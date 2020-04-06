Lex 3

LEX 3 - Ein FOREX-Handelsroboter der neuen Generation
LEX 3 stellt einen völlig neuen Ansatz für den automatisierten Handel dar.
Wenn Sie bisher Angst vor Nachrichten, Marktabstürzen oder starken Kursspitzen hatten, brauchen Sie sich mit LEX 3 keine Sorgen mehr über diese Faktoren zu machen.
Mehr noch - je aggressiver und volatiler der Markt ist, desto besser schneidet LEX 3 ab.
Dieser Roboter wurde speziell für kritische Marktbedingungen entwickelt, bei denen die meisten Handelsstrategien versagen.
Starke Trends, hohe Volatilität und impulsive Kursbewegungen sind genau die Bereiche, in denen LEX 3 seine wahre Stärke zeigt.
Je "beängstigender" die Marktbewegung, desto größer ist das Gewinnpotenzial.
LEX 3 ist ein Roboter, der keine Angst vor dem Markt hat - er nutzt seine Kraft, um Gewinne zu erzielen.
Stellen Sie sich einen Handelsassistenten vor, der selbstbewusst dort agiert, wo andere aufgeben.
Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, seine Leistung zu überwachen und, wenn nötig, sein Gewinnstreben zu kontrollieren.
Flexibilität und Handelskapazitäten
LEX 3 kann handeln:
Jedes Währungspaar
Edelmetalle
Empfohlene Zeitrahmen:
M15
M30
H1
Sie können den Zeitrahmen frei wählen - LEX 3 passt sich effektiv an unterschiedliche Marktbedingungen an.
Wichtige Setup-Parameter
Für einen stabilen und sicheren Betrieb ist die korrekte Konfiguration der Parameter entscheidend:
Anfängliche Lotgröße
Der Handel sollte immer mit einem 0,01-Lot beginnen.
Dies ist ein entscheidender Faktor für die Risikokontrolle. Mit zunehmender Erfahrung und wachsendem Kontostand kann die Lotgröße erhöht werden.
Zwei Abstandsparameter zwischen Aufträgen
Diese Einstellungen definieren das Verhalten des Rasters und steuern die Kontolast.
Ziel-Gewinn-Betrag
Sie entscheiden, wie viel Gewinn der Roboter einfahren soll.
LEX 3 ist mehr als nur ein Handelsroboter.
Er ist ein Werkzeug für Händler, die von Marktbewegungen profitieren wollen, anstatt sie zu fürchten.
Machen Sie einen Schritt in Richtung einer neuen Handelsphilosophie.
Lassen Sie LEX 3 für Sie handeln und verdienen - während Sie die Kontrolle behalten.
