstigen Bedingungen
  • Drawdown-Überwachung: Echtzeit-Verfolgung von Eigenkapital und Saldo

5. Marktintelligenz-Funktionen

  • Erkennung von Feiertagen: Identifiziert handelsfreie Tage für mehrere Länder
  • Erkennung von Wochenenden: Passt sich automatisch an Marktschließungen an
  • Ereignis-Filterung: Selektive Anzeige nur relevanter Auswirkungsebenen
  • Multi-Länder-Unterstützung: Deckt die wichtigsten globalen Volkswirtschaften ab

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Mindesteinlage: $100 (empfohlen)
  • Empfohlener Zeitrahmen: M1-M30
  • Symbol-Kompatibilität: Alle Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe
Erforderliche Daten: Wirtschaftskalender-Abonnement (bei den meisten MT5-Brokern kostenlos) Verarbeitung: Geringer Ressourcenverbrauch, optimiert für den Betrieb mehrerer Charts Strategische VorteileFürRetail Trader:
  • Eliminiert Rätselraten: Keine Notwendigkeit, Wirtschaftskalender manuell zu verfolgen
  • Entfernt emotionales Handeln: Automatisierte Ausführung verhindert Zögern
  • Zeitersparnis: 24/7 Marktüberwachung ohne ständige Bildschirmarbeit
  • Pädagogischer Wert: Lernen Sie Marktmuster durch visuelle Ereignisverfolgung


Für professionelle Trader:

  • Institutionelles Timing: Ausführung in genau berechneten Intervallen vor Nachrichtenbeginn
  • Multi-Asset-Abdeckung: Handeln Sie mehrere Instrumente gleichzeitig
  • Erweiterte Konfiguration: Feinabstimmung jedes Parameters für optimale Leistung
  • Umfassende Protokollierung: Detaillierte Handelsaufzeichnungen und Ereignisverfolgung

Einrichtungsprozess:

  • Installation: Einfache Drag-and-Drop-Installation auf MT5
  • Konfiguration: Einstellen der bevorzugten Risikoparameter und Alarmpräferenzen
  • Aktivierung: Mit einem Klick auf den gewünschten Chart anwenden
  • Überwachung: Beobachten Sie, wie sich der Kalender füllt und der EA seine Arbeit aufnimmt

Operativer Ablauf:

  • Datenerfassung: EA holt Wirtschaftskalenderdaten von Ihrem Broker
  • Ereignis-Analyse: Kategorisiert Ereignisse nach Auswirkung und Währung
  • Strategie-Aktivierung: Platziert Orders vor Ereignissen mit hoher Auswirkung
  • Handelsmanagement: Überwacht und verwaltet offene Positionen
  • Verteilung von Warnungen: Versendet Benachrichtigungen für bevorstehende Ereignisse
Empfohlene Produkte
VWAP Signal
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Indikatoren
Kostenlos bis 1. Januar 2026 VWAR 2.2 (Volume Weighted Average Roadmap) ist ein fortschrittlicher MT5-Indikator für institutionelle Anleger, der Ihnen die leistungsfähigste Multi-Zeitrahmen-VWAP-Analyse (Volume Weighted Average Price) sowie gefilterte Handelssignale mit robusten Trend- und Momentum-Bestätigungen bietet. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe VWAP-Linien: Tägliche, wöchentliche und monatliche VWAP-Linien für einen sofortigen Einblick in die Marktstruktur. Dynamische Kauf-/Verkaufssign
FREE
Reactivity
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Reaktivitätsindikator – Messung der Marktreaktion auf wirtschaftliche Ereignisse für MT5 Der Reaktivitätsindikator analysiert und quantifiziert in Echtzeit die Reaktion des Marktes auf Ereignisse im Wirtschaftskalender. Er misst automatisch die Kursbewegung (in Pips) 10, 30 und 60 Sekunden nach jeder wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichung. Hauptfunktionen  Automatische Ereignisabruf Nahtlose Integration mit der nativen MT5-Kalender-API – keine externe Konfiguration erforderlich.  Präzise M
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indikatoren
Haven HTF Candle – Die Kraft des höheren Zeitrahmens auf Ihrem Chart Wir stellen vor: Haven HTF Candle – ein leistungsstarkes Werkzeug, das Kerzen eines höheren Zeitrahmens (HTF) direkt auf Ihrem Arbeitschart anzeigt. Hören Sie auf, ständig zwischen den Fenstern zu wechseln, und beginnen Sie, den wahren Marktkontext zu sehen, der die Grundlage für fundierte Handelsentscheidungen ist. Weitere Produkte -> HIER . Hauptmerkmale und das "Power of 3"-Konzept Analyse nach dem "Power of 3"-Konzept (AMD
FREE
Big Ching UH dividend payout EA
Chi Hang Liu
Utilitys
Ich habe mich tief in die Sphäre der Finanz- und Handelsstrategien eingearbeitet und beschlossen, eine Reihe von Experimenten durchzuführen, Dabei habe ich sowohl Ansätze untersucht, die auf Reinforcement Learning basieren, als auch solche, die ohne dieses Verfahren arbeiten. Unter Anwendung dieser Methoden gelang es mir, eine nuancierte Schlussfolgerung zu formulieren, die für das Verständnis der Bedeutung einzigartiger Strategien im heutigen Handel von entscheidender Bedeutung sind.
FREE
Orion Vwap Bands
Joao Paulo Botelho Silva
Indikatoren
Theoretische Grundlage Der VWAP ist ein volumenbereinigter gleitender Durchschnitt, d.h. die Gewichtung jedes Kurses entspricht dem Volumen der in der Periode gehandelten Aktien, wobei die Periode mit den meisten Trades mehr Gewicht erhält. Orion Vwap Bands ermöglicht es dem Benutzer, 8 Bänder darzustellen, die als Unterstützungen und Widerstände für den Preis verwendet werden können. Jedes Band wird aus dem traditionellen Vwap berechnet: . Wenn wir z.B. den Wert 0,25 für die Darstellung von Ban
TerminatorTrades
Uriel Alfredo Evia Canche
Utilitys
"Terminator Trades " EA Robot, der auf dem leistungsstarken MQ5 -Code basiert, soll den Prozess der Schließung Ihrer Positionen und anhängigen Bestellungen vereinfachen. Sie können sich anpassen, wenn Sie alle Geschäfte oder nach bestimmten Symbolen schließen möchten. Mit nur einem einzigen Klick auf eine Schaltfläche können Sie Ihre aktuellen Positionen effizient verwalten, um sicherzustellen, dass Sie nie eine Gelegenheit verpassen, einen Handel zu kündigen.
FREE
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
WA_PV_BOX_EFFORT X ERGEBNIS für MT5 Der WAPV Box Effort x Result Indicator ist Teil der Package Indicators-Gruppe (Wyckoff Academy Wave Market). Der WAPV Box Effort x Result Indicator für MT5 hilft Ihnen beim Lesen von Preis und Volumen. Seine Lektüre besteht darin, bei der Identifizierung von Aufwand x Ergebnis zu helfen in Wellen, die durch den Graphen erzeugt werden. Der WAPV Box Effort x Result Indicator für MT5 bedeutet, wenn das Kästchen grün ist, dass das Volumen der Nachfrage entspricht,
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Symbol Cost Info MT5" vor - Ihr ultimatives Werkzeug, um auf dem Devisenmarkt die Nase vorn zu haben! Dieser innovative Indikator wurde entwickelt, um Trader mit Echtzeit-Kosteninformationen direkt auf ihren Charts zu versorgen. Hier erfahren Sie, warum jeder Trader den "Symbol Cost Info MT5" in seinem Arsenal braucht: Spread-Überwachung in Echtzeit : Behalten Sie den Spread für jedes Währungspaar genau im Auge und stellen Sie sicher, dass Sie zum günstigsten Ze
FREE
Easy Toolbar MT5
Nguyen Tuan Son
5 (1)
Utilitys
Easy Toolbar ist ein benutzerfreundliches Toolkit, das grundlegende Tools und Dienstprogramme bereitstellt, die Ihnen dabei helfen, den Markt zu analysieren , Benachrichtigungen zu erhalten und Handelsfaktoren schneller, genauer und viel einfacher zu berechnen . Easy Toolbar wurde mit der Mission geboren, die Analyse-Tools von MT5 wirklich funktionieren zu lassen und mehr nützliche Dienstprogramme bereitzustellen . Wenn Sie nicht vollständig von EAs abhängig sind und Ihre eigene Arbeit machen, u
Precision Data Extractor LWMA
Darian Michael Peelar
Utilitys
Wir stellen den Precision Data Extractor vor : LWMA , ein MQL5-Dienstprogramm, das für Händler, Analysten und Quants entwickelt wurde, die genaue historische Daten zum Aufbau robuster Datensätze benötigen. Mit diesem Tool können Sie selektiv historische Preis- und Indikatordaten - Linear Weighted Moving Average (LWMA ) - von mehreren angewandten Preisen, Zeitrahmen und Zeiträumen abrufen und dann in einem CSV-Format speichern, so dass sie leicht in maschinelle Lernmodelle , Handelsalgorithmen od
HTF Moving Average MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator HTF MOVING AVERAGE für MT5. – Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen HTF MA Indikator für MT5. HTF steht für „Higher Time Frame“. – Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendtrader mit Price Action-Einträgen. – Der HTF MA Indikator ermöglicht es Ihnen, den gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens an Ihren aktuellen Chart anzuhängen, um der Haupttrendrichtung zu folgen. – Der Indikator zeigt den Trend eines höheren Zeitrahmens an – d
Precision Data Extractor SMMA
Darian Michael Peelar
Utilitys
Wir stellen den Precision Data Extractor vor : SMMA , ein MQL5-Dienstprogramm, das für Händler, Analysten und Quants entwickelt wurde, die genaue historische Daten zum Aufbau robuster Datensätze benötigen. Mit diesem Tool können Sie historische Preis- und Indikatordaten - geglättete gleitende Durchschnitte (SMMA ) - aus mehreren angewandten Preisen, Zeitrahmen und Zeiträumen selektiv abrufen und dann in einem CSV-Format speichern, so dass sie leicht in maschinelle Lernmodelle, Handelsalgorithmen
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indikatoren
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit unseres hochpräzisen Indikators, der entwickelt wurde, um die Ziel- und Erschöpfungsregionen eines jeden Vermögenswerts zu identifizieren. Seit über 3 Jahren an den Märkten für Mini-Dollars und Mini-Indizes getestet und validiert, bietet er eine unübertroffene Zuverlässigkeit und Effektivität. Verändern Sie Ihre Handelsstrategie und erreichen Sie neue Erfolgshöhen mit unserem innovativen Tool.
Marcon s Deviation
Luiz Antonio De Sousa Marcon
Indikatoren
MARCON DEVIATION (Dynamische VWAP-Abweichung) Der Marcon Deviation ist ein Indikator, der mit dem Ziel entwickelt wurde, dem Trader ein Werkzeug an die Hand zu geben, das in der Lage ist, relevante Unterstützungs- und Widerstandspunkte durch VWAP-Abweichungskanäle, die auf dem Chart dargestellt werden, zu antizipieren. Aber was ist der Unterschied zwischen der Marcon Deviation und den bestehenden VWAP-Standardabweichungskanälen? Die Marcon Deviation verwendet einen statistischen Algorithmus, der
Elder ray
Financial Trading Seminars Inc.
Indikatoren
Der Elder-Ray besteht aus der Macht der Bullen und der Macht der Bären , wie im Buch "Come into my Trading Room" beschrieben. Er verfolgt die relative Macht der Bullen und Bären, indem er misst, wie weit sich das Hoch und das Tief eines jeden Balkens vom Durchschnittspreis entfernen. Elder-ray ist ein von Dr. Elder entwickelter Indikator, der seinen Namen aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Röntgenstrahlen erhielt. Er zeigt die Struktur der bullischen und bärischen Kräfte unter der Oberfläche der Mä
Breakeven line calculator
Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt das Niveau der Break-Even-Linie für die Gesamtzahl der offenen Positionen des aktuellen Symbols mit P/L-Wert und Gesamtvolumen an. Dieser Indikator ist hilfreich, um das Ausstiegsniveau bei der Verwendung einer Handelsgitterstrategie zu bestimmen. Der Stil der Breakeven-Linie ist anpassbar, um die Farbe, Linienform und Schriftgröße der Positionsbeschreibung zu wählen. Senden Sie eine mobile Benachrichtigung, wenn ein positives P/L-Ziel überschritten wird.
FREE
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Trend Vision PRO SMC
Miyambo Mumba
Indikatoren
Professioneller Smart Money Indikator mit HTF/LTF Order Blocks, FVG, BOS-Erkennung, Entry/SL/TP-Levels und Echtzeit-Alerts. Handeln Sie wie Institutionen. FULL DESCRIPTION: VisionSMC Pro - Professioneller Smart Money Concepts Indikator Handeln Sie wie die Institutionen mit VisionSMC Pro, dem umfassendsten SMC-Indikator für MetaTrader 5. Dieses leistungsstarke Tool enthüllt die Spuren des Smart Money und hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Trade-Setups präzise zu identifizieren. HAUPTFUNKTIONEN
Micro Volume
Aleksandr Goryachev
Indikatoren
Bände ******************* Volumina für die Sekunden-Charting-Plattform von Micro . ********************* Der zweite Chart wird die Genauigkeit Ihrer Ein- und Ausstiege um eine Größenordnung erhöhen. Die zweite Periode im üblichen Format ermöglicht es Ihnen, das zu sehen, was vorher verborgen war. Kostenlose Indikatoren vervollständigen das visuelle Bild, die zusammen Ihren Handel auf ein neues Niveau heben werden. Ideal sowohl für Scalper als auch für Intraday-Händler. Volumensindikator für die
FREE
Color HLC Bars and Candles
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Want to make the graph cleaner? Don't you use the opening price in your analysis? Want to use a chart model that was used by Richard Wyckoff? Then you need to know the Color HLC Candles and Bars indicator. In the same indicator you can switch to the display of candles or bars. Take a look at the other volume indicators to complement your operating. And don't forget to look at the best Vwap Custom (Midas)! Leave your comment! Success and good trades!
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Tik Tok
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Tik Tok-Indikator wurde auf der Grundlage der ursprünglichen Indikatoren für die Suche nach Extremen erstellt. Der Indikator ist gut geeignet, um eine Umkehrung oder einen großen, scharfen Ruck in eine Richtung zu bestimmen, dank ihm werden Sie wissen, wann dies geschieht, er wird Sie benachrichtigen, wenn ein blauer Punkt für den Kauf, rot für den Verkauf erscheint. Er nutzt im Wesentlichen den Prozess der Erkennung der Änderungsrate des Preiswachstums und ermöglicht es Ihnen, Ein- und Au
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Price Action Builder Premium Expert Advisor ist eine Erweiterung des frei verfügbaren Price Action Builder Basic : er bietet 2 neue Candlestick-Muster neben der Pinbar (die bereits in der Basisversion verfügbar ist); In den meisten Konfigurationen zeigt das Backtesting in der Regel eine um ca. 50% höhere durchschnittliche jährliche Rendite; Die Wachstumskurve des Kontos ist aufgrund der größeren Anzahl von Trades, die sich im Vergleich zur kostenlosen Version fast verdoppelt (2x), ebenfalls
Precision Data Extractor EMA
Darian Michael Peelar
Utilitys
Wir stellen den Precision Data Extractor vor : EMA , ein MQL5-Dienstprogramm, das für Händler, Analysten und Quants entwickelt wurde, die genaue historische Daten zum Aufbau robuster Datensätze benötigen. Mit diesem Tool können Sie selektiv historische Preis- und Indikatordaten - Exponential Moving Average (EMA ) - von mehreren angewandten Preisen , Zeitrahmen und Zeiträumen abrufen und dann in einem CSV-Format speichern, so dass sie leicht in maschinelle Lernmodelle, Handelsalgorithmen oder tie
Institutional Fair Value Gap Pro
Clever Emoghene
Indikatoren
Institutioneller Fairer Wert-Gap Pro Institutional Fair Value Gap Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der automatisch sowohl bullische als auch bearische Fair Value Gaps (FVGs) auf dem Chart erkennt. Diese Lücken stellen Bereiche des Preisungleichgewichts dar, die viele Händler nutzen, um potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsniveaus zu identifizieren. Der Indikator ist so konzipiert, dass er einfach zu verwenden ist: Sie müssen ihn nur an das Diagramm anhängen, und er hebt FV
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
I'll provide complete translations for all languages with proper trading terminology and keywords optimized for each market: RUSSIAN (Русский) ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИВОЙ ТОРГОВЛИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКРАНА Разработан специально для дейтрейдеров, скальперов и прямых трансляций торговых сессий Этот профессиональный индикатор обеспечивает отображение цены в реальном времени и комплексное отслеживание прибыли непосредственно на вашем графике - необходим для высо
FREE
Precision Data Extractor RSI
Darian Michael Peelar
Utilitys
Wir stellen den Precision Data Extractor vor : RSI , ein MQL5-Dienstprogramm, das für Händler, Analysten und Quants entwickelt wurde, die genaue historische Daten zum Aufbau robuster Datensätze benötigen. Mit diesem Tool können Sie selektiv historische Preis- und Indikatordaten - Relative Strength Index (RSI ) - aus mehreren angewandten Preisen, Zeitrahmen und Zeiträumen abrufen und dann in einem CSV-Format speichern, so dass sie leicht in maschinelle Lernmodelle, Handelsalgorithmen oder tiefgre
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experten
Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass dieser EA auf einem ECN-Konto
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Weitere Produkte dieses Autors
RSI Alert Tool
Clemence Benjamin
4.75 (4)
Indikatoren
Dieses wunderbare Tool funktioniert bei jedem Paar und gibt Warnungen aus, sobald der Markt in die überkauften und überverkauften Zonen des Marktes eintritt. Die Signale werden als KAUFEN oder VERKAUFEN ausgegeben, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass Sie einen Auftrag ausführen sollten, sondern dass Sie beginnen sollten, das Diagramm auf eine mögliche Umkehr zu untersuchen. Für fortgeschrittene Signal-Tools sehen Sie sich einige unserer Premium-Tools wie Dual Impulse an.
FREE
Harmonic Hybrid
Clemence Benjamin
Indikatoren
Volumen- und RSI-basierte Sniper-Einstiegssignale für Boom- und Crash-Synthetics verfügen über robuste Einstiegswarnsysteme. Für fortschrittlichere Filtersignale empfiehlt sich der Harmonic Hybrid Pro. Beim Handel mit Spikes werden drei Orders strategisch platziert, um das Risiko zu steuern, wobei die dritte Order in der Nähe der höchsten Wahrscheinlichkeit eines Spikes platziert wird. Die Signale sind fünfzehn Minuten nach der letzten Order nicht mehr gültig, und etwaige Verluste sollten umgehe
FREE
Dual Impulse
Clemence Benjamin
Indikatoren
Dies ist ein mechanisch gestalteter Indikator, der auf der Candlestick-Preisbewegung basiert. Es funktioniert mit jedem beliebigen Handelsinstrument und erzeugt Warnungen, wenn ein Kauf- oder Verkaufsimpuls erzeugt wird. Es gibt jedoch ein Video und erklärende Dokumente zur Validierung von Signalen, die auch Einstiegs- und Ausstiegstechniken bereitstellen. Suchen Sie auf YouTube nach BenJC Trade Advisor und finden Sie Erklärvideos zu diesem Produkt. Die neueste Version verfügt über Trend- und
FREE
Institutional Trading Zones
Clemence Benjamin
Indikatoren
Traden Sie wie die Großen! ITZ ist das ultimative Tool für Trader, die sich an institutionellen Bewegungen orientieren möchten. Es informiert Sie über ein- und ausgehende Marktsitzungen und nutzt hochoptimierte Strategien für Sitzungssignale. Hauptfunktionen: Multiwährungsunterstützung – Handeln Sie mühelos mit verschiedenen Vermögenswerten. Optimiert für M1- bis M30-Zeiträume – Ideal für Scalper und Daytrader. 3 leistungsstarke Signalstrategien – Entwickelt für Trades mit hoher Wahrscheinli
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension