News Champion

Elder ray Financial Trading Seminars Inc. Indikatoren

Der Elder-Ray besteht aus der Macht der Bullen und der Macht der Bären , wie im Buch "Come into my Trading Room" beschrieben. Er verfolgt die relative Macht der Bullen und Bären, indem er misst, wie weit sich das Hoch und das Tief eines jeden Balkens vom Durchschnittspreis entfernen. Elder-ray ist ein von Dr. Elder entwickelter Indikator, der seinen Namen aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Röntgenstrahlen erhielt. Er zeigt die Struktur der bullischen und bärischen Kräfte unter der Oberfläche der Mä