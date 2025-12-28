Xauusd Trend Pro
XAUUSD Trend Pro Asesor Experto
XAUUSD Trend Pro es un robot de comercio automatizado construido para XAUUSD Gold.
El EA opera sólo en la dirección de la tendencia y se centra en el riesgo controlado y el rendimiento constante.
Utiliza herramientas simples y probadas para evitar el overtrading y proteger la cuenta.
Cómo opera el EA
Dirección de la tendencia
El EA utiliza medias móviles en plazos superiores e inferiores para definir la tendencia principal del mercado.
Las operaciones de compra sólo se realizan en una tendencia alcista.
Las operaciones de venta sólo se realizan en una tendencia bajista.
Momento de entrada
Las operaciones se abren durante retrocesos dentro de la tendencia utilizando condiciones de impulso.
Esto ayuda a evitar la persecución del precio y reduce las entradas falsas.
Salida de la operación
Stop Loss y Take Profit se calculan utilizando la volatilidad del mercado.
El EA puede cerrar parte de una operación antes de tiempo para asegurar el beneficio y dejar correr el resto.
Gestión del riesgo
El riesgo se controla en cada operación.
El tamaño del lote se calcula automáticamente en función del saldo de la cuenta.
El riesgo se reduce en las cuentas más grandes.
El EA también incluye
Límite máximo de operaciones
Límite diario de pérdidas
Filtro de spreads para evitar malas condiciones de mercado.
Sin martingala
Sin rejilla
Sin cobertura
Ajustes recomendados para XAUUSD
Marco temporal M5
Riesgo por operación 1 a 2 por ciento
Utilizar preferentemente durante sesiones de mercado activas
Evitar noticias importantes
Instalación
Abra MetaTrader
Vaya a Archivo y luego Abra la Carpeta de Datos
Abra la carpeta Expertos
Copie el archivo del EA en la carpeta
Reinicie la plataforma
Adjunte el EA a un gráfico XAUUSD M5
Habilite AutoTrading
Aviso Importante
Operar con Oro implica un alto riesgo.
Puede haber pérdidas.
Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizar dinero real.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
