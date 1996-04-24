News Champion
- Utilitys
- Clemence Benjamin
- Version: 1.6
- Aktivierungen: 15
News Champion EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der den Handel mit wirtschaftlichen Ereignissen revolutioniert, indem er Echtzeit-Wirtschaftskalenderdaten mit automatisierten Pre-News-Handelsstrategien kombiniert. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt und bietet institutionelle Marktinformationen in einem intuitiven, visuellen Format, während er präzise Handelseinträge zu wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen ausführt.
- Live-Wirtschaftskalender-Integration
- Zeigt wirtschaftliche Ereignisse in Echtzeit direkt in Ihrem Trading-Chart an
- Kategorisiert Ereignisse nach Wichtigkeit (hoch/mittel/gering)
- Zeigt Countdown-Timer für bevorstehende Ereignisse in Tagen, Stunden oder Minuten an
- Intelligentes Pre-News-Handelssystem
- Platziert automatisch strategische Stop-Orders vor wichtigen Nachrichtenveröffentlichungen
- Implementiert die Platzierung von Aufträgen in zwei Richtungen (Kaufstopp und Verkaufsstopp)
- Führt Trades basierend auf bewährten Volatilitätsausbruchsstrategien aus
- Umfassende Marktwahrnehmung
- Erkennt Marktfeiertage und Wochenenden für die wichtigsten Volkswirtschaften (US, UK, EU, JP, AU)
- Liefert Marktstatus-Indikatoren in Echtzeit
- Verfolgt bevorstehende Ereignisse mit visueller Scrolling-Anzeige
Wichtigste Merkmale
1. Erweiterte visuelle Schnittstelle
- Professionelle Canvas-Anzeige: Elegantes, halbtransparentes Kalender-Overlay in Ihrem Diagramm
- Farbcodierte Wirkungsindikatoren: Sofortige visuelle Erkennung der Bedeutung von Ereignissen
- Countdowns in Echtzeit: Dynamisches Timing für anstehende Ereignisse
- EA-Informationsleiste: Zeigt Version, aktuelles Datum/Uhrzeit und Marktstatus
- Anpassbare Anzeige: Scroll-Geschwindigkeiten, Positionen und Sichtbarkeit je nach Auswirkungsstufe anpassen
2. Multi-Channel-Warnsystem
- Pop-Up-Warnungen: Sofortige Desktop-Benachrichtigungen mit Ton
- Push-Benachrichtigungen: Mobile Benachrichtigungen über die MT5-Mobil-App
- E-Mail-Benachrichtigungen: Direkte E-Mail-Benachrichtigungen bei kritischen Ereignissen
- Unterstützung benutzerdefinierter Sounds: Verwendung benutzerdefinierter Sounddateien für Alarme
- Konfigurierbares Alarm-Timing: Einstellen von Warnungen von 1 Minute bis 24 Stunden vor Ereignissen
3. Intelligente Trading Engine
- Präzise Auftragsplatzierung: Platzierung von Aufträgen zum optimalen Zeitpunkt vor der Veröffentlichung von Nachrichten
- Risikoangepasste Positionsgröße: Berechnet Losgrößen basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos
- Stop Loss/Take Profit-Optimierung: Konfigurierbare Abstände in Punkten
- Verfolgung der magischen Zahl: Einfache Identifizierung von EA-generierten Trades
- Automatische Auftragsbereinigung: Entfernt schwebende Aufträge nach Ablauf des Ereignisses
4. Professionelles Risikomanagement
- Eigenkapitalschutz-System: Setzt den Handel bei übermäßigem Drawdown automatisch aus
- Maximale Risikokontrolle: Konfigurierbarer Risikoprozentsatz pro Handel (0,5%-5%)
- Balance-Schutz: Verhindert Overtrading bei ungünstigen Bedingungen
- Drawdown-Überwachung: Echtzeit-Verfolgung von Eigenkapital und Saldo
5. Marktintelligenz-Funktionen
- Erkennung von Feiertagen: Identifiziert handelsfreie Tage für mehrere Länder
- Erkennung von Wochenenden: Passt sich automatisch an Marktschließungen an
- Ereignis-Filterung: Selektive Anzeige nur relevanter Auswirkungsebenen
- Multi-Länder-Unterstützung: Deckt die wichtigsten globalen Volkswirtschaften ab
Technische Spezifikationen
- Plattform: MetaTrader 5
- Mindesteinlage: $100 (empfohlen)
- Empfohlener Zeitrahmen: M1-M30
- Symbol-Kompatibilität: Alle Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe
- Eliminiert Rätselraten: Keine Notwendigkeit, Wirtschaftskalender manuell zu verfolgen
- Entfernt emotionales Handeln: Automatisierte Ausführung verhindert Zögern
- Zeitersparnis: 24/7 Marktüberwachung ohne ständige Bildschirmarbeit
- Pädagogischer Wert: Lernen Sie Marktmuster durch visuelle Ereignisverfolgung
Für professionelle Trader:
- Institutionelles Timing: Ausführung in genau berechneten Intervallen vor Nachrichtenbeginn
- Multi-Asset-Abdeckung: Handeln Sie mehrere Instrumente gleichzeitig
- Erweiterte Konfiguration: Feinabstimmung jedes Parameters für optimale Leistung
- Umfassende Protokollierung: Detaillierte Handelsaufzeichnungen und Ereignisverfolgung
Einrichtungsprozess:
- Installation: Einfache Drag-and-Drop-Installation auf MT5
- Konfiguration: Einstellen der bevorzugten Risikoparameter und Alarmpräferenzen
- Aktivierung: Mit einem Klick auf den gewünschten Chart anwenden
- Überwachung: Beobachten Sie, wie sich der Kalender füllt und der EA seine Arbeit aufnimmt
Operativer Ablauf:
- Datenerfassung: EA holt Wirtschaftskalenderdaten von Ihrem Broker
- Ereignis-Analyse: Kategorisiert Ereignisse nach Auswirkung und Währung
- Strategie-Aktivierung: Platziert Orders vor Ereignissen mit hoher Auswirkung
- Handelsmanagement: Überwacht und verwaltet offene Positionen
- Verteilung von Warnungen: Versendet Benachrichtigungen für bevorstehende Ereignisse