Price Action Range Intelligence

P A R Intelligence es un indicador de negociación multiestrategia diseñado para operadores profesionales que exigen precisión, flexibilidad y un análisis avanzado del mercado. Esta potente herramienta combina dos metodologías de negociación probadas en una interfaz perfecta, proporcionando detección de soporte/resistencia de grado institucional con sistemas inteligentes de ruptura y reconocimiento de patrones.

✨ Por qué esta es su ventaja competitiva definitiva
ARQUITECTURA DE DOBLE ESTRATEGIA
Elija entre -o combine- dos potentes enfoques de trading:

🎯 ESTRATEGIA DE PATRONES
  • Reconocimiento avanzado de patrones de velas (Pin Bars, Engulfing, Inside Bars).
  • Filtrado inteligente basado en zonas para configuraciones de alta probabilidad
  • Visualización profesional de flechas Wingdings
ESTRATEGIA DE RUPTURA
  • Detección inteligente de rupturas por impulso
  • Cálculo automatizado de TP/SL con gestión Risk:Reward
  • Alertas de ruptura en tiempo real con guía de retroceso

DETECCIÓN INTELIGENTE DE ZONAS

Niveles de soporte/resistencia inteligentes: Identifica automáticamente las zonas clave del mercado mediante el análisis de puntos de oscilación

Sistema de zonas de tres niveles:

RANGO DE COMPRA (Zona de Soporte) - Niveles de entrada claros para posiciones alcistas
RANGO DE VENTA (Zona de Resistencia) - Resistencia precisa para entradas bajistas
RANGO DE BENEFICIO - Área de negociación segura entre zonas
Visualización profesional: Visualización cristalina de las zonas con etiquetado exhaustivo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
🏆 Análisis de nivel profesional
Detección adaptativa de zonas: Cálculo dinámico basado en las condiciones del mercado
Filtrado inteligente de patrones: Sólo muestra patrones dentro de zonas de negociación válidas
Multi-Timeframe Ready: Funciona en todos los marcos temporales, desde gráficos de 1 minuto hasta mensuales
Sistema de alertas inteligente: Alertas configurables (Popup, Email, Push) con deduplicación

Experiencia visual
Codificación de colores profesional: Esquemas de colores personalizables para diferentes operadores
Etiquetas de zona mejoradas: Visualización completa del nivel de precios con tamaños de zona
Flechas Wingdings: Distintos estilos de flecha para diferentes tipos de patrones
Interfaz limpia: Diseño no intrusivo que mejora el análisis gráfico

⚙️ Control total y personalización
Selección modular de estrategias: Activación/desactivación independiente de estrategias
Sensibilidad ajustable: Ajuste la detección de zonas y el reconocimiento de patrones
Integración de la gestión de riesgos: Cálculo TP/SL integrado con gestión R:R
Variables globales: Preparado para la integración de EA y el trading automatizado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONFIGURACIÓN DE LA ESTRATEGIA
  • Estrategia de Patrones: Pin Bars, Engulfing Patterns, Inside Bars
  • Estrategia de ruptura: Breakouts de impulso con validación de momentum
  • Análisis de zona: análisis retrospectivo de 150 barras con sensibilidad ajustable
  • Sistemas de alerta: Configuración independiente para cada estrategia

CONFIGURACIÓN VISUAL

  • Colores personalizados: Colores de zonas de compra/venta/ganancia, colores de patrones, colores de ruptura
  • Control de transparencia: Transparencia de zona ajustable (0-100%)
  • Opciones de etiquetas: Mostrar/ocultar etiquetas de zona con formato profesional
  • Estilos de flechas: Varias flechas Wingdings para distinción visual

GESTIÓN DE RIESGOS

  • Auto TP/SL: Calcula los niveles óptimos de take-profit y stop-loss
  • Ratios Riesgo:Recompensa: Configurable de 1:1 a 5:1+.
  • Validación de ruptura: Requisitos de tamaño mínimo para señales válidas
  • Comprobación de impulsos: Filtra los breakouts débiles y no impulsivos.

🎯 ¿PARA QUIÉN ES?

Perfecto para:

Traders profesionales que buscan herramientas de grado institucional
Puristas de la acción del precio que operan niveles de soporte/resistencia
Swing Traders que buscan entradas en zonas de alta probabilidad
Operadores diarios que necesitan niveles intradía claros
Operadores algorítmicos que necesitan entradas EA fiables

Educadores de trading que quieran demostrar conceptos clave


Estilos de trading soportados:

Forex, Acciones, Índices, Materias Primas, Criptodivisas
Day Trading, Swing Trading, Position Trading
Trading Manual, Trading Semi-Automatizado, Integración EA

📈 LO QUE CONSEGUIRÁS
Beneficios del Trading:
Estructura clara del mercado: Entienda dónde están posicionados los actores institucionales
Entradas de alta probabilidad: Introduzca operaciones en los niveles óptimos de soporte/resistencia
Gestión profesional del riesgo: Opere con niveles TP/SL calculados
Reducción del ruido: Filtre los movimientos del mercado de baja calidad
Confianza en las operaciones: Respaldadas por sistemas de doble validación

Beneficios psicológicos:
Elimine las conjeturas: Opere con niveles claros y objetivos
Reduzca el tiempo de pantalla: Deje que el indicador haga el análisis pesado
Mejore la consistencia: Siga metodologías de negociación probadas
Aumente la disciplina: Opere sólo cuando las condiciones sean óptimas

🛠 CONFIGURACIÓN Y USO
Inicio rápido:
Adjuntar al gráfico: Cargar en cualquier marco temporal o instrumento
Configurar estrategias: Habilite su enfoque de negociación preferido
Configurar alertas: Configure las notificaciones para su estilo de negociación
Comience a operar: Siga las claras señales visuales

Uso avanzado:
Combine estrategias: Utilice confirmaciones de patrones con señales de ruptura
Integración EA: Acceso a zonas mediante variables globales para la negociación automatizada
Análisis Multi-Tiempo: Compare zonas en diferentes marcos temporales
Optimización personalizada: Ajuste con precisión los parámetros para su estilo de negociación específico

💼 APLICACIÓN PROFESIONAL
Características institucionales:
Acceso variable global: Perfecto para fondos de cobertura y empresas de negociación por cuenta propia
Soporte Multi-Activos: Probado en divisas, acciones, criptomonedas y materias primas
Compatible con Backtest: Funciona con el probador de estrategias MT5
Bajo consumo de recursos: Optimizado para el rendimiento

Valor Educativo:
Aprenda Price Action: Vea cómo los operadores profesionales analizan los mercados
Comprenda la estructura del mercado: Visualice los conceptos de soporte/resistencia
Desarrolle planes de negociación: Construir estrategias en torno a niveles de mercado claros
Formación en gestión de riesgos: Practicar el dimensionamiento adecuado de las posiciones y la colocación de stops

📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

Comuníquese a través de mensajería privada y reciba actualizaciones directamente en el mercado.

Mejora continua:
Actualizaciones periódicas: Basadas en los comentarios de los usuarios y en los cambios del mercado
Incorporación de funciones: Nuevas herramientas de negociación y mejoras
Actualizaciones de compatibilidad: Compatibilidad con nuevas versiones y funciones de MT5
Optimización del rendimiento: Mejoras continuas en el código

💰 JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

Propuesta de valor:
Compra única: Sin suscripciones ni cuotas recurrentes
Estrategias múltiples: Dos sistemas profesionales en un solo producto
Ahorro de tiempo: Reduce el tiempo de análisis en más de un 80
Trading Edge: Proporciona análisis de nivel institucional a coste minorista
Reducción del riesgo: Funciones integradas de gestión de riesgos

Potencial ROI:

Valor de por vida: Actualizaciones y mejoras continuas sin coste adicional

🎁 OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO
