Lex 3

LEX 3 — торговый робот нового поколения для рынка FOREX
LEX 3 — это принципиально иной взгляд на автоматическую торговлю.
Для робота очень важно, что бы рынок был резким и агрессивным от этого зависит его эффективность. При этом необходимо помнить и о рисках потери депозита.
Этот робот создавался специально для критических рыночных условий.
Сильные тренды, высокая волатильность, импульсные движения — именно здесь LEX 3 раскрывает свой потенциал.
LEX 3 — это робот, который использует силу рынка в свою пользу.
Ваша задача — наблюдать за процессом и при необходимости контролировать робота. Контроль необходим. Робот это просто алгоритм который выполняет задание. 

Всегда начинать торговлю с самого маленького лота 0,01.

У вас в управлении:

1.Торговлю всегда рекомендуется начинать с лота 0.01. В процессе торговли вы поймете когда его можно увеличит

2.Множитель лота -/2,00/ Если появляется опасность, что робот набирает ордера, а у вас недостаточно средств на депозите, вы можете уменьшить этот множитель, прямо во время торговли/1,3/1,5/1,8/

3.Расстояние между ордерами. Для каждой валютной пары необходимо подбирать самому. Надежность вашего депозита находится в этом расстоянии.

4.Растояние между отложенными ордерами. Для каждой валютной пары необходимо подбирать самому. При риске вы так же можете это расстояние увеличить прямо во время торговли и это сохранит ваш депозит.

5.Тейк профит. Чем он меньше тем быстрее LEX 3 будет закрываться не набирая ненужных ордеров.

LEX 3 может торговать на любой валютной паре а так же на металлах.

Рекомендуемые тайм фреймы:  M5, M15, M30, H1
Выбор тайм фрейма остаётся за вами.
Обязательно тестировать робота LEX 3 перед установкой на реальный счет. Тест за год и больше, тест в реальном времени на демо - счете и только после этого ставить его на ваш реальный счет.

