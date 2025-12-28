XAUUSD Trend Pro Asesor Experto

XAUUSD Trend Pro es un robot de comercio automatizado construido para XAUUSD Gold.

El EA opera sólo en la dirección de la tendencia y se centra en el riesgo controlado y el rendimiento constante.

Utiliza herramientas simples y probadas para evitar el overtrading y proteger la cuenta.

Cómo opera el EA

Dirección de la tendencia

El EA utiliza medias móviles en plazos superiores e inferiores para definir la tendencia principal del mercado.

Las operaciones de compra sólo se realizan en una tendencia alcista.

Las operaciones de venta sólo se realizan en una tendencia bajista.

Momento de entrada

Las operaciones se abren durante retrocesos dentro de la tendencia utilizando condiciones de impulso.

Esto ayuda a evitar la persecución del precio y reduce las entradas falsas.

Salida de la operación

Stop Loss y Take Profit se calculan utilizando la volatilidad del mercado.

El EA puede cerrar parte de una operación antes de tiempo para asegurar el beneficio y dejar correr el resto.

Gestión del riesgo

El riesgo se controla en cada operación.

El tamaño del lote se calcula automáticamente en función del saldo de la cuenta.

El riesgo se reduce en las cuentas más grandes.

El EA también incluye

Límite máximo de operaciones

Límite diario de pérdidas

Filtro de spreads para evitar malas condiciones de mercado.

Sin martingala

Sin rejilla

Sin cobertura

Ajustes recomendados para XAUUSD

Marco temporal M5

Riesgo por operación 1 a 2 por ciento

Utilizar preferentemente durante sesiones de mercado activas

Evitar noticias importantes

Instalación

Abra MetaTrader

Vaya a Archivo y luego Abra la Carpeta de Datos

Abra la carpeta Expertos

Copie el archivo del EA en la carpeta

Reinicie la plataforma

Adjunte el EA a un gráfico XAUUSD M5

Habilite AutoTrading

Aviso Importante

Operar con Oro implica un alto riesgo.

Puede haber pérdidas.

Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizar dinero real.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.