Lex 3
- Эксперты
- Aleksandrs Losevs
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Всегда начинать торговлю с самого маленького лота 0,01.
У вас в управлении:
1.Торговлю всегда рекомендуется начинать с лота 0.01. В процессе торговли вы поймете когда его можно увеличит
2.Множитель лота -/2,00/ Если появляется опасность, что робот набирает ордера, а у вас недостаточно средств на депозите, вы можете уменьшить этот множитель, прямо во время торговли/1,3/1,5/1,8/
3.Расстояние между ордерами. Для каждой валютной пары необходимо подбирать самому. Надежность вашего депозита находится в этом расстоянии.
4.Растояние между отложенными ордерами. Для каждой валютной пары необходимо подбирать самому. При риске вы так же можете это расстояние увеличить прямо во время торговли и это сохранит ваш депозит.
5.Тейк профит. Чем он меньше тем быстрее LEX 3 будет закрываться не набирая ненужных ордеров.
LEX 3 может торговать на любой валютной паре а так же на металлах.